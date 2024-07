Guida TV Sky Cinema e NOW: Jumanji: Benvenuti nella giungla, Martedi 23 Luglio 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Martedi 23 luglio, su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15, potrai guardare "Jumanji: Benvenuti nella giungla". Diretto da Jake Kasdan, questo film d'avventura fantasy riporta in scena il celebre gioco da tavolo, che in questa versione moderna intrappola quattro ragazzi all'interno del mondo del gioco. I protagonisti devono affrontare insidie e sfide per liberarsi e tornare a casa, offrendo un mix di umorismo, azione e magia che piacerà a tutta la famiglia. Alle 21:15 su Sky Cinema Due HD (canale 302), sarà trasmesso "Chiamami col tuo nome". Diretto da Luca Guadagnino e vincitore dell'Oscar 2018 per la miglior sceneggiatura non originale, il film è ambientato nell'estate del 1983 e racconta la storia del diciassettenne Elio, interpretato da Timothée Chalamet, che si innamora di Oliver, uno studente americano interpretato da Armie Hammer. Questo delicato dramma esplora la prima cotta e il suo impatto profondo. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:15, potrai vedere "Sotto il segno del pericolo", con Harrison Ford che torna nel ruolo dell'agente Jack Ryan. In questo thriller, Ryan affronta una banda di narcotrafficanti colombiani protetti da elementi corrotti all'interno del governo americano, offrendo una trama ricca di tensione e intrighi.

Alle 21:00 su Sky Cinema Family HD (canale 304), è il turno di "Beethoven". Questa spassosa commedia segue le disavventure di un cane San Bernardo che provoca disastri in una famiglia californiana. Nonostante il caos, la famiglia si unisce per difendere il cane quando si trova in pericolo. Su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21:00, "Blacklight" è un thriller d'azione con Liam Neeson e Aidan Quinn. Il film segue un ex agente federale e una giornalista che rischiano tutto per scoprire un complotto che coinvolge i vertici dell'FBI, promettendo adrenalina e suspense. Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00 presenta "Doppio gioco", uno spy-thriller con Clive Owen e Gillian Anderson. Ambientato in Irlanda negli anni '90, il film segue una militante dell'IRA che deve rivelare i piani dei suoi compagni per ottenere la libertà, esplorando il mondo del tradimento e della doppia vita.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance HD (canale 307), "Flashdance" è un cult degli anni '80 che ha vinto un Oscar e due Golden Globe. La storia segue Alex, una giovane operaia di Pittsburgh che sogna di diventare una ballerina professionista e le sue esperienze nei night club per arrotondare. Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00 propone "The Wizard of Lies", un biopic diretto da Barry Levinson con Robert De Niro e Michelle Pfeiffer. Il film narra la vera storia di Bernie Madoff e la sua colossale frode finanziaria, esplorando il mondo dell'inganno e le sue conseguenze devastanti. Alle 21:00 su Sky Cinema Comedy HD (canale 309), è il momento di "Una poltrona per due". Questa classica commedia natalizia, diretta da John Landis e interpretata da Eddie Murphy e Dan Aykroyd, racconta di due finanzieri che sostituiscono un dirigente con un senzatetto per una scommessa, scatenando una serie di eventi esilaranti.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, sarà riproposto "Blue Beetle", un film DC Comics con Xolo Mariduena e Susan Sarandon. La storia segue Jaime Reyes, un giovane scelto da un potente scarabeo alieno che riceve un'armatura senziente che lo rende invincibile ma anche perseguitato. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15, potrai vedere "Lo chiamavano Jeeg Robot". Questo film di Gabriele Mainetti, premiato con 7 David di Donatello, racconta di un ladruncolo che acquisisce superpoteri dopo essere entrato in contatto con materiale radioattivo, affrontando dilemmi morali e battaglie personali.

Jumanji: Benvenuti nella giungla

Avventure fantasy per Robin Williams. Due ragazzi rimangono intrappolati nei pericolosi labirinti di un gioco da tavolo e affrontano ogni tipo di insidia per liberarsi.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Chiamami col tuo nome

Delicata pellicola di Luca Guadagnino premiata con l’Oscar 2018 per la sceneggiatura. Estate 1983: il diciassettenne Elio conosce lo studente americano Oliver e ne rimane attratto.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Sotto il segno del pericolo

Ritorna Harrison Ford nei panni di Jack Ryan nel terzo film dai romanzi di spionaggio di Tom Clancy. L'agente sfida una banda di narcotrafficanti colombiani protetti dal governo americano.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Beethoven

Spassosa commedia trascinata da un irrequieto cane San Bernardo, che provocherà epici disastri in una famiglia californiana. Ma di fronte al pericolo, tutti saranno pronti a difenderlo.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Blacklight

Liam Neeson e Aidan Quinn in un action Sky Original. Un ex agente federale e una giornalista rischiano la vita per portare alla luce un complotto che coinvolge i vertici dell'FBI.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Doppio gioco

Spy-thriller con Clive Owen e Gillian Anderson. Irlanda, anni '90: catturata dai servizi segreti, una militante dell'Ira può riottenere la libertà rivelando le mosse dei suoi compagni.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Flashdance

1 Oscar e 2 Golden Globe a un cult degli anni 80 con Jennifer Beals. Una giovane operaia di Pittsburgh arrotonda danzando nei night club e sogna di diventare una ballerina professionista.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Wizard of Lies

Robert De Niro e Michelle Pfeiffer in un biopic targato HBO diretto da Barry Levinson. La vera storia di Bernie Madoff, l'imprenditore accusato di una delle frodi piu' colossali di sempre

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Una poltrona per due

John Landis dirige Eddie Murphy e Dan Aykroyd nella piu' classica delle commedie natalizie. Per una scommessa, due perfidi finanzieri sostituiscono un loro dirigente con un senzatetto

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Blue Beetle

La genesi del supereroe della DC Comics, interpretato da Xolo Mariduena, in un film con Susan Sarandon. Scelto da un potente scarabeo di fattura aliena, Jaime Reyes viene inglobato da un'armatura senziente e parlante, che lo rende suo malgrado invincibile.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)



Lo chiamavano Jeeg Robot

Gabriele Mainetti dirige Claudio Santamaria nel film rivelazione premiato con 7 David di Donatello. Un ladruncolo entra in contatto con del materiale radioattivo e diventa un supereroe.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)