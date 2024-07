Guida TV Sky Cinema e NOW: Finalmente l'alba, Domenica 21 Luglio 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15, "Finalmente l'alba" è un omaggio alla Cinecittà degli anni '50 diretto da Saverio Costanzo. Con Lily James e Rebecca Antonaci, il film racconta la storia di Mimosa, un'innocente che, dopo un provino, si ritrova catapultata in una notte di eccessi. Alle 21:15 su Sky Cinema Due HD (canale 302), "Gone Baby Gone" è diretto da Ben Affleck e vede il fratello Casey Affleck al fianco di Ed Harris e Morgan Freeman. Due detective privati indagano sulla scomparsa di una bambina in un quartiere malfamato di Boston.

Su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:15, "Caccia a Ottobre Rosso" è un thriller della Guerra Fredda con Sean Connery e Alec Baldwin. Il film segue un sottomarino atomico che diventa il fulcro del conflitto tra Stati Uniti e URSS. Alle 21:00 su Sky Cinema Family HD (canale 304), "Max Steel" è un fanta-action ispirato al giocattolo della Mattel e all'omonimo cartoon. Max, figlio di uno scienziato morto misteriosamente, scopre di avere poteri sovrumani grazie a un amico alieno. Su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:00, "Come ti ammazzo il bodyguard" è una brillante action-comedy con Samuel L. Jackson e Ryan Reynolds. Una zelante guardia del corpo accetta di proteggere un sicario, testimone in un processo contro un dittatore sanguinario.

Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense HD (canale 306), "Petra - Stagione 2 Episodio 2" prosegue con Paola Cortellesi in un nuovo episodio. Petra e Antonio indagano sulla morte di un senzatetto, confrontandosi con una realtà spietata. Su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00, "One True Loves - Amare per due" è un film romantico e misterioso basato sull'omonimo romanzo di Taylor Jenkins Reid. Alle 21:00 su Sky Cinema Comedy HD (canale 309), "Moschettieri del re - La penultima missione" è diretto da Giovanni Veronesi e vede protagonisti Pierfrancesco Favino, Sergio Rubini, Rocco Papaleo e Valerio Mastandrea. La commedia esplora le nuove avventure dei tre moschettieri e D'Artagnan.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, "Men in Black: International" è il quarto capitolo della saga con Chris Hemsworth e Tessa Thompson. Molly realizza il sogno di entrare nell'agenzia segreta e deve smascherare una spia nella filiale di Londra. Infine, alle 21:15 su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311), "First Man - Il primo uomo" è il biopic di Damien Chazelle su Neil Armstrong, interpretato da Ryan Gosling. Il film, vincitore di 1 Oscar e 1 Golden Globe, racconta la storica missione spaziale che portò alla conquista della Luna.

Finalmente l'alba

Omaggio alla Cinecittà degli anni 50 di Saverio Costanzo con Lily James e Rebecca Antonaci. Dopo la partecipazione a un provino, l'innocente Mimosa si trova catapultata in una notte brava.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.45/canale 308) ù

Gone Baby Gone

Ben Affleck dirige il fratello Casey al fianco di Ed Harris e Morgan Freeman. Due detective privati indagano sulla scomparsa di una bambina in un malfamato quartiere di Boston.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Caccia a Ottobre Rosso

Sean Connery e Alec Baldwin nel primo film dedicato all'agente della CIA, Jack Ryan. 1984: un sottomarino atomico diventa l'altissima posta in gioco nella Guerra Fredda tra Usa e Urss

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Max Steel

Fanta-action ispirato al giocattolo della Mattel e all'omonimo cartoon. Max, figlio di uno scienziato morto misteriosamente, scopre di avere poteri sovrumani grazie a un amico alieno.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Come ti ammazzo il bodyguard

Samuel L. Jackson e Ryan Reynolds in una brillante action-comedy. Una zelante guardia del corpo accetta di proteggere un sicario, testimone nel processo contro un dittatore sanguinario.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Petra - Stagione 2 Episodio 2

Un bastimento carico di riso - Paola Cortellesi in 4 nuove storie in giallo dirette da Maria Sole Tognazzi. La morte di un senzatetto costringe Petra e Antonio a confrontarsi con una spietata realtà.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

One True Loves - Amare per due

Tra commedia e melodramma, un film impregnato di romanticismo e mistero: adattamento dell'omonimo romanzo di Taylor Jenkins Reid.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Moschettieri del re - La penultima missione

Giovanni Veronesi dirige Piefrancesco Favino, Sergio Rubini, Rocco Papaleo e Valerio Mastandrea nella commedia sulle nuove imprese dei tre moschettieri e D'Artagnan.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Men in Black: International

Chris Hemsworth e Tessa Thompson nel quarto capitolo della saga Men in Black. Molly corona il sogno di entrare nell'agenzia segreta. Al fianco di un collega deve smascherare una spia nella filiale di Londra.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

First Man - Il primo uomo

Ryan Gosling è Neil Armstrong nel biopic di Damien Chazelle premiato con 1 Oscar e 1 Golden Globe. America, anni 60: la storia della missione spaziale che portò alla conquista della Luna.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)