Guida TV Sky Cinema e NOW: Primal, Domenica 23 Giugno 2024

Questa sera su Sky Cinema offre una variegata selezione di film che spaziano dall'azione al dramma, dalla commedia al thriller, offrendo una serata cinematografica per ogni gusto. Ecco un approfondimento sui film in programma.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 sul canale 301, "Primal" è un film d'azione con Nicolas Cage e Famke Janssen. La trama si sviluppa su una nave carica di animali selvaggi destinati a uno zoo. Il terrore si scatena quando un pericoloso criminale, prigioniero sulla stessa nave, riesce a liberare le bestie feroci. In un crescendo di tensione e pericoli, il protagonista deve lottare per sopravvivere contro il caos e il killer spietato. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15 sul canale 302, "La donna che visse due volte" è un classico thriller di Alfred Hitchcock con James Stewart e Kim Novak. Il film esplora il tema del doppio e della follia attraverso la storia di un detective incaricato di sorvegliare una donna enigmatica. La sua ossessione cresce, portandolo in una spirale di inganno e delirio, mentre cerca di svelare il mistero che circonda la sua sorvegliata. Per gli amanti dell'azione, su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 sul canale 303, c'è "Mission: Impossible - Rogue Nation". In questo quinto capitolo della saga, prodotto da J.J. Abrams, Tom Cruise ritorna nei panni dell'agente segreto Ethan Hunt. Hunt e la sua squadra devono affrontare il Sindacato, un'organizzazione criminale che minaccia la sicurezza globale con atti di terrorismo. Il film è ricco di scene d'azione mozzafiato e suspense.

Su Sky Cinema Family HD alle 21.00 sul canale 304, "Step Up" è una storia d'amore e riscatto a passo di danza con Channing Tatum. Tyler, un giovane malvivente, viene condannato a svolgere servizi sociali in una scuola di ballo. Lì scopre il suo talento per la danza e, attraverso una serie di sfide personali e artistiche, trova una nuova direzione nella vita e una storia d'amore con una talentuosa ballerina. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 sul canale 305, "Total Recall - Atto di forza" è un remake dell'action tratto da Philip K. Dick con Colin Farrell e Kate Beckinsale. La storia segue un uomo che si sottopone a un esperimento per inserire nella sua mente ricordi di esperienze mai vissute. Tuttavia, l'esperimento non va come previsto e il protagonista si ritrova in una realtà distorta, inseguito da forze che vogliono eliminarlo, mentre cerca di scoprire la verità sulla sua identità. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00 sul canale 306, "The Pusher" è un thriller diretto da Matthew Vaughn con Daniel Craig e Sienna Miller. La trama segue uno spacciatore che vuole uscire dal giro della malavita. Tuttavia, si trova coinvolto in un ultimo affare pericoloso, affrontando un mondo di inganni e pericoli in un tentativo disperato di liberarsi definitivamente dalla criminalità.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 sul canale 307, "Io che amo solo te" è una commedia romantica con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti e Michele Placido. La storia è ambientata durante le nozze di Damiano e Chiara, che fanno riaffiorare un'antica passione tra i rispettivi genitori, Don Mimì e Ninella. Il film esplora i sentimenti e le complicazioni delle relazioni familiari e amorose con un tocco di umorismo e dolcezza. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 sul canale 308, "Cafarnao - Caos e miracoli" è una pellicola premiata al Festival di Cannes, diretta da Nadine Labaki. Ambientato a Beirut, il film racconta la struggente storia del piccolo Zain, un bambino che, stanco della sua vita miserabile, fa causa ai suoi genitori per averlo messo al mondo. Il film è una potente denuncia delle condizioni di povertà e sfruttamento, con una profonda umanità e un messaggio di speranza. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 sul canale 309, "Terapia d'urto" è una commedia con Jack Nicholson e Adam Sandler. A causa di un equivoco, un uomo d'affari dal carattere mite si trova costretto a seguire una terapia per la gestione della rabbia con un terapeuta fuori dagli schemi. Il film è una serie di situazioni esilaranti e paradossali che portano il protagonista a scoprire nuovi lati di sé e a gestire le sue emozioni in modo imprevedibile.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 sul canale 310, ritorna "Il mio amico Tempesta". Mélanie Laurent interpreta la toccante storia di amicizia tra una giovane fantina, Zoé, e la sua puledra, Tempesta. Dopo un grave incidente, Zoé deve lottare con tutte le sue forze per realizzare il suo sogno e vincere una competizione equestre, dimostrando che la determinazione e l'amore per gli animali possono superare qualsiasi ostacolo. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 sul canale 311, "I ponti di Madison County" è una love story diretta e interpretata da Clint Eastwood, con Meryl Streep. Basato sul bestseller di Robert James Waller, il film racconta l'incontro tra Robert Kincaid, un fotografo della National Geographic, e Francesca Johnson, una casalinga dell'Iowa. In soli quattro giorni, i due vivono un'intensa e travolgente storia d'amore che cambierà per sempre le loro vite. Il film è una riflessione sui sacrifici, le scelte e il potere dei legami umani.

