Guida TV Sky Cinema e NOW: Fuori Controllo, Domenica 4 Agosto 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) la tua scelta è ampia e variegata. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai seguire "Fuori controllo", un avvincente thriller con Mel Gibson. Il film narra la storia di un detective che, spinto dal desiderio di vendetta, si immerge in un mondo oscuro per indagare sull'omicidio di sua figlia, scoprendo verità inaspettate sulla ragazza. Su Sky Cinema Due HD, allo stesso orario sul canale 302, trovi "Elizabeth", un film pluripremiato che racconta la biografia di Elisabetta I d'Inghilterra, interpretata da Cate Blanchett, e la sua trasformazione della nazione in una potenza mondiale.

Per una commedia gialla, su Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, c'è "I delitti del BarLume - La tombola dei troiai". Questa terza commedia tratta dai romanzi di Marco Malvaldi vede il tradizionale scambio dei regali brutti come elemento cruciale nella risoluzione del caso dell’assassinio del farmacista di Pineta. Su Sky Cinema Family HD, alle 21:00 sul canale 304, puoi vedere "Wonder", una toccante pellicola basata sull'omonimo bestseller, con Julia Roberts e Owen Wilson, che racconta la lotta di un bambino affetto da una rara malformazione per essere accettato.

Se cerchi un action, su Sky Cinema Action HD, alle 21:00 sul canale 305, c'è "xXx", con Vin Diesel, Asia Argento e Samuel L. Jackson. In questo film, un campione di sport estremi viene addestrato per smantellare un’organizzazione criminale. Per una dose di suspense, su Sky Cinema Suspense HD, sempre alle 21:00 sul canale 306, trovi "Life - Non oltrepassare il limite", un fanta-thriller ambientato nello spazio con Jake Gyllenhaal e Ryan Reynolds, dove un equipaggio si confronta con una forma di vita alieno.

Su Sky Cinema Romance HD, alle 21:00 sul canale 307, c'è "Qualcosa di nuovo", una commedia romantica con Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti, che racconta le disavventure amorose di due amiche molto diverse tra loro. Per un dramma, su Sky Cinema Drama HD, alle 21:00 sul canale 308, puoi vedere "La mafia uccide solo d'estate", l'opera prima di Pif, che intreccia i crimini mafiosi con la vita sentimentale di un giovane in Sicilia negli anni '70.

Infine, su Sky Cinema Comedy HD, alle 21:00 sul canale 309, c'è "Hazzard", una commedia ispirata alla serie cult degli anni '80, con Jessica Simpson e Burt Reynolds, dove i cugini Bo e Luke Duke combattono contro i piani criminali di Boss Hogg. Se ti interessa una visione notturna, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, troverai "Dream Horse" e "Il Padrino".

Fuori controllo

Desiderio di vendetta in un thriller con Mel Gibson. Un detective entra in un mondo malsano per indagare sull'omicidio di sua figlia, scoprendo inaspettate verita' sulla ragazza.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Elizabeth

Oscar e Golden Globe al pluiripremiato film sulla biografia di Elisabetta I d'Inghilterra, con Cate Blanchett e Geoffrey Rush. La storia della regina che fece della sua nazione una potenza.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I deliti del BarLume - La tombola dei troiai

Terza commedia Sky Cinema tratta dai romanzi di Marco Malvaldi. Il tradizionale scambio dei regali brutti avrà un ruolo fondamentale nella scoperta dell'assassino del farmacista di Pineta.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Wonder

Dall’omonimo bestseller, Julia Roberts e Owen Wilson nella toccante pellicola che ha conquistato il pubblico. Un bambino affetto da una rara malformazione combatte per essere accettato.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

xXx

Missione speciale per Vin Diesel, Asia Argento e Samuel L. Jackson in un action senza respiro. Un campione di sport estremi viene addestrato per smantellare un'organizzazione criminale.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Life - Non oltrepassare il limite

Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson e Ryan Reynolds in un fanta-thriller ambientato nello spazio. L'equipaggio di una navicella spaziale si scontra con una forma di vita aliena.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Qualcosa di nuovo

Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti in una commedia romantica di Cristina Comencini. Due amiche di vecchia data, e molto diverse tra loro, si contendono l'amore per uno sconosciuto,

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La mafia uccide solo d'estate

Pif dirige e interpreta la sua opera prima, al fianco di Cristiana Capotondi. Sicilia anni '70: i misfatti compiuti dalla mafia si intrecciano con la vita sentimentale del giovane Arturo.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Hazzard

Jessica Simpson, Burt Reynolds e Johnny Knoxville nella commedia ispirata alla serie cult degli anni 80. I cugini Bo e Luke Duke cercano di contrastare i piani criminali di Boss Hogg.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Dream Horse

Toni Collette e Damian Lewis in un’emozionante storia vera. Galles: una cassiera convince i suoi concittadini a investire su un purosangue per partecipare a un prestigioso concorso ippico.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il Padrino

3 Oscar al primo capitolo della saga di Francis F. Coppola, con Marlon Brando e Al Pacino. Dopo l'attentato al padre, Mike comincia l'ascesa nella malavita a capo della famiglia Corleone.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)