Guida TV Sky Cinema e NOW: Ocean's Thirteen, Mercoledi 28 Agosto 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore, dal fan dei supereroi al cultore del cinema d'autore.

Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, puoi immergerti nell'intrigo e nello stile di "Ocean's Thirteen". Questo terzo capitolo della celebre saga porta nuovamente sullo schermo George Clooney, Brad Pitt e il resto della banda di ladri professionisti, noti per i loro colpi di genio. Stavolta, Danny Ocean e il suo team devono mettere a segno un colpo ambizioso contro Willy Bank, un potente magnate dei casinò interpretato da Al Pacino. Dopo che Bank tradisce uno dei loro, la squadra si riunisce per orchestrare un complesso piano di vendetta, che prevede di sabotare l'apertura del nuovo casinò del magnate. Con ingegno, fascino e una perfetta combinazione di umorismo e suspense, "Ocean's Thirteen" è un film che offre azione brillante e un cast stellare.

Su Sky Cinema Due HD, alle 21:15 sul canale 302, c'è "La verità secondo Maureen K.", un intenso thriller biografico che vede protagonista Isabelle Huppert nei panni di Maureen Kernay, una sindacalista determinata e risoluta coinvolta in uno dei casi di cronaca più scottanti del suo tempo. Il film esplora le sfide e i dilemmi morali che Maureen deve affrontare mentre cerca di svelare una verità scomoda, mettendo a rischio la sua stessa vita. La performance di Huppert, magistrale come sempre, guida il pubblico attraverso un racconto avvincente di coraggio, inganno e lotta per la giustizia.

Su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, continua l'epica avventura con "Il Signore degli Anelli - Le due torri". Questo secondo capitolo della leggendaria trilogia di Peter Jackson, tratta dai romanzi di J.R.R. Tolkien, segue le vicende della Compagnia dell'Anello, ormai dispersa. Frodo e Sam, con l'aiuto dell'ambiguo Gollum, avanzano verso Mordor per distruggere l'Unico Anello, mentre Aragorn, Legolas e Gimli combattono per difendere il regno di Rohan dall'invasione degli orchi. Il film è celebre per le sue spettacolari scene di battaglia, in particolare quella del Fosso di Helm, e per la profondità dei personaggi, che affrontano sfide morali e fisiche in un mondo dominato dalle forze del male.

Per una serata all'insegna della dolcezza e della commedia, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "Dolcissime", una delicata commedia diretta da Francesco Ghiaccio. La storia segue tre adolescenti che, derise per il loro aspetto fisico, decidono di riscattarsi partecipando a una gara di nuoto sincronizzato. Nonostante le difficoltà iniziali, le ragazze trovano forza nell'amicizia e nella determinazione, sfidando i pregiudizi e cercando di dimostrare il loro valore. Con un cast che include Vinicio Marchioni e Valeria Solarino, "Dolcissime" è un film che celebra la diversità e l'importanza dell'autostima, con un tocco di umorismo e sensibilità.

Per chi ama l'azione ad alta quota, su Sky Cinema Action HD, alle 21:00 sul canale 305, va in onda "Top Gun". Questo iconico film degli anni '80 ha consacrato Tom Cruise come una star internazionale. Cruise interpreta Pete "Maverick" Mitchell, un giovane pilota di caccia talentuoso ma ribelle, che frequenta la prestigiosa scuola Top Gun. La morte del suo migliore amico durante un volo di addestramento lo getta in una profonda crisi personale e professionale, ma grazie all'amore di una donna e alla sua determinazione, Maverick riesce a superare le difficoltà e a riscoprire la passione per il volo. Con una colonna sonora premiata agli Oscar e scene di volo spettacolari, "Top Gun" rimane un film cult imperdibile.

Su Sky Cinema Suspense HD, alle 21:00 sul canale 306, puoi seguire "Serenity - L'isola dell'inganno", un thriller avvolgente con Matthew McConaughey e Anne Hathaway. Ambientato su un'isola tropicale, il film racconta la storia di Baker Dill (McConaughey), un pescatore che vive un'esistenza tranquilla fino all'arrivo della sua ex moglie, Karen (Hathaway). Karen lo implora di uccidere il suo attuale marito violento durante una battuta di pesca. Tuttavia, ciò che sembra un semplice dilemma morale si rivela essere solo la punta dell'iceberg di una trama molto più complessa e sorprendente. Con colpi di scena che tengono lo spettatore incollato allo schermo, "Serenity" è un film che sfida le aspettative e gioca con i confini della realtà e della finzione.

Su Sky Cinema Romance HD, alle 21:00 sul canale 307, si proietta "Mangia prega ama", un viaggio alla scoperta di sé con Julia Roberts e Javier Bardem. Tratto dall'omonimo bestseller di Elizabeth Gilbert, il film segue la storia di Liz (Roberts), una scrittrice che, dopo un divorzio doloroso, decide di intraprendere un viaggio intorno al mondo alla ricerca della felicità. Durante il suo percorso in Italia, India e Indonesia, Liz scopre le gioie della buona cucina, la serenità della meditazione e infine l'amore, incarnato in un affascinante uomo interpretato da Bardem. Con paesaggi mozzafiato e una storia toccante, "Mangia prega ama" è un inno alla riscoperta della propria vita e dei piaceri semplici.

