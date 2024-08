Guida TV Sky Cinema e NOW: Wonder Woman, Martedi 27 Agosto 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore, dal fan dei supereroi al cultore del cinema d'autore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 (canale 301), "Wonder Woman" porta in scena la genesi dell'iconica supereroina della DC Comics. Gal Gadot veste i panni di Diana, principessa delle Amazzoni, che viene a conoscenza della devastazione della Prima Guerra Mondiale dopo aver salvato l'ufficiale americano Steve Trevor, interpretato da Chris Pine. Decisa a porre fine al conflitto, Diana lascia la sua isola paradisiaca per entrare nel cuore della Grande Guerra, scoprendo il suo destino e la vera portata dei suoi poteri. Diretto da Patty Jenkins, il film mescola azione, avventura e mitologia, rappresentando una delle migliori trasposizioni cinematografiche di un personaggio dei fumetti.

Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 (canale 302) va in onda "Oppenheimer", l'ultimo capolavoro di Christopher Nolan che ha conquistato il pubblico e la critica a livello mondiale. Il film, vincitore di sette Oscar®, racconta la storia di J. Robert Oppenheimer, il fisico interpretato da Cillian Murphy, che ha guidato il Progetto Manhattan durante la Seconda Guerra Mondiale, culminando nella creazione della bomba atomica. La pellicola è un'intensa esplorazione delle ambiguità morali e delle conseguenze devastanti della scienza utilizzata per la guerra, con un cast stellare che include anche Emily Blunt, Matt Damon e Robert Downey Jr.

Se preferisci immergerti in un mondo fantastico, su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 (canale 303) puoi seguire "Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'anello". Questo primo capitolo della trilogia di Peter Jackson, tratto dai romanzi di J.R.R. Tolkien, ha vinto 4 Oscar e introduce lo spettatore alla Terra di Mezzo, dove il giovane hobbit Frodo Baggins riceve un anello dai poteri straordinari. Accompagnato da una compagnia di amici e guerrieri, Frodo intraprende un viaggio epico per distruggere l'anello e fermare il Signore Oscuro Sauron. Il film è un capolavoro di narrazione e spettacolo visivo, che ha ridefinito il genere fantasy al cinema.

Per una serata all'insegna delle emozioni, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 (canale 304) c'è "A un metro da te", una toccante storia d'amore tra teenager. Haley Lu Richardson e Cole Sprouse interpretano Stella e Will, due adolescenti affetti da fibrosi cistica che, nonostante la necessità di mantenere una distanza di sicurezza per non compromettere la propria salute, trovano il modo di innamorarsi. Il film esplora con delicatezza e sensibilità i temi della malattia, dell'amore e della resilienza, offrendo una commovente riflessione sulla vita e le sue sfide.

Se hai voglia di adrenalina, su Sky Cinema Action HD alle 21:00 (canale 305) va in onda "Cliffhanger - L'ultima sfida". Sylvester Stallone interpreta Gabe Walker, un soccorritore montano che, dopo aver vissuto un tragico incidente sulle Montagne Rocciose, si ritira afflitto dal senso di colpa. Tuttavia, viene richiamato in azione per salvare un gruppo di persone coinvolte in un dirottamento aereo. Il film, ricco di suspense e scene mozzafiato, è una delle pietre miliari del cinema d'azione degli anni '90.

Per un thriller avvincente, su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 (canale 306) trovi "City of Lies - L'ora della verità". Johnny Depp e Forest Whitaker sono i protagonisti di questa pellicola che scava nei misteri ancora irrisolti degli omicidi dei celebri rapper Notorious B.I.G. e Tupac Shakur. Depp interpreta un detective ossessionato dal caso, mentre Whitaker è un reporter determinato a scoprire la verità. Il film è una critica alla corruzione e all'inefficienza all'interno delle forze dell'ordine, raccontata attraverso una storia cupa e intricata.

