Guida TV Sky Cinema e NOW: London Boulevard, Mercoledi 4 Settembre 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Mercoledi 4 Settembre, su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, "London Boulevard" è un thriller con protagonisti Keira Knightley e Colin Farrell. Il film, diretto dallo sceneggiatore di "The Departed", segue la storia di un ex criminale che, dopo essere uscito di prigione, viene assunto come guardia del corpo di una famosa attrice, interpretata dalla Knightley. Quest'ultima, spaventata dalla notorietà e dall'invasione della sua privacy, cerca protezione, ma si trova immersa in un mondo oscuro e pericoloso. Il film è un mix di tensione e romanticismo, con una forte atmosfera noir.

Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, "Nuovomondo", diretto da Emanuele Crialese, è un dramma sull'immigrazione che ha vinto il Leone d'argento. Ambientato all'inizio del 1900, il film racconta la storia di una famiglia siciliana che decide di partire per l'America in cerca di un futuro migliore. Durante il viaggio, incontrano Lucy (interpretata da Charlotte Gainsbourg), una donna enigmatica che cambierà il corso delle loro vite. Con una fotografia suggestiva e una narrazione poetica, "Nuovomondo" esplora il sogno americano attraverso gli occhi di chi lascia tutto per un futuro incerto.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15, "L'avvocato del diavolo" è un cult thriller soprannaturale che unisce Keanu Reeves, Al Pacino e Charlize Theron. Reeves interpreta un giovane e brillante avvocato che viene reclutato da uno studio legale di New York, gestito da un carismatico e inquietante Al Pacino. Mentre la sua carriera decolla, scopre che il suo nuovo mentore nasconde segreti oscuri e infernali. Il film mescola elementi legali con temi sovrannaturali, offrendo una visione inquietante del potere e della corruzione.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00, "La Befana vien di notte II - Le origini" è un prequel che mescola avventura e magia, con Monica Bellucci nei panni della strega gentile che salva una giovane orfana da un malvagio barone. Il film racconta come la Befana sia diventata la figura leggendaria amata dai bambini, in una storia ricca di incantesimi e colpi di scena, perfetta per tutta la famiglia.

Su Sky Cinema Action HD alle 21:00, "I predatori dell'arca perduta" è il primo capitolo della saga di Indiana Jones, diretto da Steven Spielberg e ideato da George Lucas. Harrison Ford interpreta l'archeologo avventuriero Indiana Jones, che parte alla ricerca dell'Arca dell'Alleanza, un antico artefatto biblico dotato di immenso potere. Ambientato negli anni '30, il film è un'avventura senza tempo, con scene d'azione memorabili e una trama avvincente.

Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00, "Revenge" è un thriller feroce diretto da Coralie Fargeat, in cui Matilda Lutz interpreta una donna che, dopo essere stata aggredita da tre uomini, decide di vendicarsi trasformandosi in una spietata cacciatrice. Il film è un intenso "revenge movie" che ribalta i ruoli tradizionali, offrendo una narrazione potente e viscerale.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00, "Tre all'improvviso" è una commedia romantica in cui Katherine Heigl e Josh Duhamel devono prendersi cura della figlioletta dei loro migliori amici, morti in un tragico incidente. Nonostante le loro differenze e l'iniziale antipatia reciproca, i due protagonisti imparano a collaborare e, nel processo, sviluppano un legame inaspettato. Il film esplora con umorismo e tenerezza le difficoltà e le gioie della genitorialità improvvisata.

Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, "We Are Marshall" è un dramma ispirato a una storia vera, diretto da McG e interpretato da Matthew McConaughey. Dopo un tragico incidente aereo che uccide quasi tutta la squadra di football della Marshall University, un nuovo allenatore (McConaughey) si assume il compito di ricostruire la squadra e risollevare lo spirito della comunità. Il film è una storia di resilienza, speranza e rinascita.

Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00, "Figli" è una commedia dolceamara che esplora le sfide quotidiane delle coppie con figli, con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea. Il film, tratto dal monologo di Mattia Torre, racconta con ironia e realismo la vita di una coppia alle prese con il secondo figlio e le inevitabili complicazioni che ne derivano.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, "La scuola più bella del mondo" viene riproposto, con Christian De Sica e Rocco Papaleo in una commedia di equivoci culturali e scolastici. Un preside di una scuola toscana, desideroso di un gemellaggio prestigioso con una scuola ghanese, invia per errore la proposta a un istituto napoletano, dando il via a una serie di eventi comici e imprevedibili.

Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, "Green Border" di Agnieszka Holland affronta il dramma dei rifugiati al confine tra Bielorussia e Polonia. Il film, premiato a Venezia, racconta la dura realtà di una famiglia siriana che cerca disperatamente di attraversare il confine, affrontando le sfide e le crudeltà di un mondo che spesso li respinge. Il film offre uno sguardo toccante e potente su una delle crisi umanitarie più urgenti dei nostri tempi.



