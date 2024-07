Guida TV Sky Cinema e NOW: K9 - Squadra Antidroga, Lunedi 1 Luglio 2024

Questa sera, Sky Cinema propone una varietà di film che spaziano dai thriller adrenalinici alle commedie, passando per drammi intensi e avventure emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, "K9 - Squadra Antidroga" è un thriller con Aaron Eckhart e Stephen Lang. La trama segue l'agente Rosser, che, dopo la morte del suo cane in una sparatoria, decide di indagare con l'aiuto di un nuovo segugio. Questo film promette suspense e azione, con una storia di vendetta e giustizia. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, "La bella estate" è un film diretto da Laura Luchetti e basato sulla novella di Cesare Pavese. Questa pellicola esplora con eleganza i desideri e le aspirazioni della giovinezza, offrendo una riflessione profonda e sensibile sul tema della crescita e della scoperta di sé. Per chi cerca una commedia leggera, "Lo stagista inaspettato" su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 vede Robert De Niro e Anne Hathaway in una storia divertente e toccante. Un settantenne, stanco della pensione, accetta un posto da stagista senior in un'azienda di moda, dove diventa l'assistente di una giovane e ambiziosa manager.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00, "Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi" è un'avventura con Jim Carrey e Meryl Streep. La storia segue tre bambini orfani che, dopo aver ereditato una fortuna, devono affrontare le macchinazioni dello spregevole Conte Olaf. Questo film è stato premiato con l'Oscar per il miglior trucco. Gli appassionati di fantascienza non possono perdere "Matrix" su Sky Cinema Action HD alle 21:00. Con Keanu Reeves e Laurence Fishburne, questo cult movie vincitore di quattro Oscar racconta la storia di un hacker che scopre che la realtà in cui viviamo è una simulazione creata per tenere l'umanità sotto controllo. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00, "7 minuti - Rapina fuori controllo" è un thriller avvincente con Kris Kristofferson. La trama segue tre giovani che, per saldare un debito con un criminale, sono costretti a pianificare una rapina rischiosa, mettendo a repentaglio le loro vite.

Per chi ama i musical, "Grease - Brillantina" su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 è un classico intramontabile con John Travolta e Olivia Newton-John. Ambientato in una high school degli anni '50, il film racconta le vicende amorose tra la romantica Sandy e lo spavaldo Danny Zuko. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, "Plutonio 239 - Pericolo invisibile" è un dramma fantascientifico targato HBO. La storia segue un operaio di una centrale nucleare russa, gravemente malato a causa delle radiazioni, che ruba del plutonio per venderlo al mercato nero. Per una serata all'insegna delle risate, "Che vuoi che sia" su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 vede Edoardo Leo e Anna Foglietta in una commedia esilarante. Una coppia, per uscire dalla precarietà economica, promette di postare un video hard su internet se riceveranno un'offerta sufficientemente alta.

Se hai perso qualche film, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 puoi vedere "Skyscraper", un action con Dwayne Johnson e Neve Campbell, mentre su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 c'è "BlacKkKlansman", il film di Spike Lee premiato con il Gran Premio della Giuria a Cannes e l'Oscar per la miglior sceneggiatura. Questo film racconta la storia di un poliziotto afroamericano che si infiltra nel Ku Klux Klan per indagare sul razzismo negli anni '70.

