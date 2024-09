Guida TV Sky Cinema e NOW: Star Trek - Il futuro ha inizio, Domenica 1 Settembre 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Domenica 1 Settembre, su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, si proietta "Star Trek - Il futuro ha inizio", diretto da J.J. Abrams. Questo film segna l'inizio di una nuova era per il celebre franchise di Star Trek, con un reboot che reimmagina le avventure dell'equipaggio dell'Enterprise. Il film racconta le origini dei personaggi iconici come James T. Kirk (interpretato da Chris Pine) e Spock (Zachary Quinto), che si trovano a bordo dell'Enterprise per la loro prima missione insieme. L'azione si svolge in un universo alternativo, dove un misterioso nemico, Nero (Eric Bana), minaccia la Federazione con un'arma di distruzione di massa. Con spettacolari effetti speciali, un cast carismatico e una trama avvincente, "Star Trek - Il futuro ha inizio" ha ricevuto un Oscar per il miglior trucco e ha rilanciato il franchise con successo.

Su Sky Cinema Due HD, alle 21:15 sul canale 302, "Philomena" offre un racconto toccante e profondamente umano, diretto da Stephen Frears. Judi Dench interpreta Philomena Lee, una donna irlandese che, dopo aver dato alla luce un figlio fuori dal matrimonio nel 1952, viene costretta dalle suore a darlo in adozione. Cinquant'anni dopo, con l'aiuto del giornalista Martin Sixsmith (Steve Coogan), Philomena si mette in viaggio per ritrovare il figlio perduto. Il film è una potente esplorazione delle ingiustizie del passato, delle emozioni di una madre e della ricerca di verità e redenzione. "Philomena" ha conquistato il cuore del pubblico e della critica, vincendo numerosi premi, tra cui un riconoscimento al Festival di Venezia.

Su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, torna l'azione intensa con "John Wick - Capitolo 2". Keanu Reeves riprende il ruolo dell'invincibile assassino John Wick, che dopo essere stato costretto a ritirarsi dal mondo del crimine, viene richiamato in azione da un debito di sangue con un potente boss della camorra italiana, interpretato da Riccardo Scamarcio. Con una coreografia di combattimenti mozzafiato e un'estetica stilizzata, il film si sposta tra New York e Roma, mentre John si trova a combattere contro vecchi alleati e nuovi nemici in una guerra senza tregua. Il sequel espande l'universo oscuro e violento del primo film, confermando il personaggio di John Wick come un'icona moderna dell'action movie.

Su Sky Cinema Family HD, alle 21:00 sul canale 304, "Molly Moon e l'incredibile libro dell'ipnotismo" porta sullo schermo una commedia fantastica basata sul popolare romanzo di Georgia Byng. Molly Moon è un'orfana che vive in un triste orfanotrofio, fino a quando non trova un antico libro che le insegna l'arte dell'ipnosi. Scoprendo di avere un potere straordinario, Molly decide di usarlo per migliorare la sua vita e quella dei suoi amici. Tuttavia, il potere si rivela presto difficile da controllare, e Molly si troverà a dover affrontare sfide inaspettate. Il film mescola avventura e magia, offrendo una storia di crescita personale e di scoperta del proprio potenziale.

Su Sky Cinema Action HD, alle 21:00 sul canale 305, c'è "Chaos", un action movie adrenalinico con Jason Statham, Ryan Phillippe e Wesley Snipes. Ambientato a Seattle, il film segue le vicende di un poliziotto veterano (Statham) e di una giovane recluta (Phillippe) che devono catturare una banda di rapinatori responsabili di una serie di crimini violenti. Durante l'inseguimento, si scopre che i criminali stanno mettendo in atto un piano molto più complesso di quanto sembri, e la caccia diventa una corsa contro il tempo per sventare un caos imminente. Con scene di inseguimenti frenetici e colpi di scena continui, "Chaos" offre un'esperienza intensa e coinvolgente.

