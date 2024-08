Guida TV Sky Cinema e NOW: Split, Giovedi 8 Agosto 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai vedere "Split", diretto da M. Night Shyamalan con James McAvoy, che interpreta un maniaco con 23 personalità diverse. Su Sky Cinema Due HD, allo stesso orario sul canale 302, c'è "Emily", il biopic diretto da Frances O'Connor su Emily Brontë, interpretata da Emma Mackey, e la cui vita familiare viene sconvolta dall'arrivo di un nuovo pastore. Su Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, troverai "I delitti del BarLume - Il battesimo di Ampelio", l'undicesimo film tratto dai romanzi di Marco Malvaldi, dove Beppe e il commissario Fusco indagano sulla morte di un prete.

Se preferisci un film di formazione, su Sky Cinema Family HD, alle 21:00 sul canale 304, c'è "Mio fratello rincorre i dinosauri", con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese, che racconta la storia di un adolescente e della disabilità del fratellino. Su Sky Cinema Action HD, nello stesso orario sul canale 305, puoi vedere "12 Soldiers", con Chris Hemsworth e Michael Shannon in un war-movie ambientato in Afghanistan dopo l'11 settembre. Mentre su Sky Cinema Suspense HD, alle 21:00 sul canale 306, c'è "Night Hunter - Il cacciatore", un thriller con Henry Cavill e Ben Kingsley su un serial killer dalla personalità multipla.

Per una commedia romantica, su Sky Cinema Romance HD, sempre alle 21:00 sul canale 307, c'è "Spin Me Round - Fammi girare", con Alessandro Nivola e Alison Brie, che segue le avventure di una manager di ristorante italiana in Toscana. Su Sky Cinema Drama HD, alle 21:00 sul canale 308, potrai guardare "Apollo 13", il film di Ron Howard con Tom Hanks sulla missione spaziale interrotta da un'esplosione. Su Sky Cinema Comedy HD, allo stesso orario sul canale 309, c'è "Il grande Lebowski", una commedia cult dei Fratelli Coen con Jeff Bridges e John Goodman.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, potrai vedere "Succede anche nelle migliori famiglie" e "Rifkin's Festival", per due visioni diverse di commedia e intrighi.