Se preferisci una commedia romantica, su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 (canale 307) c'è "Prima ti rovino poi ti sposo". In questa esplosiva commedia dei fratelli Coen, George Clooney interpreta Miles Massey, un avvocato divorzista di successo che incontra la sua nemesi in Marylin Rexroth, interpretata da Catherine Zeta-Jones, una donna che colleziona mariti per denaro. I due ingaggiano una battaglia di astuzia e seduzione, in un gioco che oscilla tra amore e vendetta, con l'umorismo tagliente tipico dei Coen.

Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 (canale 308), "The Lost King" racconta la storia di una donna (Sally Hawkins) che, ispirata dal Riccardo III di Shakespeare, si imbarca nella ricerca delle perdute spoglie del re, sepolte da secoli in un luogo dimenticato. Il film, basato su una storia vera, è un inno alla determinazione e alla passione per la storia, con un'interpretazione toccante di Hawkins e la brillante sceneggiatura di Steve Coogan.

Per gli amanti del genere horror-comedy, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 (canale 309) c'è "Il mostro della cripta", una pellicola ambientata negli anni '80 scritta dai Manetti Bros. e diretta da Daniele Misischia. La trama segue un adolescente che scopre inquietanti somiglianze tra gli eventi descritti in un fumetto horror e ciò che sta accadendo nella sua piccola cittadina. Con l'aiuto di un gruppo di amici, il ragazzo cerca di svelare il mistero, in un mix di paura e ironia che omaggia il cinema di genere dell'epoca.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 (canale 310), torna "Priscilla" di Sofia Coppola, mentre su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 (canale 311) trovi il western "Django Unchained" di Quentin Tarantino, per una serata che promette emozioni forti e grandi storie da scoprire o riscoprire..

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Wonder Woman

Gal Gadot nel film che racconta la genesi della supereroina Dc Comics. Dopo aver salvato un ufficiale americano (Chris Pine) la futura Wonder Woman entra nel cuore della Grande Guerra.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Oppenheimer

L’ultimo capolavoro di Christopher Nolan che ha sbancato al botteghino mondiale e trionfato agli Oscar® con ben sette statuette. Tratto dalla storia vera dell’inventore della bomba atomica interpretato da Cillian Murphy.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'anello

4 Oscar al primo capitolo della saga di Peter Jackson dal romanzo di J.R.R. Tolkien. Un giovane hobbit entra in possesso di un anello dai poteri straordinari

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

A un metro da te

Toccante love story per teenager con Haley Lu Richardson e Cole Sprouse. Sebbene la malattia li costringa a tenere le distanze, due adolescenti trovano il modo di amarsi.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Cliffhanger - L'ultima sfida

Sylvester Stallone in un'adrenalinica avventura. Schiacciato dal rimorso per la morte di una ragazza sulle Montagne Rocciose, un soccorritore troverà riscatto sulle stesse vette.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

City of lies - L'ora della verità

Johnny Depp e Forest Whitaker in un thriller che scava in un duplice mistero della storia del rap. Un detective e un reporter indagano sugli omicidi di Notorious B.I.G. e Tupac Shakur.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Prima ti rovino poi ti sposo

George Clooney e Catherine Zeta-Jones in un'esplosiva commedia romantica dei fratelli Coen. Una donna, che colleziona mariti per denaro, si vendica sposando l'avvocato che l'ha incastrata.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Lost King

Nel film Sky Original, The Lost King, Sally Hawkins e Steve Coogan interpretano ruoli chiave. La trama, ispirata al Riccardo III di Shakespeare, segue una donna impegnata nella ricerca delle perdute spoglie del sovrano.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il mostro della cripta

Scritta dai Manetti bros., una horror-comedy di Daniele Misischia con Lillo. Anni 80: un ragazzo scopre alcune analogie fra le tavole di un fumetto e ciò che avviene nella sua cittadina

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Priscilla

Priscilla, diretto da Sofia Coppola, racconta la storia della coppia Elvis e Priscilla Presley, dal loro incontro fino all’ultimo giorno di vita del cantante.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Django Unchained

2 Oscar e 2 Golden Globe al western di Quentin Tarantino con Christoph Waltz, Jamie Foxx e Leonardo DiCaprio. Uno schiavo nero riacquista la liberta' e corre a salvare anche sua moglie.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)