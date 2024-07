Guida TV Sky Cinema e NOW: Maigret, Lunedi 15 Luglio 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno HD (canale 301), Gérard Depardieu interpreta il celebre commissario Maigret in "Maigret". Il commissario inizia a indagare quando una ragazza di provincia viene trovata morta. Su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21:15, "Questione di tempo" è una commedia romantica di Richard Curtis con Domhnall Gleeson e Rachel McAdams. La trama segue Tim, che scopre a 21 anni di poter viaggiare nel tempo e usa questa abilità per migliorare la sua vita. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD (canale 303), "Ocean's 13" vede George Clooney, Brad Pitt e il resto della banda impegnati nel terzo capitolo della saga. Questa volta, i professionisti del furto devono saccheggiare il casinò di un magnate interpretato da Al Pacino.

Su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00, "Belle & Sebastien" racconta la tenera amicizia tra il coraggioso Sebastien e un cane braccato dai nazisti sulle Alpi francesi, tratto dal romanzo di Cécile Aubry. Alle 21:00 su Sky Cinema Action HD (canale 305), Angelina Jolie interpreta un'agente della CIA in "Salt". Accusata di tradimento, deve affrontare una corsa contro il tempo per provare la sua innocenza. Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00, "Lo sciacallo - Nightcrawler" è un thriller metropolitano con Jake Gyllenhaal. Il protagonista, un giornalista freelance di Los Angeles, filma incidenti stradali e crimini efferati per costruire un macabro business.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance HD (canale 307), "Per sfortuna che ci sei" è una commedia romantica che segue un consulente coniugale con una vita sentimentale disastrosa. La situazione cambia con l'arrivo di una bella designer. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00, "The Eichmann Show - Il processo del secolo" vede Martin Freeman e Anthony LaPaglia nel dramma che ripercorre un cruciale evento televisivo. Nel 1961, un produttore inglese filma il processo contro il gerarca nazista Adolf Eichmann. Alle 21:00 su Sky Cinema Comedy HD (canale 309), "Cambia la tua vita con un click" è una commedia brillante con Adam Sandler e Kate Beckinsale. Un architetto utilizza un telecomando magico per cercare di gestire al meglio la sua vita familiare e lavorativa.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, puoi rivedere "Ex", una commedia corale diretta da Fausto Brizzi con Claudio Bisio, Nancy Brilli e Alessandro Gassmann. La ricomparsa degli ex mette in crisi il rapporto di sei coppie. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15, "Downton Abbey" ti porta nell'Inghilterra dei primi del '900, seguendo le vite della famiglia Crawley e dei loro servitori tra amori, complotti e segreti in un'epoca di grandi cambiamenti.

