Guida TV Sky Cinema e NOW: Barbie, Sabato 6 Luglio 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai seguire "Barbie". Margot Robbie e Ryan Gosling interpretano la celebre bambola della Mattel e il suo compagno Ken nel primo film live action diretto da Greta Gerwig. Barbie, turbata da pensieri umani e difetti, decide di lasciare la perfetta Barbieland per avventurarsi nel mondo reale. Qui, alla ricerca della bambina che gioca con lei, Barbie affronta le sfide e le complessità della vita umana, scoprendo nuove emozioni e verità su se stessa. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "November - I cinque giorni dopo il Bataclan". Jean Dujardin interpreta Fred, un poliziotto dell'antiterrorismo francese, nella ricostruzione delle indagini sugli attentati del 2015 a Parigi. Il film segue la tensione e l'urgenza delle operazioni per catturare i responsabili, offrendo uno sguardo intenso e realistico sul lavoro dei servizi segreti e delle forze dell'ordine durante uno dei periodi più difficili della storia recente francese. Su Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, potrai goderti "Spider-Man: Homecoming". In questo capitolo del Marvel Cinematic Universe, Tom Holland interpreta il giovane Peter Parker che, dopo aver fatto il suo debutto con gli Avengers, cerca di bilanciare la sua vita da liceale con quella di supereroe. Con l'aiuto di Tony Stark (Robert Downey Jr.), Spider-Man affronta l'Avvoltoio (Michael Keaton), un nuovo nemico che minaccia la sicurezza di New York e mette alla prova le abilità e la determinazione del giovane eroe.

Per chi preferisce una commedia, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304 c'è "Un poliziotto alle elementari". Arnold Schwarzenegger interpreta il detective John Kimble, costretto a lavorare sotto copertura come insegnante di una classe di bambini vivaci per catturare un pericoloso narcotrafficante. Diretto da Ivan Reitman, il film mescola azione e risate, mostrando il lato tenero e divertente di Schwarzenegger mentre cerca di mantenere l'ordine tra i suoi piccoli studenti. Su Sky Cinema Action HD, sempre alle 21:00 sul canale 305, c'è "Mercy". Jon Voight e Jonathan Rhys Meyers sono protagonisti di questo action-thriller in cui Leah Gibson interpreta una dottoressa con un passato da agente speciale. Quando l'ospedale in cui lavora viene preso d'assalto dalla mafia irlandese, la dottoressa deve usare tutte le sue abilità per proteggere i pazienti e fermare i criminali, in una corsa contro il tempo piena di suspense e adrenalina. Su Sky Cinema Suspense HD, allo stesso orario sul canale 306, potrai vedere "Petra Stagione 1 Ep. 1 - Riti di Morte". Paola Cortellesi è la detective Petra Delicato in questa miniserie Sky Original tratta dai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett. Diretta da Maria Sole Tognazzi, la serie segue le indagini di Petra, una donna forte e indipendente, che si confronta con crimini complessi e storie al femminile. La terza stagione di Petra è in arrivo prossimamente in esclusiva su Sky.

