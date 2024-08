Guida TV Sky Cinema e NOW: Pitch Black, Venerdi 23 Agosto 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) offre un'ampia scelta di film. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, sarà trasmesso "Pitch Black", il primo capitolo della saga fantascientifica con Vin Diesel. La trama segue la pilota Fry, costretta a un atterraggio di fortuna su un remoto pianeta, dove il gruppo di sopravvissuti dovrà affrontare un'oscura minaccia. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, potrai vedere "Una vita tranquilla", diretto da Claudio Cupellini e interpretato da Toni Servillo. Rosario, in fuga dall'Italia, si è rifugiato in Germania sotto una nuova identità, ma il suo passato torna a tormentarlo. Su Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, "First Kill" ti terrà con il fiato sospeso: Bruce Willis e Hayden Christensen sono i protagonisti di questo action thriller ambientato nei boschi, dove un padre e suo figlio si trovano involontariamente testimoni di un omicidio.

Per gli appassionati di viaggi nel tempo, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "Ritorno al Futuro - Parte III". In questo capitolo finale della trilogia cult, Marty McFly viaggia nel 1885 per salvare l'amico Doc Brown. Su Sky Cinema Action HD, sempre alle 21:00 sul canale 305, "Mio padre è un sicario" segue le vicende di Ashley, che si rivolge al padre per proteggere se stessa e la figlia da una pericolosa impresa criminale. Su Sky Cinema Suspense HD, allo stesso orario sul canale 306, ti aspetta "L'uomo che sapeva troppo", un capolavoro di Alfred Hitchcock con James Stewart e Doris Day, dove una coppia in vacanza si trova coinvolta in un complotto internazionale.

Per una serata più leggera, su Sky Cinema Romance HD, alle 21:00 sul canale 307, "Tutti pazzi per l'oro" con Matthew McConaughey e Kate Hudson ti porterà in un'avventura alla ricerca di un tesoro perduto, mentre su Sky Cinema Drama HD, sempre alle 21:00 sul canale 308, "Il colore viola" di Steven Spielberg racconta la struggente storia di una giovane donna di colore nell'America degli anni '20, con una magistrale interpretazione di Whoopi Goldberg. Su Sky Cinema Comedy HD, alle 21:00 sul canale 309, "Vi presento i nostri" conclude la serata con il terzo capitolo della saga comica, dove Ben Stiller dovrà dimostrare a Robert De Niro di essere all'altezza di diventare il nuovo capofamiglia.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, potrai rivedere "Non così vicino", con Tom Hanks, e "Drive", l'acclamato action di Nicolas Winding Refn con Ryan Gosling.

Pitch Black

Primo capitolo della saga fantascientifica con Vin Diesel. In un futuro prossimo, la pilota di navi spaziali Fry e' costretta a un atterraggio di fortuna su un remoto pianeta

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Una vita tranquilla

Claudio Cupellini dirige Toni Servillo, premiato al Festival di Roma. In fuga dall'Italia, Rosario cambia identità e si trasferisce in Germania, ma il passato bussa alla sua porta.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

First Kill

Action con Bruce Willis e Hayden Christensen. In vacanza nei boschi, un broker e suo figlio assistono casualmente all'omicidio di un poliziotto da parte di una banda in fuga.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ritorno al Futuro - Parte III

Si chiude nel Far West la trilogia cult con Michael J. Fox per la regia di Robert Zemeckis. Marty viaggia indietro nel tempo fino al 1885 per salvare la vita dell'amico Doc Brown.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Mio padre è un sicario

Quando Ashley viene coinvolta in un'impresa criminale che mette a rischio la vita sua e della figlia, si rivolge al padre Matt che attualmente vive alle Isole Cayman.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

L'uomo che sapeva troppo

Geniale thriller di Alfred Hitchcock con James Stewart e Doris Day. Una coppia in vacanza in Marocco riceve confidenze top secret da un agente colpito a morte. Oscar per la migliore canzone.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Tutti pazzi per l'oro

Matthew McConaughey e Kate Hudson in una commedia avventurosa. All'inseguimento dell'inestimabile 'Dote della regina', un cacciatore di tesori si imbatte nella sua ex moglie.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il colore viola

Golden Globe a Whoopi Goldberg nello spettacolare affresco storico di Steven Spielberg. America, anni 20: la storia di una ragazza di colore violentata e trattata come una schiava

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Vi presento i nostri

Ben Stiller, Robert De Niro e Jessica Alba nel terzo capitolo della saga. L'impacciato Greg dovra' dimostrarsi all’altezza di poter succedere all'anziano Jack nel ruolo di capofamiglia

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Non così vicino

Marc Forster dirige Tom Hanks in una pellicola dolceamara. Dopo la morte della moglie, Otto è un uomo rigido e solo. Ma la sua vita sarà sconvolta dall’arrivo di una nuova vicina.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Drive

Ryan Gosling e Carey Mulligan nell'action di Nicolas Winding Refn, miglior regia a Cannes. Autista al soldo della malavita, uno stuntman si infatua della donna sbagliata e finisce nei guai.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)