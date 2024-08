Guida TV Sky Cinema e NOW: Jack Ryan - L'iniziazione, Domenica 25 Agosto 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) offre una selezione di film variegata. Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai seguire "Jack Ryan - L'iniziazione". Questo avvincente thriller d'azione è il quinto capitolo della saga nata dalla penna di Tom Clancy, che vede Chris Pine nei panni del giovane analista della CIA, Jack Ryan. In questa avventura, Ryan scopre un complotto per far crollare l'economia degli Stati Uniti, orchestrato da un miliardario russo senza scrupoli. Mentre vola a Mosca per sventare il folle piano terroristico, Ryan si ritrova in una corsa contro il tempo, in un mondo dove le linee tra amici e nemici sono pericolosamente sfocate. Con un cast che include anche Kevin Costner e Keira Knightley, il film offre azione intensa e una trama ricca di colpi di scena.

Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21:15 sul canale 302, c'è "Il punto di rugiada", un dramma diretto da Marco Risi che esplora i temi della redenzione e della scoperta personale. Carlo, un giovane dal passato tormentato, viene condannato ai servizi sociali dopo aver provocato un grave incidente. Costretto a lavorare in un ospizio, si trova catapultato in un mondo che non conosceva, popolato da anziani che hanno molto da insegnargli sulla vita e sul tempo che scorre. Attraverso le sue interazioni con i residenti, Carlo inizia un percorso di crescita interiore, scoprendo nuove prospettive e rivalutando le sue scelte passate.

Per gli amanti dell'epica e del fantasy, su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, c'è "Il Signore degli Anelli - Le due torri". Questo secondo capitolo della leggendaria trilogia diretta da Peter Jackson, basata sui romanzi di J.R.R. Tolkien, continua a seguire le vicende della Compagnia dell'Anello, ormai divisa. Frodo e Sam, guidati dal misterioso Gollum, proseguono il loro viaggio verso Mordor per distruggere l'Unico Anello, mentre Aragorn, Legolas e Gimli tentano di difendere il regno di Rohan dall'invasione degli orchi di Saruman. La battaglia del Fosso di Helm, uno dei momenti più memorabili della saga, mette alla prova il coraggio e la lealtà dei personaggi in un mondo in cui il bene e il male si scontrano in un'epica lotta.

Per chi preferisce una commedia, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "Tre di Troppo". Diretto e interpretato da Fabio De Luigi, il film racconta la storia di una coppia felicemente senza figli che si ritrova improvvisamente con tre bambini di cui prendersi cura. Questa nuova responsabilità sconvolge completamente le loro vite, portando a una serie di situazioni comiche e riflessioni sul significato della famiglia e della genitorialità. Con il suo tono ironico e sagace, "Tre di Troppo" esplora le gioie e i dolori della crescita, offrendo risate e momenti di tenerezza.

Per gli appassionati di azione, su Sky Cinema Action HD, alle 21:00 sul canale 305, c'è "Il tesoro dell'Amazzonia". Dwayne "The Rock" Johnson interpreta Beck, un avventuriero che viene incaricato di ritrovare il figlio ribelle di un miliardario disperso nella giungla brasiliana. Tuttavia, la missione si complica quando Beck si scontra con Hatcher (Christopher Walken), un potente signore della guerra che controlla la regione e nasconde un antico tesoro. Tra scontri epici, inseguimenti mozzafiato e momenti di grande umorismo, Beck dovrà usare tutta la sua astuzia e forza per sopravvivere alla giungla e portare a termine il suo incarico.

Se preferisci un'atmosfera più cupa e misteriosa, su Sky Cinema Suspense HD, alle 21:00 sul canale 306, puoi vedere "The Vanishing - Il mistero del faro". Basato su una storia vera, il film racconta la vicenda di tre guardiani del faro che si trovano di fronte a un enigmatico ritrovamento su un'isola remota al largo della costa scozzese. Gerard Butler, Peter Mullan e Connor Swindells interpretano questi uomini isolati dal mondo, le cui vite vengono sconvolte quando scoprono una cassa piena d'oro. Mentre il sospetto e la paranoia crescono, il mistero si infittisce, portando a un finale inquietante e imprevedibile.

Su Sky Cinema Romance HD, alle 21:00 sul canale 307, c'è "Little Italy - Pizza, amore e fantasia". Questa commedia romantica racconta la storia di Nikki (Emma Roberts) e Leo (Hayden Christensen), due giovani che si innamorano nonostante la feroce rivalità tra le loro famiglie, entrambe proprietarie di pizzerie nel quartiere italiano di Toronto. Mentre i due si avvicinano, devono affrontare le sfide poste dai loro genitori, che cercano di mantenere la tradizione e la competizione viva. Tra situazioni esilaranti e momenti toccanti, il film esplora i temi dell'amore, della famiglia e delle radici culturali.

Su Sky Cinema Drama HD, alle 21:00 sul canale 308, puoi seguire "L'uomo dal cuore di ferro". Questo intenso dramma storico racconta la vita di Reinhard Heydrich, uno dei più temuti ufficiali nazisti, soprannominato "L'uomo dal cuore di ferro". Il film esplora la sua ascesa al potere all'interno del regime nazista e il complotto orchestrato dai membri della Resistenza ceca per assassinarlo, noto come l'Operazione Anthropoid. Con una narrazione che mette in luce le atrocità della Seconda Guerra Mondiale e il coraggio di coloro che si opposero al male, il film offre uno sguardo penetrante su una delle figure più sinistre del XX secolo.

Per una serata all'insegna delle risate, su Sky Cinema Comedy HD, alle 21:00 sul canale 309, non perdere "Mia moglie per finta". In questa commedia, Adam Sandler interpreta Danny, un chirurgo plastico di successo che finge di essere sposato per evitare relazioni serie. Tuttavia, quando incontra la donna dei suoi sogni, Katherine (Jennifer Aniston), deve inventare una falsa crisi matrimoniale per conquistarla, coinvolgendo la sua assistente e i suoi figli in un'esilarante farsa. Con un mix di gag divertenti e momenti romantici, il film offre un intrattenimento leggero e spensierato.

Su Sky Cinema Uno +24 HD, alle 21:15 sul canale 310, puoi vedere "Molly's Game", un biopic scritto e diretto da Aaron Sorkin che racconta la straordinaria vita di Molly Bloom (Jessica Chastain). Ex sciatrice olimpionica, Molly si reinventa come organizzatrice di esclusive partite di poker clandestine per le élite di Hollywood. Tuttavia, la sua vita prende una piega drammatica quando viene arrestata dall'FBI. Il film esplora il mondo affascinante e pericoloso del gioco d'azzardo, offrendo una storia di ambizione, caduta e redenzione.

Infine, su Sky Cinema Due +24 HD, alla stessa ora sul canale 311, puoi immergerti nel classico "Scarface", diretto da Brian De Palma e sceneggiato da Oliver Stone. Al Pacino interpreta Tony Montana, un rifugiato cubano che arriva a Miami e, attraverso la violenza e l'inganno, scala rapidamente i vertici della malavita fino a diventare il re del narcotraffico. Tuttavia, il potere e la paranoia conducono Tony a una spirale di autodistruzione. Considerato uno dei migliori gangster-movie di tutti i tempi, "Scarface" offre una visione cruda e brutale del sogno americano corrotto dalla cupidigia e dall'ambizione.