Su Sky Cinema Romance HD, alle 21:00 sul canale 307, puoi divertirti con "Sliding Doors". Questa commedia di culto, prodotta da Sydney Pollack, vede Gwyneth Paltrow nei panni di Helen, una donna la cui vita prende due direzioni parallele in base a un semplice momento: prendere o perdere una metropolitana. Il film esplora come piccoli eventi possono cambiare il corso della vita, offrendo una riflessione affascinante sul destino e le scelte personali. Passando a Sky Cinema Drama HD, sempre alle 21:00 sul canale 308, c'è "Il miglio verde". Questo dramma carcerario, tratto dal romanzo di Stephen King, vede Tom Hanks nei panni di Paul Edgecomb, una guardia carceraria che instaura un legame speciale con John Coffey (Michael Clarke Duncan), un prigioniero condannato a morte con poteri straordinari. Ambientato nel 1935, il film esplora temi di giustizia, miracoli e umanità in un contesto di dolore e redenzione. Su Sky Cinema Comedy HD, nello stesso orario sul canale 309, trovi "Quando". Diretto da Walter Veltroni, questo film vede Neri Marcorè e Valeria Solarino in una storia toccante e ironica. Giovanni, entrato in coma durante i funerali di Enrico Berlinguer nel 1984, si risveglia dopo 31 anni. Deve adattarsi a un mondo completamente cambiato, affrontando con humor e nostalgia il suo nuovo inizio e le sfide del presente.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, potrai vedere "Macchine mortali" e "Scent of a Woman - Profumo di donna". "Macchine mortali" è un visionario blockbuster sceneggiato e prodotto da Peter Jackson, ambientato in un futuro apocalittico dove le città si muovono su enormi veicoli e si combattono tra loro per le risorse. Due giovani protagonisti devono lottare per la loro sopravvivenza e il destino dell'umanità. "Scent of a Woman - Profumo di donna" è un classico drammatico che vede Al Pacino nel ruolo di un ex ufficiale cieco dal carattere impossibile. Un giovane studente accetta di occuparsi di lui durante un fine settimana, scoprendo lezioni di vita e coraggio.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Barbie

Margot Robbie e Ryan Gosling nel primo film in live action sulla celebre bambola della Mattel, diretto da Greta Gerwig. Afflitta da pensieri e difetti umani, Barbie lascia la sfavillante Barbieland per avventurarsi nel mondo reale, alla ricerca della bambina che gioca con lei.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

November - I cinque giorni dopo il Bataclan

Jean Dujardin nella pellicola che ricostruisce le indagini sugli attentati del 2015. Fred, un poliziotto dell'antiterrorismo, deve trovare i fuggitivi più ricercati di Francia.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Spider-Man: Homecoming

Tom Holland interpreta l'Uomo Ragno nel film con Michael Keaton e Robert Downey Jr. - Reduce dall'esperienza con gli Avengers, Spider-Man difende l'umanità dagli artigli dell'Avvoltoio.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Un poliziotto alle elementari

Ivan Reitman dirige Arnold Schwarzenegger in una divertente commedia. Per inchiodare un narcotrafficante, un poliziotto deve lavorare sotto copertura in una classe di piccole pesti.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Mercy

Jon Voight e Jonathan Rhys Meyers in un action-thriller con Leah Gibson. Una dottoressa, ex agente speciale, deve sventare l'attacco della mafia irlandese nell'ospedale in cui lavora.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Petra Stagione 1 Ep. 1 - Riti di Morte

Paola Cortellesi nella miniserie Sky Original tratta dai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett e diretta da Maria Sole Tognazzi. Quattro storie al femminile con protagonista la detective Petra Delicato. La stagione 3 di Petra in arrivo prossimamente in esclusiva su Sky.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Sliding Doors

Destini paralleli per Gwyneth Paltrow in una commedia di culto prodotta da Sydney Pollack. Di fronte alle porte scorrevoli di una metropolitana, la vita di Helen prenderà due direzioni.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il miglio verde

Tom Hanks nel dramma carcerario tratto dal romanzo di Stephen King. 1935: un gigantesco uomo di colore, dotato di poteri curativi, viene condannato a morte per omicidio.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Quando

Neri Marcorè e Valeria Solarino in un film di Walter Veltroni. Entrato in coma ai funerali di Berlinguer nel 1984, un uomo si risveglia dopo 31 anni. Sarà per lui una nuova rinascita.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Macchine mortali

Il visionario blockbuster sceneggiato e prodotto da Peter Jackson. In un futuro apocalittico, con le città trasformate in giganteschi veicoli, due ragazzi lottano per la propria vita.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Scent of a Woman - Profumo di donna

Oscar ad Al Pacino e 3 Golden Globe per il remake americano di "Profumo di donna". Uno studente accetta di occuparsi di un ex ufficiale cieco e dal carattere impossibile.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)