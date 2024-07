Guida TV Sky Cinema e NOW: La Rapina Perfetta, Domenica 7 Luglio 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno HD, canale 301, puoi guardare "La rapina perfetta". Questo action thriller con Jason Statham ricostruisce la famosa rapina del 1972 ai danni della Baker Street Bank di Londra. Le dinamiche del colpo si rivelarono complesse, coinvolgendo la mafia, il governo e persino la monarchia britannica. Statham interpreta Terry Leather, un meccanico londinese che si ritrova invischiato in una delle rapine più audaci e controverse della storia. Su Sky Cinema Due HD, alle 21:15 sul canale 302, trovi "Emily". Questo biopic diretto da Frances O'Connor, con Emma Mackey nel ruolo della famosa autrice Emily Brontë, esplora la vita della scrittrice di "Cime tempestose". Il film si concentra sui tormenti personali e creativi di Emily, mostrando come le dinamiche familiari e l'arrivo di un nuovo pastore sconvolgano l'equilibrio della famiglia Brontë. Per gli amanti dei cinecomic, su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303 c'è "Spider-Man: Far from Home". Tom Holland torna nei panni di Peter Parker, alias Spider-Man, che questa volta affronta una nuova minaccia globale mentre è in vacanza in Europa. Con l'aiuto di Nick Fury (Samuel L. Jackson) e di un misterioso nuovo alleato, Mysterio (Jake Gyllenhaal), Spider-Man deve difendere il mondo dagli Elementali, creature provenienti da una realtà parallela.

Se preferisci una commedia per tutta la famiglia, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304 c'è "Show Dogs - Entriamo in scena". Questa spy-comedy ambientata nel mondo dei concorsi di bellezza per cani segue le avventure di Max, un rottweiler altamente addestrato, che partecipa sotto copertura a una mostra canina per salvare un cucciolo di panda rapito. La pellicola è piena di situazioni comiche e avventure emozionanti, perfetta per una serata in famiglia. Gli appassionati di azione possono sintonizzarsi su Sky Cinema Action HD, sempre alle 21:00 sul canale 305, per vedere "Demolition Man". Questo cult degli anni '90 con Sylvester Stallone e Wesley Snipes racconta la storia di un poliziotto e del suo acerrimo nemico che, ibernati nel 1996, vengono risvegliati nel futuro per affrontarsi nuovamente. Il film è noto per le sue scene d'azione spettacolari e il suo sguardo ironico sul futuro. Su Sky Cinema Suspense HD, alle 21:00 sul canale 306, continua la miniserie "Petra" con l'episodio "Giorno da Cani". Paola Cortellesi interpreta la detective Petra Delicato, che insieme al collega Antonio indaga sul ritrovamento di un corpo. In questo episodio, un'addestratrice di cani e un veterinario giocano un ruolo cruciale nell'indagine, portando alla luce nuovi indizi e svelando segreti nascosti.

Per una serata leggera, su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307 c'è "Divorzio a Las Vegas". Questa commedia on the road vede protagonisti Andrea Delogu e Giampaolo Morelli nei panni di Elena e Lorenzo, che si ritrovano in Nevada per annullare un matrimonio celebrato impulsivamente durante una vacanza adolescenziale. Il viaggio diventa un'occasione per riscoprire sentimenti e affrontare vecchi fantasmi. Su Sky Cinema Drama HD, sempre alle 21:00 sul canale 308, c'è "Morto per un dollaro". Diretto da Walter Hill, questo western vede Christoph Waltz nei panni di un bounty killer reclutato da un uomo d'affari per ritrovare la moglie rapita. Nel corso della sua missione, il bounty killer si imbatte in un vecchio nemico, interpretato da Willem Dafoe, rendendo la ricerca ancora più pericolosa e avvincente. Per una serata all'insegna della risata, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309 puoi guardare "Tropic Thunder - Unisciti a loro". Ben Stiller dirige e interpreta questa esilarante commedia su un gruppo di attori che, girando un film bellico, vengono trasportati in una vera zona di guerra senza rendersene conto. Con Jack Black e Robert Downey Jr., il film è una parodia delle produzioni hollywoodiane e offre momenti di puro divertimento.

Se ti sei perso "Barbie" o "November - I cinque giorni dopo il Bataclan", non preoccuparti. Entrambi i film saranno trasmessi rispettivamente su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sui canali 310 e 311. "Barbie", con Margot Robbie e Ryan Gosling, è una storia affascinante che esplora il viaggio della famosa bambola nel mondo reale, mentre "November" segue le intense indagini sugli attentati del 2015 a Parigi, con Jean Dujardin nel ruolo di un determinato poliziotto dell'antiterrorismo.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

La rapina perfetta

Jason Statham nell'action che ricostruisce la storica rapina del 1972 ai danni della Baker Street Bank di Londra le cui dinamiche coinvolsero la mafia, il Governo e la Monarchia.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Emily

Frances O'Connor esordisce alla regia con il biopic sull'autrice di 'Cime tempestose', interpretata da Emma Mackey. L’equilibrio della famiglia Bronte è scosso dall’arrivo del nuovo Pastore

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Spider-Man: Far from Home

Tom Holland, Jake Gyllenhaal e Samuel L. Jackson nel cinecomic da oltre un miliardo di dollari d'incasso. l'Uomo Ragno affronta gli Elementali al fianco dell'eroe di una terra parallela.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Show Dogs - Entriamo in scena

Spy-comedy nel mondo dei concorsi di bellezza per cani. Max, un rottweiler addestratissimo, partecipa sotto copertura a una mostra canina per salvare un cucciolo di panda rapito.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Demolition Man

Sylvester Stallone e Wesley Snipes in un action di culto. Ibernati nel 1996 e risvegliati nel futuro, un poliziotto e il suo acerrimo nemico si ritrovano uno contro l'altro.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Petra Stagione 1 Episodio 2 - Giorno da Cani

Petra e Antonio indagano sul ritrovamento di un corpo. Un'addestratrice e un veterinario li aiuteranno.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Divorzio a Las Vegas

Andrea Delogu, Giampaolo Morelli, Ricky Memphis e Gianmarco Tognazzi in una commedia on the road. Elena e Lorenzo tornano in Nevada per cancellare le nozze siglate in vacanza a 18 anni.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Morto per un dollaro

Western di Walter Hill con Christoph Waltz, Rachel Brosnahan, Willem Dafoe. Reclutato da un uomo d'affari per ritrovare la moglie rapita, un bounty killer incontra un vecchio nemico.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Topic Thunder - Unisciti a loro

Ben Stiller dirige e interpreta una commedia con Jack Black e Robert Downey jr. Il regista di un film bellico trasferisce il set in una vera zona di guerra, all'insaputa degli attori

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Barbie

Margot Robbie e Ryan Gosling nel primo film in live action sulla celebre bambola della Mattel, diretto da Greta Gerwig. Afflitta da pensieri e difetti umani, Barbie lascia la sfavillante Barbieland per avventurarsi nel mondo reale, alla ricerca della bambina che gioca con lei.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

November - I cinque giorni dopo il Bataclan

Jean Dujardin nella pellicola che ricostruisce le indagini sugli attentati del 2015. Fred, un poliziotto dell'antiterrorismo, deve trovare i fuggitivi più ricercati di Francia.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)