Guida TV Sky Cinema e NOW: Pare Parecchio Parigi, Lunedi 8 Luglio 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Stasera alle 21:15 su Sky Cinema Uno HD (canale 301) e alle 21:45 su Sky Cinema Comedy HD (canale 309), andrà in onda "Pare parecchio Parigi", una commedia diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni, con Giulia Bevilacqua, Chiara Francini e Nino Frassica. Il film narra la storia di tre fratelli che cercano di realizzare l'ultimo desiderio del loro padre malato: visitare Parigi. La pellicola promette risate e momenti toccanti durante le avventure e disavventure dei protagonisti nella città dell'amore. Su Sky Cinema Due HD (canale 302), alle 21:15, potrai vedere "Zero Dark Thirty", un thriller diretto da Kathryn Bigelow che ha vinto un Oscar. Con Joel Edgerton e Jessica Chastain, premiata ai Golden Globe, il film racconta le operazioni segrete della CIA che hanno portato alla cattura di Osama Bin Laden, offrendo una narrazione intensa e realistica. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD (canale 303), sarà trasmesso "The Amazing Spider-Man". Interpretato da Andrew Garfield e Emma Stone, il film segue la storia del liceale Peter Parker che, dopo essere stato morso da un ragno geneticamente modificato, acquisisce poteri straordinari e decide di usarli per combattere il crimine e proteggere la città.

Su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00, puoi guardare "Il talento di Mr. Crocodile". Questa avventura per famiglie, tratta da un libro per bambini, vede Javier Bardem nei panni di un eccentrico mago che scopre Lyle, un coccodrillo canterino. Le avventure di Lyle e della famiglia del giovane Josh a New York promettono momenti commoventi e divertenti. Per gli amanti dell'azione, alle 21:00 su Sky Cinema Action HD (canale 305), c'è "The Painter". Charlie Weber e Jon Voight recitano in questo film di spionaggio che segue un ex agente della CIA, ora pittore, che deve utilizzare le sue vecchie abilità per sopravvivere a nuove minacce. Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00, viene trasmesso "Buried - Sepolto". Questo thriller con Ryan Reynolds racconta la storia di un camionista sepolto vivo in una bara nel deserto iracheno, con solo un accendino e un cellulare a disposizione. Il film offre un'esperienza claustrofobica e adrenalinica.

Su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00, trovi "I guardiani del destino". Matt Damon ed Emily Blunt sono i protagonisti di questo film di fantascienza basato su un racconto di Philip K. Dick, in cui un politico newyorkese scopre che misteriosi emissari stanno cercando di impedire la sua relazione con una ballerina, portandolo a lottare contro il destino per il suo amore. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00, è in programma "Armageddon Time - Il tempo dell'apocalisse". Diretto da James Gray e interpretato da Anthony Hopkins e Anne Hathaway, il film racconta la storia del dodicenne Paul nella New York degli anni '80, che sogna di diventare un artista ribellandosi ai desideri della sua famiglia.

Per chi si fosse perso "La rapina perfetta", con Jason Statham, questo action verrà trasmesso su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15. Il film ricostruisce la storica rapina del 1972 alla Baker Street Bank di Londra, esplorando le dinamiche complesse che coinvolsero la mafia, il governo e la monarchia britannica. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15, c'è "Emily". Questo biopic diretto da Frances O'Connor, con Emma Mackey, esplora la vita dell'autrice Emily Brontë, concentrandosi sui suoi tormenti personali e creativi, nonché sulle dinamiche familiari sconvolte dall'arrivo di un nuovo pastore.

Pare parecchio Parigi

Commedia di e con Leonardo Pieraccioni e con Giulia Bevilacqua, Chiara Francini e Nino Frassica. Tre fratelli cercano di soddisfare l'ultimo desiderio del padre malato: visitare Parigi.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.45/canale 309)

Zero Dark Thirty

1 Oscar per il thriller di Kathryn Bigelow con Joel Edgerton e Jessica Chastain, premiata ai Golden Globe. Un team della Cia collabora con i Navy Seals per catturare Osama Bin Laden.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

The Amazing Spider-Man

Andrew Garfield è il supereroe Marvel nel primo capitolo della saga diretta da Marc Webb, con Emma Stone. Il liceale Peter Parker acquisisce poteri straordinari dopo il morso di un ragno.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il talento di Mr. Crocodile

Javier Bardem in un’avventura tratta da un libro per bambini. New York: scoperto da un eccentrico mago, il buffo coccodrillo canterino Lyle viene adottato dalla famiglia del giovane Josh

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Painter

Charlie Weber e Jon Voight in un action nel mondo dello spionaggio. Un ex agente della CIA, divenuto nel frattempo pittore, viene catapultato in una pericolosa lotta per la sopravvivenza

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Buried - Sepolto

Sconvolgente thriller con Ryan Reynolds. Un camionista viene sepolto vivo in una bara nel deserto iracheno e con a disposizione solo un accendino e un cellulare.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

I guardiani del destino

Matt Damon ed Emily Blunt in un film di fantascienza da un racconto di Philip K. Dick. Un politico newyorkese scopre che dei misteriosi emissari impediscono l'amore tra lui e una ballerina.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Armageddon Time - Il tempo dell'apocalisse

James Gray dirige Anthony Hopkins e Anne Hathaway in una storia autobiografica. New York, anni 80: il dodicenne Paul si ribella ai desideri della famiglia e sogna di diventare un artista.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

La rapina perfetta

Jason Statham nell'action che ricostruisce la storica rapina del 1972 ai danni della Baker Street Bank di Londra le cui dinamiche coinvolsero la mafia, il Governo e la Monarchia.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Emily

Frances O'Connor esordisce alla regia con il biopic sull'autrice di 'Cime tempestose', interpretata da Emma Mackey. L’equilibrio della famiglia Bronte è scosso dall’arrivo del nuovo Pastore

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)