Guida TV Sky Cinema e NOW: The Chronicles of Riddick, Venerdi 30 Agosto 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, va in onda "The Chronicles of Riddick", il sequel di "Pitch Black" con Vin Diesel nei panni di Riddick, un antieroe braccato da mercenari. In fuga, Riddick approda sul pianeta Helion, dove si trova coinvolto in una guerra tra fazioni, una battaglia epica che mette a dura prova la sua sopravvivenza. Il film combina azione frenetica e atmosfere fantascientifiche, offrendo un’esperienza visiva adrenalinica per gli amanti del genere.

Su Sky Cinema Due HD, alle 21:15 sul canale 302, viene trasmesso "Terraferma", un film di Emanuele Crialese che affronta il delicato tema dell'immigrazione attraverso la storia di una piccola comunità su un'isola siciliana. La trama si concentra su un gruppo di pescatori la cui vita viene sconvolta dall'arrivo di migranti clandestini. Crialese esplora con sensibilità le dinamiche umane e sociali di fronte a una realtà complessa e dolorosa, offrendo una riflessione profonda sulle scelte morali e sul cambiamento. Il film ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria al Festival di Venezia.

Su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, va in onda "Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'anello", il primo capitolo della trilogia epica diretta da Peter Jackson. Basato sul celebre romanzo di J.R.R. Tolkien, il film segue le avventure di Frodo Baggins, un giovane hobbit che entra in possesso di un anello dai poteri straordinari e pericolosi. Con l’aiuto di un gruppo di compagni, Frodo intraprende un viaggio per distruggere l’Anello e sconfiggere le forze del male che minacciano la Terra di Mezzo. Il film, vincitore di 4 Oscar, è un capolavoro di narrazione e spettacolo cinematografico.

Su Sky Cinema Family HD, alle 21:00 sul canale 304, c'è "Nonno questa volta è guerra", una commedia per tutta la famiglia con Robert De Niro, Uma Thurman e Christopher Walken. La storia ruota attorno alla guerra di scherzi tra un nonno, che si è trasferito a casa del figlio occupando la stanza del nipote, e quest'ultimo, determinato a riconquistare il suo spazio. La commedia si sviluppa tra situazioni esilaranti e momenti teneri, esplorando i legami familiari e il confronto tra generazioni in modo leggero e divertente.

Su Sky Cinema Action HD, alle 21:00 sul canale 305, puoi vedere "The International", un thriller politico con Clive Owen e Naomi Watts. Il film segue le indagini di un agente dell'Interpol e un'assistente del procuratore mentre cercano di smascherare i traffici illegali di una potente banca internazionale coinvolta in attività criminali globali. Con una trama avvincente e ricca di colpi di scena, "The International" offre un ritratto oscuro e inquietante del mondo della finanza e della corruzione globale.

Su Sky Cinema Suspense HD, alle 21:00 sul canale 306, va in onda "Blood Diamond - Diamanti di sangue", un dramma d'azione con Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou e Jennifer Connelly. Ambientato nella Sierra Leone degli anni '90, il film esplora il devastante impatto del commercio di diamanti sui conflitti armati in Africa. La trama segue un trafficante, un pescatore e una giornalista che si uniscono nella ricerca di un raro diamante rosa, simbolo di speranza e libertà in un mondo segnato dalla violenza. Con intense interpretazioni e una narrazione coinvolgente, il film affronta temi importanti come lo sfruttamento e la moralità.

Su Sky Cinema Romance HD, alle 21:00 sul canale 307, c'è "Always - Per sempre", una commedia romantica soprannaturale diretta da Steven Spielberg, con Richard Dreyfuss e Holly Hunter. La storia segue un pilota che, dopo essere morto in un incidente aereo, diventa l'angelo custode della sua fidanzata, guidandola dall'aldilà mentre lei cerca di superare la sua perdita. Il film combina elementi di romanticismo, dramma e spiritualità, offrendo una storia commovente sulla vita, l'amore e il destino.

Su Sky Cinema Drama HD, alle 21:00 sul canale 308, va in onda "Mi chiamo Francesco Totti", un documentario diretto da Alex Infascelli che racconta la vita del leggendario capitano della Roma, Francesco Totti. Attraverso immagini d'archivio e le parole dello stesso Totti, il film ripercorre le emozioni e i momenti chiave della sua carriera calcistica e della sua vita privata, offrendo uno sguardo intimo e personale su uno dei più grandi calciatori italiani di tutti i tempi.

Su Sky Cinema Comedy HD, alle 21:00 sul canale 309, puoi divertirti con "Il medico della mutua", una delle commedie più celebri di Alberto Sordi. Il film racconta la storia di un medico cinico e ambizioso che, stressato dal lavoro, finisce per essere ricoverato in un sanatorio, dando ai suoi colleghi l’opportunità di approfittare della situazione. La commedia, ricca di satira sociale, offre una critica ironica alla professione medica e ai suoi eccessi, con Sordi al centro di una delle sue interpretazioni più iconiche.

Su Sky Cinema Uno +24 HD, alle 21:15 sul canale 310, viene riproposto "Modalità aereo", la commedia di Fausto Brizzi con Lillo e Paolo Ruffini, che racconta la storia di due inservienti aeroportuali che si vendicano di un arrogante imprenditore impossessandosi del suo cellulare. Con situazioni comiche e colpi di scena, il film esplora il potere della tecnologia e le dinamiche sociali tra classi diverse in chiave umoristica.

Infine, su Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sul canale 311, c'è "Still Life", un film drammatico di Uberto Pasolini che esplora la solitudine e la ricerca di connessioni umane. La storia segue John May, un uomo solitario che si occupa di organizzare i funerali di persone morte senza parenti. Il suo ultimo incarico lo porta a scoprire il valore della vita e dell'interazione umana in modo toccante e profondo. Il film, premiato a Venezia, offre una riflessione intima e delicata sulla condizione umana.





