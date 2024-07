Guida TV Sky Cinema e NOW: Past Lives, Giovedi 4 Luglio 2024

Questa sera su Sky Cinema, il palinsesto offre una selezione di film che spaziano dai drammi intensi alle avventure fantastiche, garantendo una serata di intrattenimento variegato. Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 e su Sky Cinema Romance HD alle 21:00, "Past Lives" è un raffinato film sentimentale con due nomination agli Oscar. La storia segue due amici d’infanzia che si separano quando la famiglia di lei emigra dalla Corea del Sud. Dopo due decenni, si ritrovano a New York, esplorando le emozioni e i cambiamenti avvenuti nelle loro vite. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, "Boogie Nights - L'altra Hollywood" è un film drammatico che esplora l'ascesa e la caduta di un giovane attore nel mondo dell'industria cinematografica per adulti negli anni '70.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15, "Il cacciatore" è un capolavoro di Michael Cimino vincitore di cinque Oscar, con un cast stellare tra cui Robert De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep e John Savage. Il film racconta l'esperienza infernale di tre amici inviati a combattere in Vietnam e l'impatto duraturo della guerra sulle loro vite. Per una serata in famiglia, su Sky Cinema Family HD alle 21:00, "Harry Potter e i Doni della Morte Parte 1" è la prima parte dell'adattamento dell'ultimo romanzo di J.K. Rowling. Harry, Hermione e Ron devono trovare e distruggere gli horcrux, oggetti contenenti l'anima del Signore Oscuro, per poter sconfiggere Voldemort. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00, "Attacco al potere - Olympus Has Fallen" è il primo capitolo della saga action con Gerard Butler. Un agente della CIA si batte per salvare la vita del Presidente degli Stati Uniti, catturato da un gruppo di terroristi nordcoreani.

Gli appassionati di thriller possono sintonizzarsi su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 per "Memento", diretto da Christopher Nolan. Guy Pearce interpreta un investigatore assicurativo con una rara forma di amnesia che cerca di trovare il killer di sua moglie, esplorando i labirinti della memoria. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, "Ben is Back" è una toccante pellicola sulla tossicodipendenza con Julia Roberts e Lucas Hedges. Un ragazzo lascia la comunità di recupero per passare il Natale con la famiglia, mettendo alla prova le loro relazioni e la loro forza. Per una serata di risate, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00, "Notte prima degli esami" è una commedia diretta da Fausto Brizzi con Nicolas Vaporidis e Giorgio Faletti. Ambientato negli anni '80, segue un gruppo di diciottenni in procinto di affrontare la maturità e le avventure della loro giovinezza.

Se hai perso qualche film, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 c'è "I mercenari 3", il terzo capitolo della saga action con un cast stellare. Barney deve reclutare nuove forze per un'ultima missione contro un nemico storico. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, "Il tenente ottomano" è un dramma romantico con Ben Kingsley e Josh Hartnett. Ambientato alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, una giovane infermiera lascia l'America per una missione medica nell'Impero Ottomano, vivendo un'intensa storia d'amore in tempo di guerra.

Con queste proposte, Sky Cinema offre una serata ricca di emozioni, azione, risate e riflessioni, adatta a soddisfare tutti i gusti cinematografici.

Past Lives

Due nomination agli Oscar per un raffinato film sentimentale. Due amici d’infanzia si separano quando la famiglia di lei emigra dalla Corea del Sud. Dopo 2 decenni si ritrovano a New York.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Boogie Nights - L'altra Hollywood

Paul Thomas Anderson firma l'epopea di un promettente pornoattore, interpretato da Mark Wahlberg, sullo sfondo dei trasgressivi anni 70. Nel cast Heather Graham e Julianne Moore

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il cacciatore

Cinque Oscar al capolavoro di Michael Cimino con Robert De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep e John Savage. L'esperienza infernale di tre amici inviati a combattere in Vietnam.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Harry Potter e i Doni della Morte Parte 1

Prima parte dell'adattamento dell'ultimo romanzo di J.K. Rowling. Insieme a Hermione e Ron, Harry deve trovare e distruggere gli horcrux, oggetti contenenti l'anima del Signore Oscuro

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Attacco al potere - Olympus Has Fallen

Primo capitolo della saga action con Gerard Butler. Un agente della CIA si batte per salvare la vita del Presidente degli Stati Uniti, catturato da un gruppo di terroristi nordcoreani.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Memento

Christopher Nolan dirige Guy Pearce in un thriller nei labirinti della memoria. Un investigatore assicurativo, sofferente di una rara forma di amnesia, cerca il killer di sua moglie.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ben is Back

Toccante pellicola sulla tossicodipendenza con Julia Roberts e Lucas Hedges. Un ragazzo lascia la comunita' di recupero per passare il Natale con la famiglia, mettendo tutti alla prova.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Notte prima degli esami

Nicolas Vaporidis e Giorgio Faletti nella commedia diretta da Fausto Brizzi. L'atmosfera degli anni 80 fa da sfondo a un gruppo di diciottenni in procinto di affrontare la maturità.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

I mercenari 3

Il cast stellare ritorna nel terzo capitolo dell'adrenalinica saga action. La ricomparsa di uno storico nemico costringe Barney a trovare nuove forze per l'ultima missione.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il tenente ottomano

L'amore in tempo di guerra in un dramma con Ben Kingsley e Josh Hartnett. Alla vigilia della Grande Guerra, un'infermiera lascia l'America per una missione medica nell'Impero turco

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)