Su Sky Cinema Drama HD, alle 21:00 sul canale 308, puoi vedere "Il grande salto", il debutto alla regia di Giorgio Tirabassi, che recita anche accanto a Ricky Memphis. La trama segue le vicende di Rufetto e Nello, due ladri di mezza età appena usciti di prigione, che decidono di tentare un ultimo grande colpo per cambiare le loro vite. Tuttavia, il destino sembra remare contro di loro, e tra situazioni tragicomiche e momenti di riflessione, i due protagonisti si confrontano con i sogni infranti e le difficoltà della vita. Con una narrazione che alterna umorismo e malinconia, "Il grande salto" offre uno spaccato realistico e toccante della vita nelle periferie romane.

Su Sky Cinema Comedy HD, alle 21:00 sul canale 309, c'è "Odio l'estate", una commedia con Aldo, Giovanni e Giacomo, diretta da Massimo Venier. A causa di un errore burocratico, tre famiglie completamente diverse tra loro sono costrette a condividere la stessa casa al mare durante le vacanze estive. Mentre cercano di convivere tra scontri e malintesi, i tre protagonisti si troveranno a riscoprire i valori dell'amicizia e della famiglia. Con il loro tipico umorismo surreale, Aldo, Giovanni e Giacomo regalano risate e situazioni esilaranti in questa commedia leggera e spensierata.

Su Sky Cinema Uno +24 HD, alle 21:15 sul canale 310, torna in scena una delle supereroine più amate con "Wonder Woman". Interpretata da Gal Gadot, la pellicola racconta le origini della leggendaria eroina DC Comics. Diana, principessa delle Amazzoni, viene addestrata per diventare una guerriera invincibile. Quando un pilota americano, Steve Trevor (Chris Pine), si schianta sulle coste della sua isola paradisiaca e racconta di un conflitto devastante nel mondo esterno, Diana decide di lasciare la sua casa per combattere nella Grande Guerra, scoprendo così il suo vero destino come Wonder Woman. Il film combina azione spettacolare con un messaggio potente sulla forza, il coraggio e l'amore.

Infine, su Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sul canale 311, va in onda "Oppenheimer", l'ultimo capolavoro di Christopher Nolan che ha conquistato il mondo del cinema. Tratto dalla vera storia di J. Robert Oppenheimer, interpretato da Cillian Murphy, il film racconta la vita dell'uomo che guidò il progetto Manhattan, culminando con la creazione della bomba atomica. Con un cast stellare e una narrazione che intreccia momenti di tensione storica e dilemmi morali, "Oppenheimer" esplora le conseguenze devastanti della scienza utilizzata per la guerra, offrendo una riflessione profonda sul potere e la responsabilità. La pellicola ha trionfato agli Oscar® con sette statuette, confermando Nolan come uno dei registi più influenti della sua generazione.





Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Ocean's Thirteen

George Clooney, Brad Pitt e il resto della banda nel terzo capitolo della saga. I professionisti del furto devono saccheggiare il casino' di un magnate interpretato da Al Pacino.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La verità secondo Maureen K.

Un thriller biografico con Isabelle Huppert sullo scottante caso di cronaca che coinvolse la tenace sindacalista Maureen Kernay.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il Signore degli Anelli - Le due torri

2 Oscar al secondo capitolo della saga di Peter Jackson, dal romanzo di J.R.R. Tolkien. Dopo la scissione della Compagnia dell'Anello, il Gollum insegue Frodo e Sam, diretti a Mordor.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Dolcissime

Delicata commedia di Francesco Ghiaccio. Tre ragazze derise per il loro aspetto cercano il riscatto in una gara di nuoto sincronizzato. Nel cast Vinicio Marchioni e Valeria Solarino.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Top Gun

L'action che ha consacrato Tom Cruise. Un pilota di caccia va in crisi quando causa la morte di un amico. Ne uscirà grazie a una donna. Oscar e Golden Globe per la migliore canzone.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Serenity - L'isola dell'inganno

Thriller con Matthew McConaughey e Anne Hathaway. Su un'isola tropicale, un pescatore riceve la visita dell'ex moglie e una sconcertante proposta...

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Mangia prega ama

Alla ricerca della felicità con Julia Roberts e Javier Bardem. Una scrittrice, in viaggio fra Italia, India e Indonesia, scopre le meraviglie del cibo, la meditazione e l'uomo dei sogni.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il grande salto

Esordio alla regia per Giorgio Tirabassi affiancato sullo schermo da Ricky Memphis. Usciti di prigione, due cinquantenni della periferia romana organizzano un altro colpo.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Odio l'estate

Aldo, Giovanni e Giacomo nella commedia di successo di Massimo Venier. Per un errore, tre famiglie sono costrette a passare le vacanze estive nella stessa casa al mare.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Wonder Woman

Gal Gadot nel film che racconta la genesi della supereroina Dc Comics. Dopo aver salvato un ufficiale americano (Chris Pine) la futura Wonder Woman entra nel cuore della Grande Guerra.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Oppenheimer

L’ultimo capolavoro di Christopher Nolan che ha sbancato al botteghino mondiale e trionfato agli Oscar® con ben sette statuette. Tratto dalla storia vera dell’inventore della bomba atomica interpretato da Cillian Murphy.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)