Guida TV Sky Cinema e NOW: Macchine mortali, Venerdi 5 Luglio 2024

Questa sera su Sky Cinema, la programmazione offre una gamma di film che spaziano dai blockbuster d'azione ai drammi profondi, assicurando una serata di intrattenimento per tutti i gusti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, "Macchine mortali" è un visionario blockbuster sceneggiato e prodotto da Peter Jackson. Ambientato in un futuro apocalittico, dove le città sono trasformate in giganteschi veicoli, due ragazzi lottano per la loro sopravvivenza. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, "Scent of a Woman - Profumo di donna" è un remake americano del celebre film italiano, con Al Pacino che ha vinto l'Oscar per la sua interpretazione. La storia segue uno studente che si prende cura di un ex ufficiale cieco e dal carattere difficile. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15, "Un boss sotto stress" è una commedia con Robert De Niro e Billy Crystal, diretta da Harold Ramis. Un mafioso in prigione manifesta strani comportamenti e viene affidato alle cure di uno psicanalista.

Per gli appassionati di magia, su Sky Cinema Family HD alle 21:00, "Harry Potter e i doni della morte - Parte II" conclude la saga con un tripudio di effetti speciali. Harry, alla ricerca degli ultimi horcrux, torna a Hogwarts per lo scontro finale con Voldemort. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00, "American Sniper" di Clint Eastwood, con Bradley Cooper e Sienna Miller, è un film che ha vinto un Oscar. Racconta la storia di un cecchino infallibile che, tornato in America, deve affrontare le conseguenze della guerra. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00, "La ragazza della palude" è un mystery-drama con Daisy Edgar Jones, tratto dal bestseller di Delia Owens. Ambientato nella North Carolina degli anni '60, narra la vicenda di una ragazza che vive lontano dalla comunità e viene accusata di omicidio.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00, "Sex and the City" è il primo film tratto dalla leggendaria serie TV. Segue le avventure di Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda mentre affrontano nuove sfide nelle loro vite personali e amorose. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, "Babylon" di Damien Chazelle, con Margot Robbie e Brad Pitt, è un kolossal ambientato negli anni '20 di Hollywood. Racconta le vicende di una star del cinema muto in declino e di un'attrice emergente. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00, "... E fuori nevica!" è una commedia degli equivoci con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso e Giorgio Panariello. Tre fratelli sono costretti a vivere insieme per beneficiare dell'eredità della madre.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, "Past Lives" è un film sentimentale con due nomination agli Oscar. Racconta la storia di due amici d’infanzia che si ritrovano a New York dopo due decenni di separazione. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, "Boogie Nights - L'altra Hollywood" di Paul Thomas Anderson segue l'ascesa e la caduta di un promettente pornoattore interpretato da Mark Wahlberg, sullo sfondo degli anni '70.

Questa selezione di film su Sky Cinema garantisce una serata ricca di emozioni, azione e riflessioni, adatta a soddisfare tutti i gusti cinematografici.

