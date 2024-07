Guida TV Sky Cinema e NOW: Dead Shot - Vendetta disperata, Giovedi 18 Luglio 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno HD (canale 301) e alle 21:45 su Sky Cinema Suspense HD (canale 306), "Dead Shot - Vendetta disperata" è un revenge movie targato Sky Original con Colin Morgan, Felicity Jones e Mark Strong. La trama segue un ex paramilitare irlandese che assiste all’assassinio della moglie incinta da parte di un ufficiale delle forze speciali britanniche. Ferito e creduto morto, fugge e cerca vendetta per le strade della Londra degli anni '70. Su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21:15, "Forrest Gump" è una commedia cult degli anni '90 che ha vinto 6 Oscar. Interpretato da Tom Hanks e diretto da Robert Zemeckis, il film racconta le incredibili vicende di un uomo ingenuo ma ottimista, che attraversa 30 anni di storia americana. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD (canale 303), "Hunger Games - Il canto della rivolta - Parte 1" è la prima parte del terzo capitolo della saga con Jennifer Lawrence. Katniss, sopravvissuta agli Hunger Games, si risveglia nel distretto 13, dove cresce il fermento per l'insurrezione contro il Presidente Snow.

Su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00, "I viaggiatori" è un film avventuroso targato Sky Original. Un gruppo di adolescenti, alla ricerca di un fratello scomparso, viene catapultato nella Roma del 1939, alla vigilia del conflitto mondiale. Alle 21:00 su Sky Cinema Action HD (canale 305), "I tre moschettieri - D'Artagnan" è un nuovo adattamento del capolavoro di Dumas con Vincent Cassel, Eva Green e Louis Garrel. D’Artagnan, coinvolto nella guerra, si allea con Athos, Porthos e Aramis per combattere i nemici del re. Su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00, "Come farsi lasciare in 10 giorni" è una commedia romantica in cui una giornalista e un pubblicitario cercano di dimostrare ai rispettivi capi "come perdere un uomo" e "come conquistare una donna" in soli 10 giorni, dando vita a un divertente incontro-scontro. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama HD (canale 308), "Anche io" è un film che esplora la nascita del movimento #MeToo, con Carey Mulligan, Zoe Kazan e Patricia Clarkson. Prodotto da Brad Pitt, il film racconta come due giornaliste smascherano il sistema di abusi sessuali a Hollywood.

Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00, "Il professore matto" è una commedia con Eddie Murphy, che interpreta un professore obeso che sperimenta un siero trasformandosi in un aitante playboy, ma gli effetti del siero sono incontrollabili. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310), "Poveri ma ricchi" è una commedia diretta da Fausto Brizzi con Christian De Sica ed Enrico Brignano. La storia segue una famiglia della campagna romana che vince 100 milioni alla lotteria e si trasferisce in un lussuoso hotel milanese, affrontando con esilaranti risultati la vita da ricchi.

Infine, alle 21:15 su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311), "The Son" è un dramma familiare con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e Anthony Hopkins. Il film esplora le difficoltà di un adolescente problematico che, segnato dal divorzio dei genitori, decide di andare a vivere con il padre nella speranza di trovare stabilità.





