Guida TV Sky Cinema e NOW: La scuola più bella del mondo, Martedi 3 Settembre 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Lunedi 2 Settembre, su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, "La scuola più bella del mondo" è una commedia diretta da Luca Miniero, con Christian De Sica e Rocco Papaleo. La storia segue le vicende di un preside di una scuola toscana, che, nel tentativo di migliorare l'immagine della sua istituzione, organizza un gemellaggio con una scuola ghanese. Tuttavia, a causa di un errore tecnologico, la proposta viene inviata per sbaglio a un istituto di Napoli, dando vita a una serie di situazioni comiche e inaspettate. Il film gioca sugli stereotipi regionali italiani, offrendo una riflessione leggera ma acuta sulla diversità culturale e l'integrazione.

Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, "Green Border" è un film drammatico diretto da Agnieszka Holland, che affronta la crisi dei rifugiati con un'intensità emotiva e una narrazione coinvolgente. La trama segue l'odissea di una famiglia siriana che tenta di attraversare il confine tra Bielorussia e Polonia, confrontandosi con le dure realtà del mondo dei migranti. Vincitore del premio speciale della giuria a Venezia 2023, il film offre uno sguardo toccante e realistico su una delle emergenze umanitarie più attuali, mettendo in luce la disperazione e la speranza che animano chi è costretto a fuggire dalla propria terra.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15, puoi rivedere un classico del cinema action, "Point Break - Punto di rottura", diretto da Kathryn Bigelow. Il film, diventato un cult negli anni '90, vede Patrick Swayze nei panni del carismatico leader di una banda di rapinatori che si nascondono dietro l'immagine di surfisti liberi e spiriti ribelli. Keanu Reeves interpreta l'agente dell'FBI Johnny Utah, incaricato di infiltrarsi nel gruppo per sventare le loro operazioni criminali. Con scene di surf mozzafiato e inseguimenti adrenalinici, "Point Break" rimane un punto di riferimento nel genere action-thriller.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00, il sequel "Il Ragazzo invisibile - Seconda generazione", diretto da Gabriele Salvatores, continua la storia del giovane Michele, un adolescente con il potere dell'invisibilità. Dopo gli eventi del primo film, la vita di Michele viene ulteriormente sconvolta da un grave lutto e dall'arrivo di due donne misteriose che cambieranno il corso del suo destino. Il film amplia l'universo dei supereroi italiani, esplorando temi come l'identità, la famiglia e la responsabilità dei propri poteri.

Su Sky Cinema Action HD alle 21:00, "The Gunman" è un thriller d'azione che vede Sean Penn nei panni di un ex agente speciale con un passato oscuro. Dopo aver cercato di lasciarsi alle spalle la sua vita violenta, il protagonista viene costretto a impugnare nuovamente le armi per difendersi da chi lo vuole morto. Con un cast che include anche Javier Bardem, il film offre una storia intensa di redenzione e vendetta, con scene d'azione ben coreografate e una trama ricca di colpi di scena.

Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00, "Predestination" è un fanta-thriller con Ethan Hawke, che esplora i paradossi temporali e le conseguenze delle scelte individuali. Il film segue un agente che viaggia attraverso diverse epoche per prevenire un attentato terroristico, scoprendo una verità scioccante che metterà in discussione tutto ciò che credeva di sapere. Con una narrazione complessa e intrigante, "Predestination" è un film che sfida la mente e tiene lo spettatore incollato allo schermo fino alla fine.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00, "Il lato positivo - Silver Linings Playbook" è una commedia drammatica che ha portato Jennifer Lawrence a vincere l'Oscar. Il film racconta la storia di Pat (interpretato da Bradley Cooper), un uomo che, dopo un crollo psicologico, cerca di ricostruire la sua vita e riconquistare l'ex moglie. Tuttavia, l'incontro con Tiffany (Lawrence), una giovane vedova con i suoi problemi, cambierà le loro vite in modi inaspettati. Con un mix di umorismo e commozione, il film esplora i temi della famiglia, dell'amore e della resilienza.

Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, "Machine Gun Preacher" racconta la storia vera di Sam Childers, interpretato da Gerard Butler, un ex criminale che, dopo essere uscito di prigione, trova una nuova missione nella vita diventando un difensore dei bambini sudanesi. Il film, diretto da Marc Forster, esplora il viaggio di redenzione di Childers mentre affronta i pericoli di un paese devastato dalla guerra civile e cerca di salvare quante più vite possibile. È un dramma potente e ispiratore, che mette in luce il potere della trasformazione personale e dell'impegno umanitario.

Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00, "Se mi vuoi bene" è una commedia dolceamara diretta da Fausto Brizzi, con Claudio Bisio e Sergio Rubini. Il film segue le vicende di Diego, un avvocato depresso che trova una via d'uscita al suo male di vivere grazie a un negozio molto particolare, dove le persone possono "vendere" piccoli gesti di bontà. Con umorismo e sensibilità, il film esplora i temi dell'amicizia, dell'amore e del potere dei piccoli gesti per cambiare la vita degli altri.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, viene riproposto "John Wick 4", dove Keanu Reeves continua a vestire i panni dell'infallibile sicario in cerca di libertà. Dopo tre capitoli di lotta contro un mondo sotterraneo di criminali, John Wick affronta una sfida finale che lo porterà a confrontarsi con vecchi alleati e nuovi nemici in una lotta disperata per la sopravvivenza.

Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, "È stato il figlio" è una tragica commedia grottesca di Daniele Ciprì con Toni Servillo. Il film narra la storia di una famiglia palermitana che, dopo la morte della figlia, riceve un risarcimento che decide di investire in una Mercedes. Tuttavia, ciò che doveva essere un simbolo di riscatto si trasforma in un veicolo di rovina, portando la famiglia alla distruzione. Il film è un ritratto amaro e ironico della società italiana, che mescola il dramma con una vena di umorismo nero.





Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

La scuola più bella del mondo

Christian De Sica e Rocco Papaleo in una commedia di Luca Miniero. Un preside interessato al gemellaggio con una scuola ghanese invia per errore la proposta a un istituto napoletano.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Green Border

Green Border è un film di Agnieszka Holland sulla crisi dei rifugiati. Racconta l'odissea di una famiglia siriana al confine tra Bielorussia e Polonia. Vincitore del premio speciale della giuria a Venezia 2023.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Point Break - Punto di rottura

Patrick Swayze e Keanu Reeves nel cult movie di Kathryn Bigelow. Un agente FBI si infiltra in una banda di surfisti che rapina banche indossando maschere di presidenti americani.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il Ragazzo invisibile - Seconda generazione

Il sequel di Gabriele Salvatores allarga lo sguardo a un mondo italiano di supereroi. La vita del ragazzo 'speciale' viene sconvolta da un grave lutto e dall'arrivo di due donne misteriose.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Gunman

Sean Penn e Javier Bardem in un action infuocato. Un ex agente speciale dall’ambiguo passato impugna le armi contro chi lo vuole morto, in un serrato susseguirsi di agguati.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Predestination

Ethan Hawke attraversa lo spazio e il tempo in un fanta-thriller. Un agente viaggia segretamente fra varie epoche per impedire un attacco terroristico e scopre una sconcertante verità.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il lato positivo - Silver Linings Playbook

Oscar e Golden Globe a Jennifer Lawrence in una commedia con Bradley Cooper e Robert De Niro. Una giovane vedova entra nella vita di un uomo che vuole riconquistare sua moglie

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Machine Gun Preacher

Marc Forster dirige Gerard Butler e Michelle Monaghan in un dramma tratto da una storia vera. Uscito di prigione, un ex spacciatore parte per un viaggio missionario in Sudan.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Se mi vuoi bene

Fausto Brizzi dirige Claudio Bisio e Sergio Rubini in una commedia dolceamara. Un avvocato depresso trova la soluzione per il suo male oscuro quando entra in uno strano negozio.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

John Wick 4

Keanu Reeves nel quarto capitolo della saga action. Per chiudere i conti e conquistare la libertà, John Wick affronta un ultimo viaggio in giro per il mondo tra vecchi amici e nuovi nemici.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

E' stato il figlio

Toni Servillo in una vicenda grottesca di Daniele Cipri'. Dopo la morte della figlia, una famiglia palermitana spende il risarcimento in una Mercedes. L'automobile segnera' la loro rovina

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)