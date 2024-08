Guida TV Sky Cinema e NOW: Flight, Sabato 31 Agosto 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Sabato 31 agosto, su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, viene trasmesso "Flight", un dramma diretto da Robert Zemeckis con Denzel Washington nel ruolo di un pilota alcolizzato che, in un momento critico, riesce a compiere un atterraggio di emergenza che salva molte vite. Tuttavia, l'eroismo del suo gesto viene presto messo in discussione quando emergono dettagli sul suo stato durante il volo, innescando una battaglia legale e personale per la sua redenzione. Su Sky Cinema Due HD, alle 21:15 sul canale 302, viene trasmesso "Priscilla", il nuovo film di Sofia Coppola che ha conquistato la Coppa Volpi a Venezia per la performance di Cailee Spaeny. La pellicola esplora la storia d'amore tumultuosa tra Priscilla Beaulieu e Elvis Presley, interpretato da Jacob Elordi, rivelando le difficoltà e le sfide di vivere all'ombra di una delle figure più iconiche della musica.

Su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, torna un classico moderno con "Matrix". Il film, che ha rivoluzionato il cinema di fantascienza, vede Keanu Reeves nei panni di Neo, un hacker che scopre che la realtà in cui vive è una simulazione creata per controllare l'umanità. Diretto dai fratelli Wachowski, "Matrix" è un capolavoro visivo e narrativo che ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura pop. Per chi cerca un'avventura più leggera, su Sky Cinema Family HD, alle 21:00 sul canale 304, c'è "Hook - Capitan Uncino", un film diretto da Steven Spielberg che riporta in vita l'immaginario di Peter Pan. In questa versione, Robin Williams interpreta un Peter adulto che deve ritornare sull'Isola che non c'è per salvare i suoi figli dalle grinfie di Capitan Uncino, interpretato da Dustin Hoffman. Con un cast stellare e un'atmosfera magica, il film è un'ode all'infanzia e all'importanza di non perdere mai la fantasia.

Gli appassionati di action potranno invece sintonizzarsi su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305 per "Attacco al potere 3". Gerard Butler torna nei panni dell'agente Mike Banning, che questa volta deve scagionarsi dall'accusa di un attentato al Presidente degli Stati Uniti. Il film è un mix esplosivo di adrenalina e colpi di scena, ideale per chi ama il genere. Su Sky Cinema Suspense HD, alle 21:00 sul canale 306, puoi vedere "Trespass - Sequestrati", un thriller diretto da Joel Schumacher con Nicolas Cage e Nicole Kidman. La storia segue una coppia che viene sequestrata nella propria casa da un gruppo di criminali. Durante la notte di terrore, emergono segreti e tensioni che mettono alla prova il loro matrimonio e la loro sopravvivenza.

Per una serata di romanticismo classico, Sky Cinema Romance HD propone "Ufficiale e gentiluomo" alle 21:00 sul canale 307. Questo film cult degli anni '80, con Richard Gere, racconta la storia di Zack Mayo, un ribelle che decide di iscriversi all'accademia per piloti di jet. Durante il duro addestramento, troverà l'amore e dovrà affrontare le sue insicurezze e il severo istruttore interpretato da Louis Gossett Jr., che gli è valso un Oscar. Su Sky Cinema Drama HD, alle 21:00 sul canale 308, va in onda "Alexander", il kolossal storico diretto da Oliver Stone con Colin Farrell nei panni di Alessandro Magno. Il film narra l'ascesa del leggendario condottiero, esplorando la sua vita, le sue conquiste e il suo tragico destino, in un'epopea ricca di battaglie spettacolari e intrighi politici.

Se preferisci una commedia italiana, Sky Cinema Comedy HD offre "Sconnessi" alle 21:00 sul canale 309. Il film racconta la storia di una famiglia che, ritiratasi in una baita di montagna, si trova improvvisamente senza connessione a internet. Questo isolamento forzato porterà a situazioni esilaranti e a una riflessione sulle dinamiche familiari moderne. Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, viene riproposto "The Chronicles of Riddick", un fanta-action con Vin Diesel, mentre su Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sul canale 311, trovi "Terraferma", il film di Emanuele Crialese che esplora il tema dell'immigrazione attraverso la storia di una piccola comunità su un'isola siciliana.





Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Flight

Robert Zemeckis dirige il premio Oscar Denzel Washington in una drammatica avventura nei cieli. Un pilota alcolizzato è chiamato a compiere un pericoloso atterraggio di emergenza.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Priscilla

Coppa Volpi a Cailee Spaeny nella pellicola di Sofia Coppola che racconta il grande e turbolento amore tra Priscilla Beaulieu e il re del rock and roll Elvis Presley (Jacob Elordi)

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Matrix

4 Oscar a un autentico cult movie con Keanu Reeves e Laurence Fishburne. Un hacker scopre che la realta' in cui viviamo e' una simulazione architettata per tenere sotto scacco l’umanita'

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Hook - Capitan Uncino

Robin Williams, Dustin Hoffman e Julia Roberts in un film di Steven Spielberg. Peter, ormai adulto, deve tornare sull’Isola che non c'è per ritrovare i suoi figli, rapiti da Capitan Uncino.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Attacco al potere 3

Gerard Butler per la terza volta nei panni dell'agente anti-terrorismo in un action con Morgan Freeman e Nick Nolte. Mike Banning deve scagionarsi da una grave accusa.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Trespass - Sequestrati

Thriller di Joel Schumacher con Nicolas Cage e Nicole Kidman. Una banda di criminali sequestra 2 coniugi nella loro villa. La lunga notte di violenza farà affiorare segreti inconfessabili.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ufficiale e gentiluomo

Due Oscar e Due Golden Globe al cult anni 80 che ha lanciato Richard Gere. Il ribelle Zack si iscrive all'accademia per piloti di jet, ma sul suo cammino trova un sadico istruttore

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Alexander

Oliver Stone dirige Colin Farrell nel kolossal che racconta l’ascesa e il tragico destino di Alessandro Magno, il glorioso condottiero che conquistò tutto il mondo conosciuto.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Sconnessi

Commedia corale con Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini e Stefano Fresi. I componenti di una famiglia entrano in crisi quando si ritrovano in una baita senza internet.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Chronicles of Riddick

Vin Diesel nel fanta-action sequel di "Pitch Black". In fuga dai mercenari che vogliono la sua pelle, Riddick approda sul pianeta Helion dove rimane coinvolto in una guerra tra faide.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Terraferma

Il tema dell'immigrazione attraverso lo sguardo di Emanuele Crialese. Uno sbarco di clandestini sconvolge la vita di un'isola siciliana. Premio Speciale della Giuria a Venezia.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)