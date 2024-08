Guida TV Sky Cinema e NOW: Un fantastico via vai, Venerdi 16 Agosto 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301), troviamo Un fantastico via vai, una commedia leggera e divertente diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni. Il film segue le vicende di Arnaldo Nardi, un quarantenne che, dopo essere stato cacciato di casa dalla moglie, si ritrova a dover condividere un appartamento con quattro studenti universitari. Questa convivenza forzata porterà Arnaldo a rivivere la sua giovinezza e a riscoprire il valore dell'amicizia e della spensieratezza, in un susseguirsi di gag e situazioni comiche.

Per chi è in cerca di un thriller avvincente, Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) propone Il talento di Mr. Ripley, un film tratto dal romanzo di Patricia Highsmith. Matt Damon interpreta Tom Ripley, un giovane con poche risorse economiche ma con un talento particolare per l'inganno. Quando viene incaricato di riportare a casa Dickie Greenleaf (Jude Law), il figlio di un ricco magnate, Ripley si immerge nella vita di lusso di Dickie e della sua fidanzata Marge (Gwyneth Paltrow). Tuttavia, il desiderio di appartenere a quel mondo lo trascinerà in un pericoloso intrigo, mettendo in moto una serie di eventi tragici.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303), si conclude l'undicesima stagione de I delitti del BarLume con l'episodio Sopra la Panca. La sparizione improvvisa del padre di Tiziana e la scoperta di un cadavere in mare danno il via a un'indagine ricca di colpi di scena. Il piccolo gruppo di investigatori dilettanti del BarLume dovrà risolvere il mistero in un finale di stagione che promette di essere avvincente e, come sempre, condito da un tocco di ironia toscana.

Se hai voglia di animazione, Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) trasmette Rango, vincitore dell'Oscar 2012 come miglior film d'animazione. Il film racconta la storia di Rango, un camaleonte con una spiccata immaginazione che, per un caso fortuito, si ritrova a diventare lo sceriffo di una polverosa cittadina del selvaggio West, oppressa dalla siccità e terrorizzata da una banda di fuorilegge. Con il suo umorismo stravagante e le sue avventure, Rango è un film che affascina grandi e piccoli.

Per gli appassionati d'azione, Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) offre Killer Elite, un film adrenalinico con Jason Statham, Robert De Niro e Clive Owen. Statham interpreta un sicario ritirato che deve tornare in azione per salvare il suo mentore, prigioniero di un sultano. Tra combattimenti mozzafiato e inseguimenti frenetici, Killer Elite è un film che tiene alta la tensione dall'inizio alla fine.

Su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00 (canale 306), il terzo capitolo della trilogia dei Manetti Bros., Diabolik - Chi sei?, porta sullo schermo un nuovo avvincente confronto tra il celebre criminale Diabolik e l'ispettore Ginko. Questa volta, i due si trovano sulle tracce di una banda criminale in una caccia senza esclusione di colpi. Con un cast che include Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea e Monica Bellucci, il film offre un mix perfetto di suspense e azione.

Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) propone Cafè Society, una commedia romantica diretta da Woody Allen. Ambientato negli anni '30, il film segue Bobby Dorfman (Jesse Eisenberg) che si trasferisce a Los Angeles in cerca di fortuna nell'industria del cinema. Qui, Bobby si innamora di Vonnie (Kristen Stewart), ma la loro storia d'amore è complicata da una serie di imprevisti e intrighi tipici dello stile narrativo di Allen, che mescola umorismo e malinconia in un ritratto nostalgico dell'epoca.

Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308), puoi immergerti nella potente narrazione storica di Schindler's List - La lista di Schindler, diretto da Steven Spielberg. Questo capolavoro cinematografico racconta la vera storia di Oskar Schindler, un imprenditore tedesco che durante la Seconda Guerra Mondiale salvò la vita a centinaia di ebrei impiegandoli nella sua fabbrica. Con interpretazioni straordinarie di Liam Neeson e Ben Kingsley, il film è una riflessione profonda sull'umanità, il coraggio e la redenzione.

Infine, su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309), non mancano le risate con Mi presenti i tuoi?, il sequel della commedia di successo Ti presento i miei. Ben Stiller e Robert De Niro tornano nei panni di Greg Focker e Jack Byrnes, questa volta alle prese con l'incontro tra i rispettivi consuoceri, interpretati da Dustin Hoffman e Barbra Streisand. Le differenze culturali e le personalità eccentriche dei due nuclei familiari danno vita a una serie di gag esilaranti e situazioni comiche irresistibili.

Per chi non ha potuto seguire i film in prima serata di ieri, God is a Bullet e Un altro ferragosto sono in replica rispettivamente su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, sui canali 310 e 311.

