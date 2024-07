Guida TV Sky Cinema e NOW: Barely Lethal, Martedi 16 Luglio 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15, "Barely Lethal - 16 anni e spia" è un action movie con Samuel L. Jackson, Hailee Steinfeld e Jessica Alba. La storia segue Megan, addestrata fin da piccola a uccidere, che sogna una vita normale. Una nuova missione le offre l'opportunità di cambiare la sua esistenza. Alle 21:15 su Sky Cinema Due HD (canale 302), "The Company Men" è un dramma sociale con Ben Affleck, Kevin Costner e Tommy Lee Jones. La vita di un agiato impiegato americano viene stravolta quando perde il lavoro a causa della Recessione, portandolo a confrontarsi con una nuova realtà. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:15, "Hunger Games" con Jennifer Lawrence è un action distopico dove 24 ragazzi sono costretti a partecipare a un reality show mortale. Il film è un adattamento del popolare romanzo di Suzanne Collins.

Alle 21:00 su Sky Cinema Family HD (canale 304), "Rosanero" è una commedia targata Sky Original diretta da Andrea Porporati. La storia segue Salvatore Esposito, che dopo un coma si ritrova nel corpo di una bambina, mentre la bambina si trova nel corpo di un boss. Su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:00, "From Paris with Love" è un adrenalinico film con John Travolta e Jonathan Rhys-Meyers. Due agenti della CIA devono sgominare una banda di narcotrafficanti tra le vie di Parigi. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense HD (canale 306), "Chief Of Station - Verità a tutti i costi" è un thriller con Aaron Eckhart e Olga Kurylenko. Un ex agente della CIA, dopo la morte della moglie, collabora con un avversario per svelare una cospirazione.

Su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00, "Le quattro piume" è un kolossal avventuroso con Heath Ledger, Wes Bentley e Kate Hudson. Ambientato alla fine dell'800, segue un ufficiale britannico che dimostra il suo coraggio dopo essere stato accusato di codardia. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama HD (canale 308), "Parla con lei" è un capolavoro di Pedro Almodovar, premiato con l'Oscar per la migliore sceneggiatura. La storia intreccia i destini di un giornalista e di un infermiere in una clinica dove giacciono due donne in coma. Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00, "La casa di famiglia" è una commedia degli equivoci con Stefano Fresi, Matilde Gioli, Libero De Rienzo e Lino Guanciale. Quattro fratelli devono riconsiderare la vendita della tenuta di famiglia quando il padre esce dal coma.

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310), puoi rivedere "Maigret" con Gérard Depardieu, che interpreta il celebre commissario creato da Georges Simenon, indagando sull'omicidio di una ragazza di provincia. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15, "Questione di tempo" è una commedia romantica di Richard Curtis con Domhnall Gleeson e Rachel McAdams. La storia segue Tim, che scopre di poter viaggiare nel tempo e usa questa abilità per migliorare la sua vita.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Barely Lethal - 16 anni e spia

Action con Samuel L. Jackson, Hailee Steinfeld e Jessica Alba. Addestrata fin da piccola ad uccidere, Megan sogna un'esistenza normale. Una nuova missione le darà modo di rifarsi una vita.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Company Men

Dramma sociale con Ben Affleck, Kevin Costner e Tommy Lee Jones. La vita di un agiato impiegato americano subisce un netto ridimensionamento quando perde il lavoro a causa della Recessione.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Hunger Games

Jennifer Lawrence è la coraggiosa protagonista di un visionario action. In una società distopica, 24 ragazzi si giocano la vita in un reality show.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Rosanero

Andrea Porporati dirige Salvatore Esposito in una commedia per tutta la famiglia targata Sky Original. Al risveglio dal coma, una bambina si ritrova nel corpo di un boss e viceversa.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

From Paris with Love

Spari e inseguimenti per le vie di Parigi in un action con John Travolta, Jonathan Rhys-Meyers e Kasia Smutniak. Due agenti della Cia devono sgominare una banda di narcotrafficanti.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Chief Of Station - Verita' a tutti i costi

Intrighi e menzogne in un thriller con Aaron Eckhart e Olga Kurylenko. La morte della moglie porta un ex agente CIA a collaborare con un avversario per svelare una cospirazione

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Le quattro piume

Heath Ledger, Wes Bentley e Kate Hudson in un kolossal avventuroso. Alla fine dell'800, un ufficiale britannico reagisce alle accuse di codardia dimostrando di essere un vero eroe.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Parla con lei

Oscar alla sceneggiatura a un capolavoro scritto e diretto da Pedro Almodovar. Si intrecciano i destini di un giornalista e dell'infermiere di una clinica dove giacciono due donne in coma.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

La casa di famiglia

Stefano Fresi, Matilde Gioli, Libero De Rienzo e Lino Guanciale in una commedia degli equivoci. Venduta la tenuta di famiglia, 4 fratelli devono ripensarci quando il padre esce dal coma

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Maigret

Gérard Depardieu nei panni del celebre personaggio nato dalla penna di Georges Simenon. Quando una ragazza di provincia viene uccisa, il commissario Maigret inizia a indagare.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Santa Maradona

Domhnall Gleeson e Rachel McAdams in una commedia romantica di Richard Curtis. A 21 anni Tim scopre di poter viaggiare nel tempo e usa questa abilita' per sistemare la sua vita

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)