Guida TV Sky Cinema e NOW: Mi rifaccio vivo, Venerdi 2 Agosto 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, troverai "Mi rifaccio vivo", che segue Biagio Bianchetti, oppresso da un rivale sin dai tempi della scuola. Quando tenta di mettere fine alle sue disgrazie, scopre un'opportunità di riscatto grazie a una buona azione compiuta in vita. Su Sky Cinema Due HD, allo stesso orario sul canale 302, c'è "BlacKkKlansman", il film di Spike Lee che ha ottenuto il Gran Premio della Giuria a Cannes e un Oscar per la sceneggiatura. Il film racconta di un poliziotto afroamericano che si infiltra nel Ku Klux Klan per combattere il razzismo negli anni '70. Su Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, puoi vedere "Il texano dagli occhi di ghiaccio", un western diretto e interpretato da Clint Eastwood, che racconta le vicende di un contadino sudista tormentato da una banda di nordisti dopo la Guerra di Secessione.

Su Sky Cinema Family HD, alle 21:00 sul canale 304, trovi "Beautiful Creatures - La sedicesima luna", un fantasy romantico con Emma Thompson e Jeremy Irons. Passando a Sky Cinema Action HD, sempre alle 21:00 sul canale 305, c'è "Wanted - Scegli il tuo destino", con James McAvoy, Morgan Freeman e Angelina Jolie in un action basato su una graphic novel. Mentre su Sky Cinema Suspense HD, alla stessa ora sul canale 306, puoi vedere "Un tranquillo weekend di paura", un cult di John Boorman con Jon Voight e Burt Reynolds che segue quattro amici in un incubo nei boschi degli Appalachi.

Su Sky Cinema Romance HD, alle 21:00 sul canale 307, trovi "Insieme per forza", una commedia romantica con Jim e Lauren, due genitori single che si trovano bloccati insieme in un resort sudafricano, portando a una vacanza forzata che diventa romantica. Per una storia commovente, su Sky Cinema Drama HD, anche alle 21:00 sul canale 308, c'è "Hachinko - Il tuo migliore amico", con Richard Gere, che racconta la devozione di un cane che aspetta ogni giorno il suo padrone alla stazione. Su Sky Cinema Comedy HD, sempre alle 21:00 sul canale 309, puoi divertirti con "Funeral Party", una commedia di Frank Oz che trasforma un funerale in una serie di equivoci e caos.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, puoi vedere "Domino", un thriller di Brian De Palma con Nikolaj Coster-Waldau e Carice van Houten, e "Caro Diario", una delle pellicole più celebri di Nanni Moretti, che offre una riflessione autobiografica premiata a Cannes.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Mi rifaccio vivo

Biagio Bianchetti, il protagonista della storia, ha un nemico sin dai tempi della scuola, tal Ottone Di Valerio, che immagineremo quale il classico figlio di papà. Ottone è sempre arrivato primo in tutto, coprendo di Biagio e lasciandogli il posto di eterno secondo. In seguito all’ennesima sconfitta, pensando di mettere finalmente un punto alle sue disgrazie, Bianchetti decide di farla finita. Ma una volta morto, scopre che per via di una buona azione che aveva compiuto in vita, ha diritto a una specie di bonus.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

BlacKkKlansman

Gran Premio della Giuria a Cannes per Spike Lee e Oscar alla sceneggiatura. Un poliziotto afroamericano si infiltra nel Ku Klux Klan per indagare sul razzismo nell'America degli anni 70.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il texano dagli occhi di ghiaccio

Leggendario western diretto e interpretato da Clint Eastwood. Alla fine della Guerra di Secessione, una banda di nordisti si accanisce contro un contadino sudista e la sua famiglia.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Beautiful Creatures - La sedicesima luna

Emma Thompson e Jeremy Irons in un fantasy a tinte romantiche. In bilico fra il Bene e il Male, il destino di due adolescenti innamorati si lega attorno a un oscuro segreto.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Wanted - Scegli il tuo destino

James McAvoy, Morgan Freeman e Angelina Jolie in un action ispirato all'omonima graphic novel. Una donna misteriosa introduce un timido impiegato in una società segreta di giustizieri.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Un tranquillo weekend di paura

Jon Voight e Burt Reynolds nel cult di John Boorman. Un weekend nella natura degli Appalachi si trasforma in un incubo da cui quattro amici cercano di fuggire

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Insieme per forza

Jim e Lauren sono entrambi genitori single con figli. Lui, vedovo, ha due figlie che ha cresciuto come maschiacci, lei, divorziata, ha due maschi in cerca di una figura paterna. Dopo un disastroso appuntamento al buio i due si ripromettono di non incontrarsi mai più. Il destino gioca però loro un brutto scherzo quando si ritrovano bloccati insieme per una settimana in un lussuoso resort sudafricano. La vacanza forzata prenderà presto una piega romantica che farà felici soprattutto i loro figli...

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Hachinko - Il tuo migliore amico

Richard Gere in una toccante storia vera. Un cucciolo aspetta ogni giorno il suo padrone alla stazione. Una tragedia spezzerà questa routine, ma non la devozione del fedele animale.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Funeral Party

Frank Oz dirige una commedia dal ritmo indiavolato. Il funerale di un patriarca inglese si trasforma in una baraonda di equivoci, fra droghe, scambi di bare e rivelazioni scottanti.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Domino

Nikolaj Coster-Waldau, Carice van Houten e Guy Pearce in un thriller di Brian De Palma. Due agenti di Copenaghen, sulle tracce di un killer, vengono coinvolti in un intrigo internazional.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Caro Diario

Una delle pellicole più celebri di Nanni Moretti premiata a Cannes per la miglior regia. 3 capitoli di un'autobiografia collettiva: le ossessioni del regista si fondono con quelle del paese.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)