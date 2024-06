Guida TV Sky Cinema e NOW: Moglie e marito, Martedi 25 Giugno 2024

Questa sera su Sky Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) c'è una straordinaria selezione di film per ogni gusto. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai vedere "Moglie e marito". Questa commedia divertente e frizzante con Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak racconta la storia di un medico e di sua moglie, una conduttrice televisiva, che a causa di un esperimento scientifico si ritrovano l'uno nel corpo dell'altro. Le situazioni esilaranti che ne derivano offrono uno sguardo unico e umoristico sulle dinamiche di coppia e sulla comprensione reciproca. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21:15 sul canale 302, ti aspetta "Bullitt". Questo classico poliziesco del 1968 diretto da Peter Yates vede Steve McQueen nel ruolo del tenente Frank Bullitt, incaricato di proteggere un pentito. Tuttavia, l'impresa si rivela più difficile del previsto, portando a una delle scene di inseguimento più iconiche nella storia del cinema. Il film ha vinto l'Oscar per il miglior montaggio, riconoscendo il suo contributo innovativo al genere. Su Sky Cinema Collection HD, alla stessa ora sul canale 303, c'è "A.I. - Intelligenza Artificiale". Questo film di fantascienza, nato da un'idea di Stanley Kubrick e diretto da Steven Spielberg, esplora le emozioni umane attraverso gli occhi di un androide bambino, David, interpretato da Haley Joel Osment. Abbandonato dalla sua famiglia adottiva, David intraprende un viaggio straordinario per scoprire le proprie origini e trovare un posto nel mondo.

Moglie e marito

Commedia con Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak. A causa di un esperimento scientifico, un medico e sua moglie, conduttrice televisiva, ritrovano uno dentro il corpo dell'altra.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Bullitt

Oscar al montaggio per il poliziesco di Peter Yates con un magistrale Steve McQueen. Il tenente Frank Bullitt viene incaricato della protezione di un pentito, ma non sara' un'impresa facile (USA 1968)

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

A.I. - Intelligenza Artificiale

Da un'idea di Stanley Kubrick, un'opera di fantascienza di Steven Spielberg. Un androide bambino, in grado di provare emozioni, intraprende un lungo viaggio per scoprire le proprie origini.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

I Goonies

Richard Donner firma una memorabile avventura ideata e prodotta da Steven Spielberg. Un gruppo di ragazzi trova una mappa che conduce al leggendario tesoro di un pirata.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Kin

Fanta-thriller con James Franco e Zoe Kravitz. Entrato in possesso di un'arma futuristica appartenente a due creature aliene, un quattordicenne la userà per difendersi da un gangster.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Profumo - Storia di un assassino

Dal celebre romanzo di Patrick Süskind. Francia, 1700: giovane dotato di un olfatto sopraffino, Jean-Baptiste Grenouille cerca di creare il profumo perfetto, estraendolo dal corpo di splendide donne.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Scoop

Scarlett Johansson e Hugh Jackman nella commedia di e con Woody Allen. Londra: una giornalista, sulle tracce di un killer, entra nell'alta società insieme a un buffo mago.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

A Thousand and One

Il premiato dramma metropolitano che segue le travagliate vicende di una madre e di suo figlio a New York dagli anni 90 a oggi.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il cosmo sul comò

Esilaranti lezioni di vita con Aldo, Giovanni e Giacomo in una commedia a episodi. Due discepoli mettono in pratica gli insegnamenti di un saggio e bizzarro maestro orientale.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Allied - Un'Ombra nascosta

Spy-story con Brad Pitt e Marion Cotillard fra omicidi, tranelli e false identità mentre nel mondo infuria la Seconda guerra mondiale.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Blade Runner 2049

2 Oscar 2018 al sequel del cult di fantascienza diretto da Denis Villeneuve con Harrison Ford e Ryan Gosling. L’agente K scopre un segreto che potrebbe gettare il mondo nel caos.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)