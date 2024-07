Guida TV Sky Cinema e NOW: Return to Sender - Restituire al mittente, Venerdi 26 Luglio 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 (canale 301), "Return to Sender - Restituire al mittente" presenta Rosamund Pike e Nick Nolte in un thriller psicologico avvincente. La trama segue una meticolosa infermiera, vittima di una brutale aggressione, che elabora un piano di vendetta diabolico per colpire i suoi aggressori. La tensione cresce mentre la protagonista trama la sua vendetta, rivelando le oscure dinamiche della sua mente tormentata. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21:15 (canale 302), trovi "Il piacere è tutto mio", una commedia romantica che vede Emma Thompson e Daryl McCormack in una trama che esplora il concetto di "sex positivity". Nancy, una vedova matura e insoddisfatta, decide di ingaggiare un giovane gigolo per scoprire e vivere la sua prima esperienza sessuale appagante. La commedia si concentra sui temi della sessualità e dell’autosufficienza emotiva con umorismo e sensibilità. Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 (canale 303), presenta "Jack Ryan: L'iniziazione" con Chris Pine. Questo è il quinto capitolo della saga basata sui romanzi di Tom Clancy, in cui Jack Ryan si trova a Mosca per fermare un complotto terroristico che minaccia di distruggere l’economia americana. La tensione e l’azione sono centrali in questo episodio, che esplora le sfide di Ryan nel prevenire una catastrofe globale.

Per i più giovani, Sky Cinema Family HD offre "Il GGG - Il Grande Gigante Gentile" alle 21:00 (canale 304). Diretto da Steven Spielberg e basato sul romanzo di Roald Dahl, il film racconta la storia di una bambina che fa amicizia con un gigante gentile. Insieme, devono affrontare la minaccia rappresentata dai giganti cannibali per salvare il mondo da una catastrofe. Sky Cinema Action HD propone "Deepwater - Inferno sull'Oceano" alle 21:00 (canale 305). Mark Wahlberg e Kurt Russell sono protagonisti di questo disaster movie che narra la drammatica esplosione della piattaforma petrolifera nel Golfo del Messico nel 2010, un evento che ha causato una catastrofe ambientale senza precedenti. Il film ricostruisce i terribili eventi e le loro conseguenze con un realismo crudo. Su Sky Cinema Suspense HD, alle 21:00 (canale 306), trovi "Il prezzo dell'arte". In questo thriller, Lambert Wilson, Olga Kurylenko e Riccardo Scamarcio sono coinvolti in una storia che ruota attorno a una fuga di notizie in un bunker dove nove traduttori stanno lavorando su un romanzo segreto. Le tensioni e i segreti emergono mentre i personaggi si confrontano con le conseguenze delle rivelazioni.

Per una serata di leggerezza e divertimento, Sky Cinema Romance HD offre "Miss Detective" alle 21:00 (canale 307). Sandra Bullock interpreta un’agente dell'FBI che, per prevenire un omicidio durante l'elezione di Miss America, si traveste da concorrente. La commedia esplora il contrasto tra il rigore dell’agente e il mondo patinato delle competizioni di bellezza. Su Sky Cinema Drama HD, alle 21:00 (canale 308), "Sleepers" è un dramma giudiziario diretto da Barry Levinson, con Robert De Niro, Dustin Hoffman e Brad Pitt. Il film racconta la storia di quattro amici che, dopo essere stati inviati in riformatorio per una bravata, subiscono abusi da parte degli agenti di custodia. Anni dopo, cercando giustizia, affrontano le dure verità e le conseguenze delle loro esperienze traumatiche. Sky Cinema Comedy HD, alle 21:00 (canale 309), presenta "Non c'è più religione". Questa commedia di Luca Miniero con Alessandro Gassmann e Claudio Bisio si svolge su un’isola del Mediterraneo dove la rappresentazione di un presepe vivente causa una serie di divertenti e imprevisti malintesi.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 (canali 310 e 311), puoi trovare rispettivamente "Moglie e marito" e "La sala professori". "Moglie e marito", con Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak, narra di un medico e una conduttrice televisiva che, dopo un esperimento scientifico, si ritrovano nei corpi dell’altro, creando situazioni comiche e riflessioni profonde sulle loro vite. "La sala professori", con un’insegnante idealista che indaga su furti nella sua scuola, esplora le conseguenze delle sue azioni e le reazioni incontrollabili che ne derivano.

