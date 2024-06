Guida TV Sky Cinema e NOW: Yesterday, Sabato 29 Giugno 2024

In onda su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, "Yesterday" è una commedia romantica diretta da Danny Boyle, con una trama originale e avvincente. Dopo un blackout planetario, il protagonista, un musicista di nome Jack Malik, scopre che è l'unico al mondo a ricordare le canzoni dei Beatles. Questa scoperta lo porta a un viaggio incredibile di successo e auto-scoperta, mentre affronta le complicazioni morali e personali che derivano dal suo improvviso successo musicale. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, "Argo" è un thriller diretto e interpretato da Ben Affleck, vincitore di 3 Oscar e 2 Golden Globe. Ambientato durante la crisi degli ostaggi in Iran del 1979, il film narra la storia di uno specialista della CIA che mette in atto un piano audace e ingegnoso per liberare un gruppo di diplomatici americani tenuti prigionieri. La tensione e l'ingegnosità della missione rendono "Argo" un film avvincente e imperdibile. Per gli amanti dell'avventura, su Sky Cinema Collection HD alle 21:15, "Indiana Jones e l'ultima crociata" è il terzo capitolo della famosa saga diretta da Steven Spielberg, con Harrison Ford e Sean Connery. Premiato con un Oscar, il film vede Indiana Jones e suo padre sfidare i nazisti nella ricerca del leggendario Santo Graal, in un mix di azione, umorismo e scoperte archeologiche.

I più piccoli (e non solo) possono godersi "Trolls 3 - Tutti insieme" su Sky Cinema Family HD alle 21:00. Questo terzo capitolo della saga d'animazione continua a seguire le avventure dei coloratissimi Trolls, con le voci di Anna Kendrick e Justin Timberlake, in un'esplosione di musica, colori e divertimento. Gli appassionati di film d'azione troveranno "Black Site - La tana del lupo" su Sky Cinema Action HD alle 21:00. Questo film adrenalinico vede Michelle Monaghan, Jason Clarke e Jai Courtney affrontare una situazione di alta tensione quando un pericoloso detenuto minaccia la vita di un gruppo di ufficiali in un bunker segreto. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00, "Il colore del crimine" è un thriller intenso con Samuel L. Jackson e Julianne Moore. Il rapimento di un bambino da parte di un afroamericano innesca un'escalation di tensioni razziali, mettendo a nudo le profonde divisioni della società.

Se preferisci una commedia romantica, "To Rome with Love" è su Sky Cinema Romance HD alle 21:00. Diretto e interpretato da Woody Allen, con Alec Baldwin e Roberto Benigni, il film intreccia le storie di vari personaggi nella splendida cornice di Roma, esplorando amore, arte e le stranezze della vita. Per un dramma toccante, "Il ladro di giorni" è su Sky Cinema Drama HD alle 21:00. Diretto da Guido Lombardi, il film vede Riccardo Scamarcio e Massimo Popolizio in un road movie che racconta il riavvicinamento tra un padre e un figlio durante un viaggio dal nord fino in Puglia, tra ricordi dolorosi e nuovi inizi. Per chi vuole farsi una risata, "Cado dalle nubi" è su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00. Questo esordio cinematografico di Checco Zalone racconta la storia di un aspirante cantante pugliese che si trasferisce a Milano in cerca di successo, incontrando divertenti ostacoli e innamorandosi della figlia di un leghista.

Se hai perso qualche film, non preoccuparti: su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, puoi rivedere "The Fabelmans", il film autobiografico di Steven Spielberg che esplora il potere del cinema e la complessità dei rapporti familiari. Inoltre, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, c'è "Le fate ignoranti", il film di Ferzan Ozpetek che esplora i segreti e le nuove scoperte in una relazione matrimoniale.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Yesterday

Danny Boyle dirige una romantica commedia scandita dalle note dei Beatles. Dopo un blackout planetario, un musicista scopre di essere l'unico a conoscere le canzoni dei Fab Four.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Argo

3 Oscar e 2 Golden Globe al thriller diretto e interpretato da Ben Affleck. Iran, 1979: uno specialista della Cia attua un geniale piano per liberare un gruppo di ostaggi.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Indiana Jones e l'ultima crociata

Steven Spielberg dirige Harrison Ford e Sean Connery nel terzo capitolo, premiato con un Oscar. Indiana Jones e suo padre sfidano i nazisti nella ricerca del leggendario Santo Graal.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Trolls 3 - Tutti insieme

Terzo capitolo dell'esaltante saga d'animazione che vede protagonisti i coloratissimi personaggi basati sulle bambole Troll Dolls. Con le voci di Anna Kendrick e Justin Timberlake.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Black Site - La tana del lupo

Adrenalinico action con Michelle Monaghan, Jason Clarke e Jai Courtney. Un pericoloso detenuto tiene in scacco le vite di un gruppo di ufficiali in un bunker top secret.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il colore del crimine

Un thriller con Samuel L. Jackson e Julianne Moore. Il rapimento di un bambino da parte di un afroamericano scatena tensioni razziali.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

To Rome with Love

Woody Allen dirige e interpreta una commedia con Alec Baldwin e Roberto Benigni. La Città Eterna incornicia i destini di un gruppo di personaggi in quattro diverse storie.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il ladro di giorni

Guido Lombardi dirige un road movie con Riccardo Scamarcio e Massimo Popolizio. Uscito di prigione, Vincenzo riallaccia i rapporti con il figlio durante un viaggio dal nord fino in Puglia.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Cado dalle nubi

L'esordio al cinema di Checco Zalone in una commedia ricca di gag. Un aspirante cantante pugliese si trasferisce a Milano in cerca di successo e si innamora della figlia di un leghista.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Fabelmans

Golden Globe al miglior film e alla regia di Steven Spielberg, che firma la sua opera più autobiografica, con Michelle Williams, Paul Dano e Gabriel LaBelle. Attratto dal cinema sin da bambino, Sammy si rifugia nella settima arte quando l’armonia della sua famiglia si incrina.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Le fate ignoranti

4 Nastri d'argento al film manifesto di Ferzan Ozpetek con Margherita Buy e Stefano Accorsi. Roma: rimasta vedova, una donna borghese scopre con sconcerto la vita segreta di suo marito.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)