Guida TV Sky Cinema e NOW: Non così vicino, Giovedi 22 Agosto 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) offre un'ampia scelta di film. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai seguire "Non così vicino", diretto da Marc Forster e interpretato da Tom Hanks. Il film racconta la storia di Otto, un uomo che, dopo la morte della moglie, vive una vita solitaria e rigida, finché l'arrivo di una nuova vicina non cambia tutto. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "Drive", con Ryan Gosling e Carey Mulligan. Questo action, diretto da Nicolas Winding Refn, narra le disavventure di uno stuntman che si infatua della donna sbagliata, trovandosi così in pericolo.

Su Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, puoi vedere "Impatto imminente", un action con Bruce Willis e Sarah Jessica Parker. Il film segue un ex detective che insegue un serial killer, convinto che sia lo stesso uomo che ha ucciso suo padre. Per un'avventura nel tempo, su Sky Cinema Family HD, alle 21:00 sul canale 304, c'è "Ritorno al Futuro - Parte II", il secondo capitolo della trilogia di Robert Zemeckis con Michael J. Fox e Christopher Lloyd.

Su Sky Cinema Action HD, anche alle 21:00 sul canale 305, troverai "The Legend of Tarzan", con Alexander Skarsgard e Margot Robbie. Il film segue il ritorno di Tarzan in Congo dopo anni trascorsi a Londra. Su Sky Cinema Suspense HD, allo stesso orario sul canale 306, puoi immergerti in "Countdown", un thriller con Elizabeth Lail su un'app che predice la data della morte.

Su Sky Cinema Romance HD, sempre alle 21:00 sul canale 307, c'è "Io che amo solo te", una commedia romantica con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti che esplora le dinamiche familiari durante le nozze di due giovani innamorati. Su Sky Cinema Drama HD, alle 21:00 sul canale 308, troverai "Il mio amico Einstein", un biopic con Andy Serkis che esplora la vita e le teorie di Albert Einstein durante la Prima guerra mondiale. Su Sky Cinema Comedy HD, sempre alle 21:00 sul canale 309, c'è "Confusi e felici", una commedia di Massimiliano Bruno con Claudio Bisio e Marco Giallini, che racconta di pazienti che cercano di far ritrovare la gioia di vivere al loro terapeuta depresso.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, potrai vedere "Ocean's Twelve", il sequel del famoso heist movie diretto da Steven Soderbergh, e "The Way Back", un film diretto da Peter Weir con Jim Sturgess e Colin Farrell, che racconta una disperata fuga da un campo di prigionia siberiano.

