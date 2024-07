Guida TV Sky Cinema e NOW: Ex, Domenica 14 Luglio 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno HD (canale 301), puoi guardare "Ex", una commedia corale diretta da Fausto Brizzi con Claudio Bisio, Nancy Brilli e Alessandro Gassmann. La trama si sviluppa intorno alla ricomparsa degli ex che mette in crisi il rapporto di sei coppie. Su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21:15, "Downton Abbey" ti porta nell'Inghilterra dei primi del '900, seguendo le vite della famiglia Crawley e dei loro servitori tra amori, complotti e segreti in un'epoca di grandi cambiamenti. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD (canale 303), "Ocean's Twelve" riunisce il super cast diretto da Steven Soderbergh nel sequel di "Ocean's Eleven". Per restituire i soldi del primo colpo, gli undici di Ocean devono organizzare tre colpi in Europa.

Su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00, "LOL - Pazza del mio migliore amico" è una commedia sull'adolescenza al tempo dei social con Miley Cyrus e Demi Moore. La storia segue il legame tra una madre frustrata e una figlia scapestrata che si ricuce mentre entrambe cercano di conquistare il ragazzo del cuore. Alle 21:00 su Sky Cinema Action HD (canale 305), "American Gangster" è un biopic diretto da Ridley Scott con Denzel Washington e Russell Crowe. Il film racconta la vera storia di Superfly, il boss del narcotraffico negli anni '70, perseguito per anni da un detective dell'FBI. Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00, "Petra - Stagione 1 Episodio 4: Morti di carta" vede Paola Cortellesi protagonista in una serie gialla diretta da Maria Sole Tognazzi. In questo episodio, Petra deve tornare a Roma per scoprire chi ha ucciso il re del gossip a Genova.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance HD (canale 307), "Due cuori e una provetta" è una commedia romantica con Jennifer Aniston e Jason Bateman. La trama segue una donna che rimane incinta tramite inseminazione artificiale, ma uno scambio di provette sconvolge tutti i piani. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00, "Child 44 - Il bambino n. 44" è un thriller con Tom Hardy e Gary Oldman, ispirato alle vicende del mostro di Rostov. Ambientato nell'URSS degli anni '50, un ufficiale di polizia sfida l'ostruzionismo del governo per catturare un assassino. Alle 21:00 su Sky Cinema Comedy HD (canale 309), "House Party" è il remake della commedia anni '90. Due addetti alle pulizie nella lussuosa villa di LeBron James approfittano della sua assenza per organizzare una festa epica.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, "Shark 2 - L'abisso" con Jason Statham vede l'esploratore subacqueo Jonas Taylor affrontare trafficanti e enormi creature preistoriche nelle buie profondità dell'oceano. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15, "Anna Karenina" con Keira Knightley e Jude Law ti porta nell'adattamento del capolavoro di Lev Tolstoj, ambientato nella Russia zarista del 1874. Il film ha vinto l'Oscar per i costumi.

Ex

Fausto Brizzi dirige una commedia corale con Claudio Bisio, Nancy Brilli e Alessandro Gassmann. La ricomparsa degli ex mette in crisi il rapporto di sei coppie

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Downton Abbey

Ambientata nell'inglese Downton Abbey di inizio '900, la serie segue le vite della famiglia Crawley e dei loro servitori tra amori, complotti e segreti in un'epoca di mutamenti.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Ocean's Twelve

Torna il super cast diretto da Steven Soderbergh nel sequel di "Ocean's Eleven". Per restituire i soldi del primo colpo, gli undici di Ocean sono costretti ad organizzare 3 colpi in Europa

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

LOL - Pazza del mio migliore amico

Miley Cyrus e Demi Moore in una commedia sull'adolescenza al tempo dei social. Il legame tra una madre frustrata e una figlia scapestrata si ricuce per conquistare il ragazzo del cuore.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

American Gangster

Denzel Washington e Russell Crowe nel biopic di Ridley Scott. La vera storia di Superfly, il boss del narcotraffico nell'America degli anni 70, inseguito per anni da un detective dell'FBI.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Petra - Stagione 1 Episodio 4

Morti di carta - Paola Cortellesi in 4 storie in giallo dirette da Maria Sole Tognazzi. Il re del gossip è stato ucciso a Genova. Per scoprire il colpevole Petra deve tornare a Roma.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Due cuori e una provetta

Jennifer Aniston e Jason Bateman in una romantica commedia degli equivoci. Una donna rimane incinta con l'inseminazione artificiale, ma uno scambio di provette sconvolge tutti i piani.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Child 44 - Il bambino n. 44

Tom Hardy e Gary Oldman in un thriller ispirato alle vicende del mostro di Rostov. Urss, anni 50: un ufficiale di polizia sfida l'ostruzionismo del governo per catturare un assassino.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

House Party

Remake della commedia anni 90. Gli addetti alle pulizie nella lussuosa villa di LeBron James approfittano della sua assenza per organizzare una festa epica.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Shark 2 - L'abisso

Jason Statham torna nel ruolo di Jonas Taylor in Shark 2 - L'abisso affiancato dall'icona dell'action Wu Jing. Impegnati in una missione nelle buie profondità dell'oceano, l'esploratore subacqueo Jonas Taylor e il suo team devono fronteggiare un gruppo di trafficanti e la voracità di enormi creature preistoriche.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Anna Karenina

Keira Knightley e Jude Law nell'adattamento del capolavoro di Lev Tolstoj. 1874: la moglie di un funzionario della Russia zarista si innamora di un giovane ufficiale. Oscar ai costumi.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)