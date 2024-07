Guida TV Sky Cinema e NOW: Succede anche nelle migliori famiglie, Martedi 2 Luglio 2024

Questa sera, su Sky Cinema, ci sono diverse proposte che spaziano dalle commedie agli action movie, dai film di animazione ai thriller, offrendo un'ampia scelta per tutti i gusti cinematografici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, "Succede anche nelle migliori famiglie" è una commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani. La trama segue tre fratelli che, dopo la morte del padre, cercano di impedire le seconde nozze della madre in un turbinio di equivoci, rivelando segreti di famiglia. Questo film promette risate e momenti di riflessione sulla famiglia e i legami affettivi. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, "Asteroid City" è un film di Wes Anderson ambientato in un'immaginaria città nel deserto americano nel 1955. La storia ruota attorno a una convention di giovani astronomi e cadetti spaziali che viene sconvolta da eventi inaspettati e spettacolari, offrendo lo stile unico e visivamente ricco di Anderson. Per gli amanti dell'azione, "15 minuti - Follia omicida a New York" su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 vede protagonisti Robert De Niro, Edward Burns e Charlize Theron. Il film racconta la storia di un poliziotto pluridecorato e un esperto di incendi dolosi che indagano su due serial killer che filmano i loro crimini, offrendo una trama avvincente e ricca di tensione.

Succede anche nelle migliori famiglie

Commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani. Dopo la morte del padre, tre fratelli vogliono impedire le seconde nozze della madre in un turbinio di equivoci, mentre i segreti di famiglia vengono a galla.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Asteroid City

Asteroid City è un film diretto da Wes Anderson che si svolge in un’immaginaria città nel deserto americano nel 1955. Una convention di giovani astronomi e cadetti spaziali viene sconvolta da eventi inaspettati e spettacolari che possono cambiare il mondo.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

15 minuti - Follia omicida a New York

Action con Robert De Niro, Edward Burns e Charlize Theron. Un poliziotto pluridecorato e un esperto di incendi dolosi indagano su due serial killer che filmano i loro folli crimini.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Shrek e vissero felici e contenti

Quarto capitolo della saga d'animazione con l'orco piu' famoso di Hollywood. Diventato padre, Shrek sente la nostalgia dei vecchi tempi e cade nella trappola del malefico Tremotino.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Matrix Reloaded

Secondo capitolo della strepitosa saga di fantascienza con Keanu Reeves e Laurence Fishburne. Neo lotta senza tregua per evitare la distruzione di Zion e salvare Trinity da un oscuro destino.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

They Talk

Horror soprannaturale di Giorgio Bruno. Durante la realizzazione di un documentario, un tecnico del suono registra voci provenienti dall'aldila, mentre macabri eventi lo perseguitano.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Book Club - Il capitolo successivo

Il ritorno di Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen nel sequel di "Book Club". In Book Club - Il capitolo successivo, il film commedia esilarante, per celebrare l'addio al nubilato di Vivian, le quattro esuberanti amiche volano in Italia godendosi un viaggio avventuroso, segnato da incontri speciali e da qualche vicissitudine.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Flags of Our Fathers

La Seconda guerra mondiale secondo Clint Eastwood che racconta i retroscena della battaglia di Iwo Jima e della foto-simbolo dei soldati americani che issano la bandiera sul monte Suribachi.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il tuo ex non muore mai

Spy-comedy al femminile con Mila Kunis e Kate McKinnon. Due amiche si ritrovano al centro di un intrigo internazionale, inseguite per tutta Europa da spietati killer e da un attraente agente segreto britannico.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

K9 - Squadra Antidroga

Aaron Eckhart e' pronto alla vendetta in un thriller con Stephen Lang. Quando il suo cane resta ucciso in una sparatoria, l'agente Rosser decide di indagare con l'aiuto di un nuovo segugio

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

La bella estate

Dalla novella di Cesare Pavese, il film La bella estate di Laura Luchetti mette a nudo con eleganza le brame della giovinezza.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)