Guida TV Sky Cinema e NOW: The Fabelmans, Mercoledi 31 Luglio 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 (canale 301), è in programmazione The Fabelmans, un film altamente personale e autobiografico diretto da Steven Spielberg. Con Michelle Williams e Paul Dano nel cast, il film esplora la vita di Sammy Fabelman, un giovane che si rifugia nella settima arte mentre la sua famiglia affronta una crisi profonda. Sky Cinema Due HD propone alle 21:15 (canale 302) Holiday, una pellicola toccante di Edoardo Gabbriellini. Il film segue Veronica, che dopo essere stata scagionata da un'accusa di omicidio e tornata in libertà, lotta per ritrovare una vita normale dopo il lungo periodo trascorso in prigione. Sky Cinema Collection HD presenta alle 21:15 (canale 303) Django, una serie TV western ambientata alla fine del 1800 in Texas. La serie racconta le avventure di Julian Wright / Django, un pistolero in cerca di vendetta per la sua famiglia assassinata, mentre scopre che sua figlia è sopravvissuta e si trova nella città di New Babylon. Liberamente adattata dal film cult di Sergio Corbucci, la serie esplora temi di vendetta e redenzione.

Sky Cinema Family HD offre alle 21:00 (canale 304) BoyGirls - Questione di... sesso, una commedia che ruota attorno a uno scambio di identità causato da un antico sortilegio. Il film segue le esilaranti conseguenze quando Woody e Nell, due studenti molto diversi, si ritrovano nei corpi dell'altro. Sky Cinema Action HD trasmette alle 21:00 (canale 305) Army of One, un survival movie con Ellen Hollman. Il film racconta la storia di un'agente speciale che, dopo essere stata catturata dai narcos che hanno ucciso suo marito, dimostra di essere una guerriera invincibile. Sky Cinema Suspence HD propone alle 21:00 (canale 306) I Bambini di Cold Rock, un dramma con Jessica Biel. La trama segue una donna che indaga sulla scomparsa del figlio e di altri bambini, respingendo l'idea che il rapitore possa essere un'entità soprannaturale.

Sky Cinema Romance HD offre alle 21:00 (canale 307) Passengers, un film di fantascienza con Jennifer Lawrence e Chris Pratt. Diretto da Morten Tyldum, il film narra la storia di due passeggeri che si risvegliano 90 anni prima del previsto durante un viaggio spaziale. Sky Cinema Drama HD trasmette alle 21:00 (canale 308) Codice d'onore, un dramma giudiziario con Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore e Kevin Bacon. Il film esplora il processo in cui tre avvocati militari difendono due marines accusati di omicidio, con un'intensa sfida tra Cruise e Nicholson. Sky Cinema Comedy HD presenta alle 21:00 (canale 309) Loro chi?, una commedia di truffe con Edoardo Leo e Marco Giallini. Il film narra le disavventure di un ambizioso impiegato che vede la sua vita sconvolta dall'incontro con un astuto imbroglione.

Per la programmazione su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 (canali 310 e 311), potrai vedere rispettivamente L'uomo d'acciaio e Million Dollar Baby. L'uomo d'acciaio porta sullo schermo il leggendario Superman, interpretato da Henry Cavill, mentre Million Dollar Baby, diretto e interpretato da Clint Eastwood, è il pluripremiato dramma su una giovane boxeur che diventa campionessa grazie all'allenamento di un burbero allenatore.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

The Fabelmans

Michelle Williams e Paul Dano nel film piu' intimo e autobiografico di Steven Spielberg. Quando l'armonia della sua famiglia si incrina, Sammy si rifugia nella settima arte

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Holiday

Toccante pellicola di Edoardo Gabbriellini. Dopo un lungo processo e la prigione, Veronica viene scagionata dall'accusa di omicidio. Tornata in libertà, fatica ad avere una vita normale

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Django

Ambientata alla fine del 1800, in Texas, Django è la serie tv storica di genere Western, che racconta le vicende di Julian Wright / Django (Matthias Schoenaerts), un pistolero in cerca di vendetta, che combatte per una figlia che credeva perduta. Liberamente adattato dal cult movie di Sergio Corbucci, Django giunge a New Babylon in cerca gli uomini che hanno assassinato la sua famiglia, ma scopre che sua figlia Sarah, interpretata da Lisa Vicari (adulta) e da Maya Kelly (giovane), è sopravvissuta e si trova sul posto, in procinto di sposare John Ellis, ex schiavo e fondatore dell'accogliente città riarsa, sul fondo di un cratere, dove gli emarginati di ogni ambiente possono trovare asilo.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

BoyGirls - Questione di... sesso

Commedia sullo scambio d'identità. A causa di un antico sortilegio, il vanesio studente Woody e la secchiona Nell si ritrovano uno nel corpo dell'altra, con conseguenze esilaranti.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Army of One

Survival movie nel segno dell'action con Ellen Hollman. Catturata dai narcos che hanno ucciso suo marito, un'agente speciale mostra ai suoi aguzzini di essere un'invincibile guerriera.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

I Bambini di Cold Rock

Misteri e leggende in un dramma con Jessica Biel. Una donna indaga sulla scomparsa del figlio e di altri bambini, rifiutando l’ipotesi che il rapitore sia un’entità soprannaturale.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Passengers

Jennifer Lawrence e Chris Pratt nel film di fantascienza di Morten Tyldum ("The Imitation Game"). Durante un viaggio spaziale due passeggeri si risvegliano 90 anni prima del previsto.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Codice d'onore

Tom Cruise sfida Jack Nicholson in un dramma giudiziario con Demi Moore e Kevin Bacon. Tre avvocati militari difendono due marines accusati dell'omicidio di un commilitone.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Loro chi?

Edoardo Leo e Marco Giallini in una commedia di truffe, equivoci e colpi di scena. L'incontro con un astuto imbroglione mette a soqquadro la vita di un ambizioso impiegato.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

L'uomo d'acciaio

Il ritorno sullo schermo del leggendario Superman, alias Clark Kent, interpretato da Henry Cavill. Giunto dal pianeta Krypton e dotato di superpoteri, il supereroe indaga sulle sue origini.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Million Dollar Baby

4 Oscar al capolavoro diretto e interpretato da Clint Eastwood con Hilary Swank e Morgan Freeman. Un anziano e burbero allenatore di boxe trasforma una tenace ragazza in una campionessa.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)