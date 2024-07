Guida TV Sky Cinema e NOW: Poveri ma ricchi, Mercoledi 17 Luglio 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Questa sera su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15, verrà trasmesso "Poveri ma ricchi", una commedia diretta da Fausto Brizzi con Christian De Sica ed Enrico Brignano. La trama segue una famiglia della campagna romana che vince 100 milioni alla lotteria e decide di trasferirsi in un lussuoso hotel milanese, affrontando con esilaranti risultati la vita da ricchi. Su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21:15, "The Son" è un toccante dramma familiare con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e Anthony Hopkins. Il film esplora le difficoltà di un adolescente problematico che, segnato dal divorzio dei genitori, decide di andare a vivere con il padre nella speranza di trovare stabilità. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD (canale 303), "Hunger Games: La ragazza di fuoco" è il secondo capitolo della saga con Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson. Katniss e Peeta, vincitori dei precedenti Hunger Games, affrontano il Tour della Vittoria mentre una nuova edizione dei giochi mortali si avvicina.

Su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00, "La volpe e la bambina" è una fiaba avventurosa diretta da Luc Jacquet, con la voce narrante di Ambra Angiolini. La storia segue una bambina che fa amicizia con una volpe e si imbarca in una straordinaria avventura nella natura. Alle 21:00 su Sky Cinema Action HD (canale 305), "Jack Reacher - La prova decisiva" è un action thriller con Tom Cruise. L'ex ufficiale militare Jack Reacher arriva in una cittadina per investigare su una strage di cui è accusato un cecchino dell'esercito, scoprendo una rete di corruzione e cospirazioni. Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00, "Il delitto perfetto" è un classico di Alfred Hitchcock con Ray Milland e Grace Kelly. La trama ruota attorno a un uomo che, per eliminare la ricca moglie, ricatta un vecchio amico affinché compia l'omicidio, ma un imprevisto complica il suo piano perfetto.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance HD (canale 307), "Ghost - Fantasma" è un film romantico che ha vinto due Oscar, con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg. Dopo essere stato assassinato, il fantasma di Sam cerca di proteggere la sua amata Molly con l'aiuto di una medium eccentrica. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00, "Enea" è il secondo film diretto da Pietro Castellitto, che recita insieme a Giorgio Guarascio, Benedetta Porcaroli e Sergio Castellitto. La storia segue Enea, che insegue il mito del suo nome oltre i confini delle regole e della morale. Alle 21:00 su Sky Cinema Comedy HD (canale 309), "Riunione di famiglia (Non sposate le mie figlie 3)" è il terzo capitolo della saga multietnica con Christian Clavier. Le figlie di Claude e Marie organizzano una festa a sorpresa per celebrare il 40esimo anniversario di matrimonio dei genitori, creando una serie di situazioni divertenti e commoventi.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, puoi rivedere "Barely Lethal - 16 anni e spia", un action movie con Samuel L. Jackson, Hailee Steinfeld e Jessica Alba. Megan, addestrata fin da piccola a uccidere, sogna una vita normale e una nuova missione le offre l'opportunità di cambiare il suo destino. Infine, alle 21:15 su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311), "The Company Men" è un dramma sociale con Ben Affleck, Kevin Costner e Tommy Lee Jones. Il film racconta la storia di un impiegato americano che, a causa della Recessione, perde il lavoro e deve affrontare le sfide di una nuova realtà economica e personale.