Su Sky Cinema Suspense HD, alle 21:00 sul canale 306, "Nessuna verità" è un action-thriller diretto da Ridley Scott, con Leonardo DiCaprio e Russell Crowe. Ambientato nel contesto della guerra al terrorismo, il film segue Roger Ferris (DiCaprio), un agente della CIA che viene inviato in Giordania per catturare un pericoloso leader di Al Qaeda. Mentre Ferris cerca di infiltrarsi nel mondo dei terroristi, si trova a dover navigare tra le complesse dinamiche della politica internazionale e il tradimento all'interno della sua stessa organizzazione. Con una regia tesa e una storia ricca di suspense, "Nessuna verità" esplora le ombre della guerra moderna e i dilemmi morali che ne derivano.

Su Sky Cinema Romance HD, alle 21:00 sul canale 307, "Magic Mike - The Last Dance" segna il ritorno di Channing Tatum nei panni del carismatico ballerino Mike Lane. Dopo un lungo periodo di pausa, Mike viene invitato a Londra da una ricca donna d'affari, Maxandra Mendoza (Salma Hayek), che gli fa un'offerta allettante ma misteriosa. Tuttavia, ciò che sembra un'opportunità da sogno si rivela essere una sfida molto più grande, poiché Mike dovrà formare un nuovo gruppo di ballerini e affrontare i demoni del suo passato. Con coreografie spettacolari e una storia di passione e ambizione, il film promette di essere un'esperienza emozionante per i fan della serie.

Su Sky Cinema Drama HD, alle 21:00 sul canale 308, va in onda "Il miglio verde", un dramma toccante tratto dal romanzo di Stephen King. Tom Hanks interpreta Paul Edgecomb, un agente penitenziario incaricato di sorvegliare i detenuti nel braccio della morte in un carcere del 1935. La sua vita cambia quando arriva John Coffey (Michael Clarke Duncan), un uomo gigantesco condannato per l'omicidio di due bambine. Tuttavia, Paul scopre che John possiede poteri misteriosi e straordinari, che sembrano essere in grado di guarire le persone e di vedere la verità. "Il miglio verde" è un film emozionante che esplora temi come la giustizia, la compassione e il soprannaturale, lasciando un'impronta duratura nel cuore degli spettatori.

Su Sky Cinema Comedy HD, alle 21:00 sul canale 309, puoi divertirti con "Ma che colpa abbiamo noi", una commedia corale diretta e interpretata da Carlo Verdone. Dopo la morte improvvisa della loro psicanalista, un gruppo di otto pazienti, ognuno con le sue nevrosi e problemi personali, decide di continuare la terapia di gruppo autogestendosi. Attraverso una serie di situazioni comiche e surreali, i personaggi si confrontano con i loro problemi e le loro insicurezze, scoprendo che forse la vera terapia è l'amicizia che nasce tra di loro. Con un cast eccellente e una sceneggiatura ricca di battute intelligenti, il film offre una riflessione divertente sulle dinamiche umane e i modi in cui cerchiamo di affrontare la vita.

Su Sky Cinema Uno +24 HD, alle 21:15 sul canale 310, "Flight" di Robert Zemeckis offre una drammatica avventura nei cieli, con Denzel Washington nel ruolo di Whip Whitaker, un pilota di linea che compie un atterraggio di emergenza eroico dopo un guasto in volo. Tuttavia, mentre inizialmente viene acclamato come un eroe, emerge una verità inquietante: Whitaker era sotto l'influenza di alcol e droghe durante il volo. Il film esplora il suo tentativo di redimersi e le conseguenze delle sue azioni, offrendo una potente interpretazione di Washington che ha ricevuto l'attenzione della critica e del pubblico.

Infine, su Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sul canale 311, "Priscilla" di Sofia Coppola racconta la storia di Priscilla Beaulieu, interpretata da Cailee Spaeny, e del suo turbolento matrimonio con Elvis Presley, interpretato da Jacob Elordi. Il film, che ha vinto la Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia, offre uno sguardo intimo sulla vita di Priscilla, esplorando il suo amore per Elvis, le sfide di essere sposata con una delle più grandi icone della musica e il suo percorso verso l'indipendenza. Con una regia delicata e attenta ai dettagli, Coppola dipinge un ritratto commovente di una donna che lotta per trovare il suo posto nel mondo.





