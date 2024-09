Guida TV Sky Cinema e NOW: John Wick 4, Lunedi 2 Settembre 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Lunedi 2 Settembre, su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 (e su Sky Cinema Collection HD alle 21:45), puoi immergerti nell'azione esplosiva di "John Wick 4". Keanu Reeves torna a interpretare l'implacabile assassino John Wick in questo quarto capitolo della saga che ha ridefinito il genere action. Dopo essere sopravvissuto a innumerevoli attacchi e tradimenti, John è pronto per un'ultima missione che lo porterà a viaggiare per il mondo, affrontando vecchi amici e nuovi nemici in una sfida all'ultimo sangue. Con spettacolari scene di combattimento e una regia che mescola eleganza visiva e brutalità, il film promette di essere un degno capitolo conclusivo per una delle serie più amate dagli appassionati del genere.

Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, "È stato il figlio" porta in scena una vicenda grottesca e tragica, diretta da Daniele Ciprì e interpretata da Toni Servillo. La storia si concentra su una famiglia palermitana che, dopo la morte della giovane figlia in un atto di violenza, riceve un risarcimento che decide di investire in una lussuosa Mercedes. Tuttavia, quello che doveva essere un simbolo di riscatto si trasforma in una maledizione che segnerà la loro rovina. Il film è una riflessione sulla società e sulla fatalità, con un tono che oscilla tra il dramma e l'ironia nera.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00, Gabriele Salvatores dirige "Il ragazzo invisibile", una storia di formazione che mescola azione e magia. Il protagonista è Michele, un tredicenne solitario e bullizzato, che scopre di possedere il dono dell'invisibilità. Questa scoperta cambierà radicalmente la sua vita, portandolo a confrontarsi con pericoli e avventure che lo aiuteranno a crescere e a scoprire il proprio valore. Il film è una favola moderna che parla di diversità, coraggio e la ricerca di se stessi.

Su Sky Cinema Action HD alle 21:00, "Deepwater - Inferno sull'Oceano" è un intenso disaster movie basato su una storia vera. Interpretato da Mark Wahlberg e Kurt Russell, il film racconta l'incidente del 20 aprile 2010, quando un'esplosione sulla piattaforma petrolifera Deepwater Horizon nel Golfo del Messico causò una delle più gravi catastrofi ambientali della storia. Il film segue gli eroi ordinari che hanno lottato per sopravvivere e limitare i danni in una situazione disperata, offrendo una potente testimonianza del coraggio umano di fronte alla tragedia.

Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00, "Scream VI" continua la leggendaria saga horror che ha terrorizzato generazioni di spettatori. In questo sesto capitolo, i superstiti della strage di Woodsboro si trasferiscono a New York sperando di lasciarsi alle spalle il passato. Tuttavia, Ghostface è più determinato che mai a perseguitarli, portando la violenza e la paura in una nuova ambientazione urbana. Con un cast che include Melissa Barrera, Jenna Ortega e la veterana Courteney Cox, il film offre una combinazione di nostalgia e nuove paure per i fan del genere.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00, "Gli anni più belli" è un dramma emozionante diretto da Gabriele Muccino, che segue le vite di quattro amici attraverso quarant'anni di storia italiana. Interpretato da Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria, il film esplora l'amore, l'amicizia, i sogni e le delusioni di una generazione che ha vissuto profondi cambiamenti sociali e personali. Muccino offre una riflessione sui legami che ci definiscono e sul passare del tempo, in un racconto epico e intimo allo stesso tempo.

Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, "Saint Judy" racconta la storia vera di Judy Wood, un'avvocata che ha cambiato il volto della legge sull'asilo negli Stati Uniti. Interpretata da Michelle Monaghan, Judy si batte per i diritti di una donna afgana minacciata di persecuzione nel suo paese, sfidando il sistema legale e le convenzioni sociali per garantire giustizia e protezione. Il film è un potente ritratto di determinazione e compassione, che celebra il coraggio di chi lotta per i diritti umani.

Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00, "Effetti in-desiderati" è una commedia diretta da Claudio Insegno con Biagio Izzo e Massimiliano Gallo. La storia segue le disavventure di tre fratelli, proprietari di un caseificio in difficoltà economiche, che trovano una refurtiva inaspettata. Decisi a risolvere i loro problemi finanziari, si imbarcano in una serie di situazioni esilaranti e grottesche, tra equivoci e imprevisti. La commedia esplora con leggerezza e ironia il tema della famiglia e della solidarietà in tempi difficili.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, viene riproposto "Star Trek - Il futuro ha inizio", il film che ha rilanciato la celebre saga di fantascienza con una nuova generazione di attori. Chris Pine e Zachary Quinto guidano l'equipaggio dell'Enterprise in un'avventura epica contro un nemico minaccioso, in un film che combina azione, dramma e effetti speciali mozzafiato, ricevendo un Oscar per il miglior trucco.

Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, "Philomena" offre una commovente storia vera, con Judi Dench nel ruolo di una madre alla ricerca del figlio sottrattole alla nascita. Diretta da Stephen Frears, la pellicola esplora temi come il perdono, la fede e la determinazione, con una sceneggiatura avvincente che ha conquistato il pubblico e la critica internazionale.





