Guida TV Sky Cinema e NOW: Ma Cosa Ci Dice il Cervello, Giovedi 20 Giugno 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) c'è un'ampia selezione di film per tutti i gusti. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai vedere "Ma cosa ci dice il cervello", una commedia campione d'incassi diretta da Riccardo Milani con Paola Cortellesi, dove Giovanna utilizza le sue abilità di agente segreto per vendicare i suoi amici. Su Sky Cinema Due HD, allo stesso orario sul canale 302, c'è "Notturno", un documentario di Gianfranco Rosi che racconta il Medio Oriente tormentato dalle guerre, girato nel corso di tre anni sui confini di Iraq, Kurdistan, Siria e Libano. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, puoi seguire "Magnolia", un dramma corale diretto da Paul Thomas Anderson con Tom Cruise e Julianne Moore, che intreccia i destini di vari personaggi a Los Angeles.

Per chi preferisce un film per famiglie, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304 c'è "Harry Potter e il prigioniero di Azkaban", il terzo capitolo della saga con Daniel Radcliffe e Gary Oldman. Su Sky Cinema Action HD, alla stessa ora sul canale 305, c'è "Crank - High Voltage", un action con Jason Statham in cui un killer deve mantenere in vita il suo cuore artificiale. Mentre su Sky Cinema Suspense HD, sempre alle 21:00 sul canale 306, potrai vedere "A Dark Truth - Un'oscura verità", un action con Andy Garcia e Eva Longoria ambientato in Sudamerica.

Su Sky Cinema Romance HD, alle 21:00 sul canale 307, trovi "Country Strong", con Gwyneth Paltrow, una storia di una cantante che cerca di rilanciarsi unendosi a una coppia di musicisti. Passando a Sky Cinema Drama HD, alla stessa ora sul canale 308, c'è "Nel nome del padre", un biopic diretto da Jim Sheridan con Daniel Day-Lewis ed Emma Thompson che racconta la drammatica vicenda giudiziaria di quattro irlandesi condannati ingiustamente per terrorismo. Su Sky Cinema Comedy HD, anche alle 21:00 sul canale 309, c'è "Last Vegas", una commedia con Michael Douglas, Robert De Niro e Morgan Freeman, dove uno scapolo festeggia il suo addio al celibato con tre amici d'infanzia a Las Vegas.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, potrai vedere "Men in Black: International" con Chris Hemsworth e Tessa Thompson, e "Lacci", un dramma familiare di Daniele Luchetti con Luigi Lo Cascio e Alba Rohrwacher.

Ma cosa ci dice il cervello

Riccardo Milani dirige Paola Cortellesi e un super cast nella commedia campione d'incassi. Giovanna mette le sue abilità di agente segreto al servizio degli amici per vendicarli.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Notturno

Gianfranco Rosi racconta il Medio Oriente tormentato dalle guerre in un documentario girato nel corso di tre anni passati sui confini di Iraq, Kurdistan, Siria e Libano.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Magnolia

Tom Cruise e Julianne Moore nel superlativo dramma corale di Paul Thomas Anderson, Orso d'oro a Berlino. I destini di un gruppo di personaggi si intrecciano a Los Angeles.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Thompson e Gary Oldman nel terzo capitolo della saga. Harry scopre che il pericoloso criminale Sirius Black sta arrivando a Hogwarts per ucciderlo.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Crank - High Voltage

Action con Jason Statham e Amy Smart. Un killer vive con un cuore artificiale che ha bisogno di scosse elettriche. Mentre un boss lo bracca, lui cerca di recuperare il suo organo originale.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

A Dark Truth - Un'oscura verità

Action con Andy Garcia, Eva Longoria e Forest Whitaker. In Sudamerica per scoprire la verità sulla strage di un villaggio, un ex agente della CIA viene coinvolto nella guerra civile.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Country Strong

In viaggio nel cuore dell’America con Gwyneth Paltrow. Una cantante in cerca di rilancio si unisce a una coppia di musicisti in ascesa. Il tour porta a galla antichi rancori e nuovi amori.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Nel nome del padre

Biopic con Daniel Day-Lewis ed Emma Thompson diretti da Jim Sheridan, Orso d'oro a Berlino. La drammatica vicenda giudiziaria di 4 irlandesi condannati ingiustamente per terrorismo

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Last Vegas

Agrodolce commedia con Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman e Kevin Kline. Uno scapolo d'oro festeggia il suo addio al celibato con tre amici d'infanzia nella viziosa Las Vegas.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Men in Black: International

Chris Hemsworth e Tessa Thompson nel quarto capitolo della saga. Molly corona il sogno di entrare nell'agenzia segreta. Al fianco di un collega deve smascherare una spia nella filiale di Londra.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Lacci

Luigi Lo Cascio, Alba Rohrwacher, Silvio Orlando e Laura Morante nel dramma familiare di Daniele Luchetti. Una coppia si lascia per l’infedeltà dell’uomo, ma il loro legame non si dissolve.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)