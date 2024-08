Guida TV Sky Cinema e NOW: Il bacio che aspettavo, Martedi 6 Agosto 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, puoi guardare "Il bacio che aspettavo", una pellicola romantica con Adam Brody, Kristen Stewart e Meg Ryan. Il film segue un giovane aspirante scrittore che, dopo una dolorosa rottura, ritrova la speranza e l'ispirazione per innamorarsi di nuovo. Su Sky Cinema Due HD, allo stesso orario sul canale 302, è in programma "V per Vendetta", un fanta-action con Natalie Portman basato sulla graphic novel di Alan Moore e David Lloyd. Il film racconta la storia di un giustiziere mascherato che si oppone a un governo totalitario nel Regno Unito. Su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, troverai "I delitti del BarLume - Aria di Mare", il settimo capitolo della serie ispirata ai racconti di Marco Malvaldi. Quando viene ritrovato il corpo di una donna, la Fusco cerca di riscattarsi con l'aiuto del sempre presente Massimo.

Sky Cinema Family HD, alle 21:00 sul canale 304, propone "Kung Fu Panda 3", il terzo capitolo della divertente saga animata. Po, il panda eroico, deve insegnare il kung fu ai miti abitanti del suo villaggio per affrontare il perfido Kai. Se ami l'azione, Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305 offre "L'ultima partita", un thriller terroristico con Dave Bautista e Pierce Brosnan. La storia segue un ex militare che deve prevenire un attentato in uno stadio di Londra. Per un thriller avvincente, su Sky Cinema Suspense HD, alle 21:00 sul canale 306, c'è "Il codice da Vinci", con Tom Hanks in un adattamento del bestseller di Dan Brown. L'esperto di simbologia deve svelare un segreto sconvolgente per scagionarsi da un'accusa di omicidio.

Sky Cinema Romance HD, alle 21:00 sul canale 307, trasmette "La finestra di fronte", un dramma diretto da Ferzan Ozpetek con Giovanna Mezzogiorno e Raoul Bova. Il film racconta la riscoperta di sé di una donna attraverso un incontro con un anziano e un affascinante vicino. Su Sky Cinema Drama HD, alle 21:00 sul canale 308, puoi vedere "Space Cowboys", un film di Clint Eastwood con Tommy Lee Jones e Donald Sutherland. Quattro anziani astronauti sono chiamati a riparare un satellite russo in avaria. Se preferisci una commedia, Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309 offre "Tonno spiaggiato", una black comedy con Frank Matano nei panni di un killer strampalato che cerca di riconquistare la sua ex fidanzata uccidendo un membro della sua famiglia.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD, alle 21:15 sul canale 310, puoi rivedere "To Catch A Killer - L'uomo che odiava tutti", un thriller con Shailene Woodley, e su Sky Cinema Due +24 HD, allo stesso orario sul canale 311, "Il tenente ottomano", un dramma con Ben Kingsley e Josh Hartnett ambientato durante la Grande Guerra.

Il bacio che aspettavo

Intrecci romantici in una pellicola con Adam Brody, Kristen Stewart e Meg Ryan. Depresso dopo la rottura con la fidanzata, un giovane aspirante scrittore ritrova la voglia di innamorarsi.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

V per Vendetta

Natalie Portman in un fanta-action tratto dalla graphic novel di Alan Moore e David Lloyd. Un giustiziere mascherato si oppone al governo totalitario che ha soggiogato il Regno Unito.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - Aria di Mare

Settima commedia targata Sky Cinema ispirata ai racconti di Marco Malvaldi. Quando viene ritrovato il corpo di una donna, la Fusco cerca di riscattarsi aiutata dall'immancabile Massimo.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Kung Fu Panda 3

Terzo capitolo della spassosa saga animata con l'inarrestabile panda Po. Per affrontare il perfido Kai, Po insegna i segreti del kung fu ai miti abitanti del suo villaggio natale.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

L'ultima partita

Dave Bautista e Pierce Brosnan in un action terroristico. Londra: un gruppo di criminali progetta un attentato in uno stadio. Un ex militare è l'unico che può evitare la strage.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il codice da Vinci

Tom Hanks in un thriller di Ron Howard tratto dal bestseller di Dan Brown. Per scagionarsi da un'accusa di omicidio, un esperto di simbologia dovrà svelare uno sconcertante segreto.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

La finestra di fronte

Ferzan Ozpetek dirige Giovanna Mezzogiorno, Filippo Nigro, Massimo Girotti e Raoul Bova. Una donna riscopre se stessa grazie all'incontro con un anziano smemorato e con un attraente vicino.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Space Cowboys

Missione spaziale per Clint Eastwood, regista e protagonista con Tommy Lee Jones, Donald Sutherland e James Garner. Quattro anziani astronauti devono riparare un satellite russo in avaria.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Tonno spiaggiato

Black comedy con Frank Matano nel ruolo di uno strampalato killer per amore. Per riconquistare la sua ex fidanzata, Francesco decide di ucciderle un membro della famiglia.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

To Catch A Killer - L'uomo che odiava tutti

Intenso thriller con Shailene Woodley. Un'agente di polizia dal passato problematico viene reclutata dall'FBI per rintracciare un assassino che terrorizza la città.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il tenente ottomano

L'amore in tempo di guerra in un dramma con Ben Kingsley e Josh Hartnett. Alla vigilia della Grande Guerra, un'infermiera lascia l'America per una missione medica nell'Impero turco

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)