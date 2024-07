Guida TV Sky Cinema e NOW: R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà, Mercoledi 10 Luglio 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno HD, canale 301, c'è "R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà". Questo film fanta-action, basato sull'omonima graphic novel, vede Jeff Bridges e Ryan Reynolds nei panni di un pistolero del West e di un detective di Boston, entrambi defunti. Insieme, entrano a far parte di un corpo di polizia ultraterreno, incaricato di mantenere l'ordine tra i morti e i vivi. Su Sky Cinema Due HD, alle 21:15 sul canale 302, puoi vedere "One Life". Questo dramma storico racconta la vera storia di Nicholas Winton, interpretato da Anthony Hopkins, l'uomo che salvò centinaia di bambini dall'orrore della Shoah. Helena Bonham Carter completa il cast di questa toccante narrazione di coraggio e umanità durante uno dei periodi più bui della storia. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD, canale 303, c'è "Spider-Man". Tobey Maguire interpreta il celebre supereroe Marvel nel primo capitolo della trilogia diretta da Sam Raimi. Dopo essere stato morso da un ragno geneticamente modificato, il liceale Peter Parker acquisisce poteri straordinari e decide di usare le sue nuove abilità per combattere il crimine.

Su Sky Cinema Family HD, alle 21:00 sul canale 304, puoi goderti "Un fantasma per amico". Questa magica avventura è tratta da un successo letterario per bambini e promette di incantare i più piccoli con una storia piena di mistero e amicizia. Per gli amanti delle avventure epiche, su Sky Cinema Action HD, alle 21:00 sul canale 305, c'è "Apocalypto". Diretto da Mel Gibson, questo film è ambientato nel cuore della civiltà Maya e segue le vicende del giovane Zampa di Giaguaro che lotta contro i feroci assalitori della sua tribù per salvare la propria famiglia in una spettacolare e intensa avventura. Su Sky Cinema Suspense HD, alle 21:00 sul canale 306, puoi vedere "119 giorni alla deriva". Questo survival movie, con Dominic Purcell, racconta la drammatica lotta per la sopravvivenza di un equipaggio di un trimarano diretto a Tonga, colpito da un'enorme onda che li costringe a sfidare il mare in tempesta.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance HD, canale 307, c'è "Ti presento i suoceri". Emma Roberts e Luke Bracey sono protagonisti di questa commedia romantica che vede anche la partecipazione di grandi nomi come Susan Sarandon, Richard Gere, Diane Keaton e William H. Macy. La trama segue l'incontro tra quattro futuri consuoceri, un evento che fa emergere segreti esplosivi e comici. Su Sky Cinema Drama HD, alle 21:00 sul canale 308, puoi guardare "Il socio". Questo thriller, tratto dal bestseller di John Grisham e diretto da Sydney Pollack, vede Tom Cruise nei panni di un avvocato inesperto assunto da un prestigioso studio legale, solo per scoprire di essere coinvolto in intrighi loschi e pericolosi. Su Sky Cinema Comedy HD, alle 21:00 sul canale 309, c'è "Si accettano i miracoli". Questa commedia italiana diretta e interpretata da Alessandro Siani, con Fabio De Luigi, racconta di un manager condannato ai servizi sociali per aver picchiato il suo superiore. Mentre sconta la sua pena, progetta un piano cinico e redditizio che porta a divertenti sviluppi.

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 HD, canale 310, puoi vedere "La figlia del prigioniero". Questo dramma toccante racconta la storia di un uomo che cerca redenzione e lotta per riconciliarsi con la sua famiglia, tentando di proteggerli da un passato violento. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sul canale 311, c'è "Blow". Johnny Depp interpreta George Jung in questo biopic ambientato negli anni '70. La storia segue Jung che diventa una figura chiave nel traffico di cocaina negli Stati Uniti, lavorando per il cartello di Pablo Escobar. Il film offre uno sguardo crudo e realistico sul mondo del narcotraffico e sulle sue conseguenze.

