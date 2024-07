Guida TV Sky Cinema e NOW: Five Nights at Freddy's, Lunedi 29 Luglio 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 (canale 301), viene trasmesso Five Nights at Freddy's. Questo film horror, ispirato alla celebre serie di videogiochi, esplora un universo di fantasmi, traumi irrisolti e misteri inquietanti. Josh Hutcherson e Matthew Lillard guidano il cast in una trama che promette brividi e tensione. Sky Cinema Due HD propone alle 21:15 (canale 302) Colazione da Tiffany [Versione Restaurata]. L'indimenticabile Audrey Hepburn è protagonista di questa epocale commedia romantica diretta da Blake Edwards, in cui interpreta una giovane provinciale che cerca di emergere nella società newyorkese. George Peppard affianca Hepburn in questo classico senza tempo. Sky Cinema Collection HD offre alle 21:15 (canale 303) Nella valle della violenza, un western diretto da Ti West. Con Ethan Hawke e John Travolta nel cast, il film racconta di un misterioso vagabondo che attraversa un deserto per vendicarsi in una cittadina mineraria, portando con sé una dose intensa di azione e vendetta.

Sky Cinema Family HD presenta alle 21:00 (canale 304) Tata Matilda e il grande botto. Emma Thompson e Maggie Gyllenhaal tornano in questa commedia britannica che segue le avventure della magica Tata Matilda, chiamata ad aiutare una madre sopraffatta dalla gestione dei suoi figli e dei nipoti. Sky Cinema Action HD trasmette alle 21:00 (canale 305) The Equalizer - Il vendicatore. Denzel Washington è l'eroe di questo action ispirato alla serie degli anni '80 Un giustiziere a New York. Il film segue un ex federale che torna a combattere il crimine per proteggere una giovane prostituta, offrendo intense scene d'azione. Sky Cinema Suspence HD offre alle 21:00 (canale 306) Devil's Knot - Fino a prova contraria. Colin Firth e Reese Witherspoon interpretano questo thriller basato su fatti reali. Il film narra l'omicidio di tre bambini e le conseguenti indagini, con un detective che segue una pista alternativa.

Sky Cinema Romance HD propone alle 21:00 (canale 307) New in Town - Una single in carriera. Renée Zellweger è la protagonista di questa commedia romantica che segue le disavventure di una carriera donna inviata a supervisionare una fabbrica in Minnesota, dove incontra una serie di sorprese e ostilità. Sky Cinema Drama HD trasmette alle 21:00 (canale 308) Striptease. Demi Moore è al centro di questo grande successo degli anni '90, interpretando una spogliarellista coinvolta in un intrigo politico e criminale. La sua performance è accompagnata da Burt Reynolds in un ruolo di antagonista. Sky Cinema Comedy HD presenta alle 21:00 (canale 309) Viva l'Italia. Una commedia graffiante con un cast stellare che include Michele Placido, Alessandro Gassmann, Raoul Bova e Ambra Angiolini. Il film esplora le conseguenze comiche e politiche di un senatore colpito da demenza che perde ogni inibizione.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 (canali 310 e 311), puoi guardare rispettivamente Nina dei Lupi e Zodiac. Nina dei Lupi racconta una drammatica storia di sopravvivenza e adattamento in un mondo senza tecnologia, mentre Zodiac offre un thriller intenso su uno dei casi di omicidio più famosi della storia moderna.

