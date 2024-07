Guida TV Sky Cinema e NOW: Blue Beetle, Lunedi 22 Luglio 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15, il film "Blue Beetle" narra le origini del supereroe DC Comics interpretato da Xolo Mariduena. Jaime Reyes, scelto da un potente scarabeo alieno, viene avvolto da un'armatura senziente e parlante che gli conferisce incredibili poteri, ma anche nuove responsabilità. Alle 21:15 su Sky Cinema Due HD (canale 302), "Lo chiamavano Jeeg Robot", diretto da Gabriele Mainetti, è un film che ha ottenuto grande successo, vincendo 7 David di Donatello. Racconta la storia di un ladruncolo che acquisisce superpoteri dopo essere stato esposto a materiale radioattivo, e come questi cambiamenti influenzano la sua vita. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:15, "Giochi di potere" è un thriller con Harrison Ford, tratto dal romanzo di Tom Clancy. Il film segue l’agente della CIA Jack Ryan, che mentre è in vacanza a Londra, sventa un attentato dell'IRA e diventa il bersaglio del fratello di un terrorista.

Alle 21:00 su Sky Cinema Family HD (canale 304), "Nanny McPhee - Tata Matilda" è una commedia magica con Emma Thompson e Colin Firth. Un vedovo con sette figli si affida a una tata speciale per riportare ordine nella sua caotica casa. Su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:00, "La preda perfetta" è un thriller avvincente con Liam Neeson. Un investigatore privato viene incaricato da un trafficante di droga di trovare i colpevoli dell'omicidio della moglie del suo cliente. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense HD (canale 306), "Lo squalo" di Steven Spielberg, vincitore di 3 Oscar e 1 Golden Globe, racconta la storia di un feroce squalo che terrorizza un’isola dell'Atlantico e i suoi abitanti.

Su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21:00, "Words and Pictures" con Clive Owen e Juliette Binoche esplora una storia d'amore tra due insegnanti che si sfidano nelle loro rispettive materie, scoprendo il linguaggio universale dell’amore. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama HD (canale 308), "La campionessa" racconta la storia di Michelle Payne, interpretata da Teresa Palmer, la prima donna a vincere la Melbourne Cup. Il biopic, con Sam Neill, narra una storia di determinazione e successi incredibili. Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00, "Il premio" è una commedia diretta e interpretata da Alessandro Gassmann, con Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Anna Foglietta. Un scrittore, terrorizzato dall'idea di volare, decide di intraprendere un viaggio in auto verso Stoccolma per ritirare il Nobel.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, "Finalmente l'alba" è un omaggio alla Cinecittà degli anni '50 diretto da Saverio Costanzo, con Lily James e Rebecca Antonaci. Il film racconta la storia di Mimosa, che, dopo un provino, si ritrova immersa in una notte di eccessi. Alle 21:15 su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311), "Gone Baby Gone" è un film diretto da Ben Affleck con il fratello Casey Affleck, Ed Harris e Morgan Freeman. Due detective privati indagano sulla scomparsa di una bambina in un quartiere problematico di Boston.

