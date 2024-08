Guida TV Sky Cinema e NOW: Blue Beetle, Sabato 17 Agosto 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) offre un'ampia scelta di film che spaziano dal mondo dei supereroi alle storie drammatiche e comiche, con proposte adatte a tutti i gusti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301), viene trasmesso Blue Beetle, la genesi del nuovo supereroe della DC Comics interpretato da Xolo Maridueña. Il film segue la storia di Jaime Reyes, un giovane che, scelto da uno scarabeo di origine aliena, viene inglobato da un'armatura senziente e parlante. Questo potente artefatto lo trasforma in un supereroe invincibile, ma con grandi poteri arrivano anche grandi responsabilità. Con un cast che include anche Susan Sarandon, Blue Beetle combina azione, umorismo e l'esplorazione della scoperta di sé in un'avventura mozzafiato.

Su Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302), per i fan della leggendaria saga mafiosa, va in onda Il Padrino Parte III - Epilogo. Questo film, diretto da Francis Ford Coppola, ci riporta nel mondo di Michael Corleone (Al Pacino), che, ormai anziano e afflitto da gravi problemi di salute, cerca di ripulire i suoi affari e instaurare una convivenza pacifica con le altre famiglie mafiose di New York. Tuttavia, la necessità di trovare un erede lo porta ad adottare l'ambizioso Vincent (Andy Garcia), figlio del defunto Sonny. Con il susseguirsi degli eventi, Michael si trova costretto a tornare in campo per difendere ciò che ha costruito, in un epilogo che mescola intrighi, violenza e riflessione sul potere e la famiglia.

Per chi preferisce un mix di azione e commedia, Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) offre C'era una volta a Los Angeles. Questo film vede Bruce Willis, Jason Momoa e John Goodman alle prese con un gangster-action nei bassifondi di Los Angeles. La trama ruota attorno a un detective privato che, in un intreccio di situazioni surreali e pericolose, cerca disperatamente il suo cane rapito, in un'escalation di eventi che porta a scontri con criminali di ogni sorta.

Se sei in cerca di un film per tutta la famiglia, Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) propone Cattivissimo Me 2. In questo sequel di successo, Gru, ex supercattivo ora diventato papà modello, viene reclutato dall'agente Lucy Wilde per fermare una nuova minaccia: il temibile El Macho. Con l'aiuto dei simpaticissimi Minions, il film garantisce risate e avventure per grandi e piccoli.

Gli amanti dell'azione possono sintonizzarsi su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) per vedere S.W.A.T. - Squadra speciale anticrimine. Con Samuel L. Jackson e Colin Farrell, il film segue un team di agenti speciali super addestrati che devono scortare un pericoloso boss della droga verso un penitenziario. Tra sparatorie e tensione, il film mantiene alta l'adrenalina dall'inizio alla fine.

Su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00 (canale 306), gli spettatori possono immergersi nel cupo e disturbante mondo di Oldboy, il capolavoro di Park Chan-Wook che ha vinto il Gran Premio della Giuria a Cannes. Questo thriller coreano segue la storia di un uomo che, dopo essere stato misteriosamente imprigionato per 15 anni, viene rilasciato senza spiegazione e si mette in cerca di vendetta contro i suoi carcerieri in un crescendo di violenza e colpi di scena.

Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) propone Mothers and Daughters, un film che esplora le dinamiche complesse e profonde tra madri e figlie attraverso una serie di storie intrecciate. Con un cast stellare, questa pellicola toccante si concentra sui legami familiari e sulle sfide della maternità, offrendo una riflessione emozionante e intima.

Per chi è interessato a temi storici e sociali, Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) trasmette Angeli d'acciaio, un film che racconta la lotta delle suffragette americane per il diritto di voto agli inizi del Novecento. Con una performance premiata da un Golden Globe di Anjelica Huston e Hilary Swank nei panni della femminista Alice Paul, il film è un ritratto ispirante della determinazione e del coraggio di queste donne straordinarie.

Infine, su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309), puoi vedere Ubriachi d'amore, una commedia con Alec Baldwin e Salma Hayek. La storia segue due coniugi facoltosi ma vicini alla bancarotta che, dopo una sbronza colossale, escogitano un piano disastroso per tornare ricchi, in una serie di situazioni che mescolano risate e assurdità.

Per chi avesse perso le prime visioni, Un fantastico via vai e Il talento di Mr. Ripley sono in replica rispettivamente su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, sui canali 310 e 311.

