Guida TV Sky Cinema e NOW: Skyscraper, Sabato 27 Luglio 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 (canale 301), va in onda Skyscraper, un adrenalinico action con Dwayne Johnson e Neve Campbell. La trama segue un veterano di guerra che deve affrontare un incendio devastante che ha avvolto un grattacielo futuristico. Con la propria famiglia intrappolata all'interno dell'edificio, il protagonista deve lottare contro il tempo e contro avversari implacabili per salvare i suoi cari e svelare la verità dietro l'incendio. Sky Cinema Due HD propone, alle 21:15 (canale 302), Caterina va in città, una commedia di Paolo Virzì con Margherita Buy e Sergio Castellitto. La storia segue Caterina, una tredicenne timida che si trasferisce con i genitori da una piccola provincia a Roma. Qui, Caterina si trova a confrontarsi con le contraddizioni e le complessità della vita urbana, sperimentando un viaggio di crescita e scoperta in una capitale che le è estranea. Su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 (canale 303), troviamo Il mio nome è Nessuno, uno spaghetti western restaurato diretto da Tonino Valerii e prodotto da Sergio Leone. Con Terence Hill e Henry Fonda protagonisti, il film narra l'ultima grande avventura di un anziano pistolero, pronto a lasciare il Far West. Il film combina elementi di ironia e avventura in un tributo al genere western.

Sky Cinema Family HD offre alle 21:00 (canale 304) Il giorno più bello del mondo, una commedia di grande successo diretta e interpretata da Alessandro Siani. La trama segue un impresario teatrale che deve proteggere un bambino con poteri speciali da un gruppo di scienziati intenzionati a sfruttare il suo talento unico. La pellicola è una celebrazione della fantasia e del coraggio in un contesto familiare e avventuroso. Sky Cinema Action HD presenta Shazam! Furia degli dei alle 21:00 (canale 305). Rachel Zegler, Lucy Liu e Helen Mirren interpretano le Figlie di Atlante, un gruppo di antiche divinità arrivate sulla Terra per recuperare una magia rubata loro in passato. Il film segue le avventure di Shazam e della sua famiglia mentre si confrontano con queste potenti divinità per proteggere il loro mondo. Sky Cinema Suspence HD, alle 21:00 (canale 306), trasmette Petra - Stagione 2 Episodio 3: Carnevale diabolico. Paola Cortellesi ritorna nei panni della detective Petra Delicato, che, investigando sul cadavere di un giovane travestito da diavolo, scopre una verità oscura e inquietante che svelerà segreti nascosti.

Su Sky Cinema Romance HD, alle 21:00 (canale 307), troviamo Cruel Intentions - Prima regola non innamorarsi. Sarah Michelle Gellar è protagonista in questa rivisitazione moderna del romanzo "Le relazioni pericolose". Il film esplora le conseguenze di una scommessa tra due giovani su una ragazza vergine, che porta a complicati intrecci di amore e manipolazione. Sky Cinema Drama HD presenta Too Big to Fail - Il crollo dei giganti alle 21:00 (canale 308), un dramma che esamina la crisi economica del 2008. Con William Hurt nel cast, il film esplora le sfide che il governo degli Stati Uniti ha affrontato mentre cercava di evitare un disastro finanziario totale attraverso una difficile mediazione tra interessi pubblici e privati. Sky Cinema Comedy HD offre alle 21:00 (canale 309) Scemo & più scemo, una commedia demenziale con Jim Carrey e Jeff Daniels. Questo celebre road movie dei fratelli Farrelly segue le esilaranti disavventure di due amici svitati che cercano di restituire una valigetta smarrita a una donna, dando vita a una serie di gag esilaranti e situazioni assurde.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 (canali 310 e 311), puoi guardare rispettivamente Return to Sender - Restituire al mittente e Il piacere è tutto mio. Il primo, con Rosamund Pike e Nick Nolte, è un thriller psicologico dove un’infermiera, dopo essere stata aggredita, trama una vendetta meticolosa. Il secondo, con Emma Thompson e Daryl McCormack, è una commedia romantica sulla "sex positivity", dove una donna matura cerca di riscoprire la passione con l’aiuto di un giovane gigolo.

