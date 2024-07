Guida TV Sky Cinema e NOW: Doggy Style, Sabato 13 Luglio 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno HD (canale 301), Jason Statham torna nel ruolo di Jonas Taylor in "Shark 2 - L'abisso". Affiancato dall'icona dell'action Wu Jing, l'esploratore subacqueo Jonas Taylor e il suo team affrontano un gruppo di trafficanti e le voraci creature preistoriche nelle oscure profondità dell'oceano. Su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21:15, puoi immergerti nel classico dramma romantico "Anna Karenina". Keira Knightley e Jude Law interpretano i ruoli principali nell'adattamento del capolavoro di Lev Tolstoj, ambientato nella Russia zarista del 1874. Il film ha vinto l'Oscar per i costumi. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD (canale 303), "Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco" ti porta nel mondo del colpo grosso a Las Vegas con George Clooney, Brad Pitt e un cast di stelle. Un ex galeotto raduna dieci complici per rapinare un caveau nella capitale del gioco d'azzardo.

Shark 2 - L'abisso

Jason Statham torna nel ruolo di Jonas Taylor in Shark 2 - L'abisso affiancato dall'icona dell'action Wu Jing. Impegnati in una missione nelle buie profondità dell'oceano, l'esploratore subacqueo Jonas Taylor e il suo team devono fronteggiare un gruppo di trafficanti e la voracità di enormi creature preistoriche.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Anna Karenina

Keira Knightley e Jude Law nell'adattamento del capolavoro di Lev Tolstoj. 1874: la moglie di un funzionario della Russia zarista si innamora di un giovane ufficiale. Oscar ai costumi.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco

Colpo grosso a Las Vegas per George Clooney, Brad Pitt e un cast di stelle. Un ex galeotto raduna dieci complici per rapinare un caveau nella capitale del gioco d'azzardo

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Instant Family

Emozionante commedia con Mark Wahlberg e Rose Byrne. Due quarantenni decidono di adottare un figlio ma non immaginano di ritrovarsi in casa tre fratelli e il caos più totale.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

47 Ronin

Viaggio nella mitologia giapponese con Keanu Reeves. Il mezzosangue Kai si unisce a un esercito di samurai pronti a vendicare il loro padrone, obbligato a suicidarsi dal tiranno Lord Kira.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Petra Stagione 1 Episodio 3

Messaggeri dell'oscurita - Ep3 di 4 Messaggeri dell'oscurita' - Paola Cortellesi in 4 storie in giallo dirette da Maria Sole Tognazzi. In un pacco recapitato all'ispettore Petra, c'e' un pene reciso chirurgicamente: minaccia o richiesta d'aiuto?

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Come non detto

Ivan Silvestrini dirige Monica Guerritore in una commedia degli equivoci. L'arrivo a sorpresa del fidanzato Eduard mette nei guai Mattia, che ha sempre nascosto alla famiglia di essere gay.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Io Capitano

Matteo Garrone dirige un'odissea contemporanea premiata a Venezia e candidata all'Oscar 2024. Il film Io Capitano racconta il lungo viaggio verso l'Europa di due giovani senegalesi tra i pericoli del deserto, le insidie del mare e la crudeltà dei centri di detenzione in Libia.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Doggy Style

Comicità politicamente scorretta con un gruppo di cani protagonista. Abbandonato dal suo padrone, il cane Reggie entra a far parte di una banda di randagi. Insieme cercano vendetta.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Mamma mia!

Meryl Streep e Pierce Brosnan nel musical tratto dalle canzoni degli Abba. Per le sue nozze, Sophie invita tre ex amanti di sua madre, sperando finalmente di scoprire chi e' il padre

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Untochables - Gli intoccabili

Oscar e Golden Globe a Sean Connery, nel capolavoro di Brian De Palma con Kevin Costner e Robert De Niro. Chicago, 1930: una squadra speciale viene incaricata di incastrare Al Capone.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)