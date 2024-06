Guida TV Sky Cinema e NOW: World War Z, Mercoledi 26 Giugno 2024

Questa sera su Sky Cinema trovi una vasta gamma di film per tutti i gusti. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, c'è "World War Z". Diretto da Marc Forster, questo disaster-movie vede Brad Pitt nel ruolo di un impiegato dell'ONU che deve salvare l'umanità da un virus che trasforma le persone in mostri affamati di carne umana. Con un ritmo serrato e scene spettacolari, il film offre una prospettiva intensa e apocalittica sulle pandemie globali. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21:15 sul canale 302, puoi vedere "Il piacere è tutto mio". Questa commedia romantica vede Emma Thompson e Daryl McCormack esplorare la "sex positivity" attraverso la storia di Nancy Stokes, un'insegnante in pensione che decide di esplorare i piaceri del sesso con l'aiuto di Leo Grande, un accompagnatore professionista. Il film affronta temi di scoperta personale e accettazione con leggerezza e sensibilità, offrendo una prospettiva fresca sulla sessualità e sull'autostima. Su Sky Cinema Collection HD, alla stessa ora sul canale 303, c'è "Minority Report". Diretto da Steven Spielberg e basato su un racconto di Philip K. Dick, questo thriller di fantascienza ambientato nel 2054 vede Tom Cruise nei panni di un capo della polizia che utilizza tre veggenti per prevedere i crimini prima che accadano. Tuttavia, quando egli stesso viene accusato di un futuro omicidio, deve fuggire e dimostrare la propria innocenza in un intricato gioco di predestinazione e libero arbitrio.

Per una serata in famiglia, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "Senti chi parla adesso!". Questo terzo capitolo della saga vede John Travolta affiancato dalle voci italiane di Paolo Villaggio, Renato Pozzetto e Monica Vitti. La commedia segue le avventure di due simpatici cani che mettono a soqquadro la vita della famiglia di Mickey, offrendo momenti di puro divertimento e situazioni esilaranti. Su Sky Cinema Action HD, sempre alle 21:00 sul canale 305, c'è "I mercenari - The Expendables". Diretto e interpretato da Sylvester Stallone, questo action esplosivo riunisce un cast stellare, tra cui Mickey Rourke, Jason Statham, Dolph Lundgren e Bruce Willis, in una missione per rovesciare una dittatura in Centro America. Con spettacolari scene d'azione e un ritmo incalzante, il film è un omaggio ai classici del genere. Su Sky Cinema Suspense HD, allo stesso orario sul canale 306, puoi vedere "Insomnia". Diretto da Christopher Nolan e interpretato da Al Pacino, Robin Williams e Hilary Swank, questo thriller segue un detective di Los Angeles che si reca in Alaska per indagare sull'omicidio di una ragazza. Tuttavia, l'insolito ambiente del luogo e la perpetua luce del giorno complicano le indagini, portando il detective a confrontarsi con i propri demoni interiori.

Su Sky Cinema Romance HD, alle 21:00 sul canale 307, c'è "Amore & altri rimedi". Diretto da Edward Zwick e interpretato da Jake Gyllenhaal e Anne Hathaway, il film racconta la storia di un giovane rappresentante di farmaci che si innamora di una ragazza affetta da Parkinson. Il film esplora temi di amore, malattia e resilienza, offrendo una commovente riflessione sulle relazioni e sulle sfide della vita. Su Sky Cinema Drama HD, alle 21:00 sul canale 308, puoi vedere "Il Divo". Diretto da Paolo Sorrentino e interpretato da Toni Servillo, il film racconta la storia di Giulio Andreotti, politico italiano controverso, dalla fine del suo ultimo governo fino al processo per associazione mafiosa. Con un approccio stilistico unico e una narrazione avvincente, il film offre uno sguardo critico e affascinante sulla politica italiana. Su Sky Cinema Comedy HD, allo stesso orario sul canale 309, c'è "Tramite amicizia". Questa commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani, con un cast che include Matilde Gioli, Max Tortora e Maria Di Biase, racconta la storia di Lorenzo, un uomo che si trova a gestire le vicende ironiche della vita quotidiana tra cellulari e aiuti "all’italiana". Il film offre una serie di situazioni comiche e riflessioni leggere sulla vita moderna.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, puoi rivedere "Moglie e marito" e "Bullitt". "Moglie e marito" è una commedia in cui Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak si ritrovano l'uno nel corpo dell'altro a causa di un esperimento scientifico, mentre "Bullitt" è un classico poliziesco del 1968 con Steve McQueen nei panni del tenente Frank Bullitt, incaricato di proteggere un pentito in una missione ad alto rischio.

World War Z

Marc Forster dirige Brad Pitt in un disaster-movie di successo. Un impiegato dell’ONU deve salvare l'umanità da un virus che trasforma gli uomini in mostri affamati di carne umana.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il piacere è tutto mio

Una brillante Emma Thompson divide la scena con Daryl McCormack in una commedia romantica sulla “sex positivity”. Nancy Stokes, insegnante in pensione, ha finalmente deciso: è tempo di svelare i tanti misteri che il sesso ancora le riserva, dopo la morte del marito che non l’ha mai soddisfatta pienamente. Per questo ha fissato appuntamento per una sessione con Leo Grande, accompagnatore, intrattenitore e terapeuta del sesso che promette di darle ciò che non ha mai avuto. Ma mettersi a nudo di fronte a uno sconosciuto non sarà poi così facile.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Minority Report

Steven Spielberg dirige Tom Cruise da un racconto di Philip K. Dick. 2054: tre veggenti prevedono i crimini prima che accadano, ma qualcosa va storto e il capo della polizia viene accusato.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Senti chi parla adesso!

Terzo capitolo della saga con John Travolta e le voci di Paolo Villaggio, Renato Pozzetto e Monica Vitti. Due simpatici cani combinaguai mettono a soqquadro la famiglia di Mickey.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

I mercenari - The Expendables

Action esplosivo di e con Sylvester Stallone. Un manipolo di mercenari deve rovesciare una dittatura in Centro America. Nel cast Mickey Rourke, Jason Statham, Dolph Lundgren e Bruce Willis.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Insomnia

Christopher Nolan dirige un thriller con Al Pacino, Robin Williams e Hilary Swank. Un detective di Los Angeles si reca in Alaska per indagare sull'omicidio di una ragazza.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Amore & altri rimedi

Edward Zwick dirige Jake Gyllenhaal e Anne Hathaway in una storia d'amore. Un giovane rappresentante di farmaci incontra una ragazza malata di Parkinson e se ne innamora.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il Divo

Premio della giuria a Cannes a Paolo Sorrentino, che dirige Toni Servillo per immortalare la storia di Giulio Andreotti: dalla fine del suo ultimo governo fino al processo per associazione mafiosa.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Tramite amicizia

Commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani con un cast eccezionale formato, tra gli altri, da Matilde Gioli, Max Tortora e Maria Di Biase. La sesta commedia di Siani tra toni leggeri e vicende ironiche racconta la storia di Lorenzo, tra cellulari e aiuti “all’italiana”.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Moglie e marito

Commedia con Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak. A causa di un esperimento scientifico, un medico e sua moglie, conduttrice televisiva, ritrovano uno dentro il corpo dell'altra.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Bullitt

Oscar al montaggio per il poliziesco di Peter Yates con un magistrale Steve McQueen. Il tenente Frank Bullitt viene incaricato della protezione di un pentito, ma non sara' un'impresa facile.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)