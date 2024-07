Guida TV Sky Cinema e NOW: Flight, Mercoledi 24 Luglio 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su Sky Cinema Uno HD, canale 301, alle 21:15, "Flight" è il film da non perdere. Diretto da Robert Zemeckis, il film vede Denzel Washington nel ruolo di un pilota alcolizzato chiamato a compiere un pericoloso atterraggio di emergenza. La pellicola esplora temi di redenzione e responsabilità, mettendo in luce la complessità del personaggio e la sua lotta personale con la dipendenza. Alle 21:15 su Sky Cinema Due HD, canale 302, viene trasmesso "Il capitale umano". Questa drammatica pellicola di Paolo Virzì, con un cast che include Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Bentivoglio e Valeria Golino, racconta la storia di due famiglie le cui vite vengono sconvolte da un incidente mortale. Ambientato in Brianza, il film svela gradualmente i segreti e le dinamiche sociali che legano i protagonisti. Su Sky Cinema Collection HD, canale 303, alle 21:15, puoi vedere "Al vertice della tensione". Questo thriller, con Ben Affleck e Morgan Freeman, è il quarto film basato sul personaggio di Jack Ryan, creato da Tom Clancy. Il giovane analista della CIA deve fermare un gruppo di terroristi, affrontando sfide ad alta tensione e complotti internazionali.

Alle 21:00 su Sky Cinema Family HD, canale 304, "Genitori vs Influencer" è una commedia Sky Original diretta da Michela Andreozzi, con Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis. Il film narra le disavventure di un professore che si scontra con la figlia teenager a causa dei social media e finisce per diventare un influencer lui stesso, esplorando le dinamiche familiari e il mondo del web. Su Sky Cinema Action HD, canale 305, alle 21:00, c'è "Jack Reacher - Punto di non ritorno". In questo action, Tom Cruise torna nei panni del personaggio creato da Lee Child. Reacher deve scoprire la verità dietro una congiura che ha portato all'arresto di una sua collega e affrontare i segreti che minacciano la sua vita. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense HD, canale 306, è il turno di "Caccia al mostro". Questo horror drama mette in scena una maledizione ancestrale e lo spirito maligno di una foresta che terrorizza una cittadina. Il film combina suspense e mistero, offrendo una visione inquietante di una minaccia sovrannaturale.

Su Sky Cinema Romance HD, canale 307, alle 21:00, puoi guardare "L'amore dura tre anni". Questa commedia sentimentale esplora le sorprese dell'amore attraverso la storia di un giornalista divorziato che pubblica un bestseller critico verso il matrimonio. La sua vita cambia quando incontra la bellissima Alice, offrendo una riflessione sul vero significato dell'amore. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama HD, canale 308, viene trasmesso "Philomena". Diretto da Stephen Frears e interpretato da Judi Dench, questo biopic è una storia toccante che segue una donna irlandese che, dopo aver avuto un figlio sottratto, cerca di ritrovarlo dopo 50 anni. Il film esplora temi di perdono e speranza. Su Sky Cinema Comedy HD, canale 309, alle 21:00, puoi vedere "Non si ruba a casa dei ladri". Questa commedia di Carlo Vanzina, con Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca e Manuela Arcuri, racconta di un uomo caduto in povertà che organizza una truffa per vendicarsi di chi lo ha rovinato, offrendo risate e intrattenimento.

Su Sky Cinema Uno +24 HD, canale 310, alle 21:15, c'è "Jumanji: Benvenuti nella giungla". In questa avventura fantasy, i protagonisti si trovano intrappolati in un gioco da tavolo e devono affrontare pericoli e insidie per trovare la via d'uscita, offrendo un mix di azione e umorismo. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD, canale 311, alle 21:15, viene riproposto "Chiamami col tuo nome". Questo delicato dramma di Luca Guadagnino, vincitore dell’Oscar per la sceneggiatura, racconta la storia di Elio e Oliver e il loro intenso legame estivo, esplorando temi di amore e crescita personale.

