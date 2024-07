Guida TV Sky Cinema e NOW: L'uomo d'acciaio, Martedi 30 Luglio 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 (canale 301), è in programmazione L'uomo d'acciaio. Questo film di supereroi vede il ritorno sul grande schermo di Superman, interpretato da Henry Cavill. L'eroe alieno proveniente dal pianeta Krypton, dotato di incredibili superpoteri, intraprende un viaggio per scoprire le sue origini e il suo scopo sulla Terra. Sky Cinema Due HD propone alle 21:15 (canale 302) Million Dollar Baby, un dramma sportivo diretto e interpretato da Clint Eastwood. Questo capolavoro, premiato con 4 Oscar, racconta la storia di un burbero allenatore di boxe e della sua trasformazione di una determinata ragazza, interpretata da Hilary Swank, in una campionessa di successo. Sky Cinema Collection HD presenta alle 21:15 (canale 303) The Hateful Eight, un western diretto da Quentin Tarantino. Con un cast di stelle e una colonna sonora premiata con l'Oscar di Ennio Morricone, il film narra la storia di otto sconosciuti intrappolati in un rifugio di montagna, alle prese con inganni e tensioni che culminano in una serie di eventi drammatici.

L'uomo d'acciaio

Il ritorno sullo schermo del leggendario Superman, alias Clark Kent, interpretato da Henry Cavill. Giunto dal pianeta Krypton e dotato di superpoteri, il supereroe indaga sulle sue origini.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Million Dollar Baby

4 Oscar al capolavoro diretto e interpretato da Clint Eastwood con Hilary Swank e Morgan Freeman. Un anziano e burbero allenatore di boxe trasforma una tenace ragazza in una campionessa.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

The Hateful Eight

Western di Quentin Tarantino con un supercast. In un rifugio di montagna, otto sconosciuti si scontrano fra minacce, inganni e pallottole. Oscar alle musiche di Ennio Morricone.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Dora e la città perduta

Fiaba con Isabela Moner, live-action della serie Nickelodeon. La giovane Dora parte con il cugino e la fedele scimmia per ritrovare i genitori nella leggendaria città Inca di Parapata.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Operation Fortune

Action Sky Original di Guy Ritchie con Jason Statham e Hugh Grant. Una spia dell’MI6 e il suo team di agenti reclutano una star di Hollywood per una missione sotto copertura.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Blood

Thriller con Paul Bettany e Mark Strong. L'omicidio di una dodicenne sconvolge una piccola comunità. Il rilascio del principale sospettato scatenerà la sete di giustizia di due detective

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

The Bodyguard - Guardia del corpo

Esordio al cinema per Whitney Houston, con Kevin Costner in un cult romantico degli anni 90. Un ex federale viene incaricato di proteggere una popstar minacciata da un maniaco.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Orlando

Michele Placido nei panni di un uomo di vecchio stampo e di poche parole, insieme ad Angelica Kazankova, al suo debutto sullo schermo.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il principe abusivo

Commedia fiabesca di e con Alessandro Siani al fianco di Christian De Sica. Ingannato da una principessa, lo squattrinato Antonio stravolge i protocolli di corte con la sua spontaneita'.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Five Nights at Freddy's

Fantasmi, traumi irrisolti e misteri angosciosi nel film horror targato Blumhouse, ispirato all'omonima serie di videogiochi. Nel cast Josh Hutcherson (Hunger Games) e Matthew Lillard (Scary Movie).

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Colazione da Tiffany [Versione Restaurata]

L’indimenticabile Audrey Hepburn nei panni di una provinciale in scalata sociale a New York. Al suo fianco George Peppard in un’epocale commedia romantica diretta da Blake Edwards.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)