Guida TV Sky Cinema e NOW: Troy, Venerdi 6 Settembre 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Venerdi 6 Settembre, su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, c'è "Troy". Questo kolossal epico diretto da Wolfgang Petersen è ispirato al poema omerico Iliade e vede Brad Pitt nei panni di Achille, Eric Bana in quelli di Ettore, e Orlando Bloom come Paride. Il film racconta l'epica guerra di Troia, scatenata dal rapimento di Elena, la bellissima moglie di Menelao, re di Sparta, da parte di Paride, principe troiano. Per vendicare l'offesa, il potente Agamennone raduna un esercito di alleati greci, tra cui il celebre guerriero Achille, e assedia la città di Troia. Tra battaglie spettacolari e intrighi politici, "Troy" esplora i temi della gloria, dell'onore e della tragedia umana che accompagnano il conflitto. Su Sky Cinema Due HD, alle 21:15 sul canale 302, potrai seguire "Anime nere". Questo film drammatico, diretto da Francesco Munzi e vincitore di 9 David di Donatello, ci porta nel cuore oscuro della 'Ndrangheta calabrese. La trama si concentra su tre fratelli che, dopo anni di separazione, si ritrovano a causa di un atto intimidatorio che riaccende antiche rivalità tra clan mafiosi. Il film esplora la spirale di violenza e disperazione che avvolge le loro vite, offrendo uno spaccato crudo e realistico della criminalità organizzata in Italia. Basato sull'omonimo romanzo di Gioacchino Criaco, "Anime nere" è un ritratto potente e struggente della tragedia familiare e della lotta contro un destino ineluttabile.

Su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, c'è "John Wick 4", il quarto capitolo della saga d'azione con protagonista Keanu Reeves. John Wick, l'infallibile assassino, è ormai stanco della vita violenta e cerca disperatamente la libertà. Tuttavia, per ottenere la pace tanto desiderata, Wick deve affrontare un ultimo viaggio attorno al mondo, sfidando sia vecchi amici che nuovi nemici letali. Tra scontri epici e coreografie di combattimento mozzafiato, questo capitolo spinge al massimo l'azione in uno scenario che va da New York a Parigi, fino a Osaka, mettendo alla prova la resistenza fisica e mentale del protagonista. Su Sky Cinema Family HD, alle 21:00 sul canale 304, puoi vedere "Il mio amico Tempesta". Questo film toccare racconta la storia di Zoé, una giovane ragazza che ha sempre sognato di diventare un fantino. Quando subisce un tragico incidente con la sua amata puledra, Tempesta, Zoé deve trovare la forza di rialzarsi e combattere per realizzare il suo sogno. La storia è un'emozionante celebrazione dell'amicizia tra l'essere umano e il cavallo, e della determinazione necessaria per superare le difficoltà.

Su Sky Cinema Action HD, alle 21:00 sul canale 305, puoi seguire "The Plane". Gerard Butler interpreta un coraggioso pilota che, dopo essere sopravvissuto a un atterraggio di emergenza su un'isola delle Filippine, deve affrontare una minaccia ancora più grande: un gruppo di guerriglieri locali ostili. Mentre cerca di proteggere i passeggeri e portare tutti in salvo, si trova coinvolto in un pericoloso gioco di sopravvivenza. Il film mescola suspense e adrenalina, creando una trama avvincente che mantiene lo spettatore incollato fino alla fine.Su Sky Cinema Suspense HD, alle 21:00 sul canale 306, c'è "Badge of Honor". Questo thriller poliziesco vede Mena Suvari e Martin Sheen nei panni di una detective degli affari interni e di un capitano della polizia, coinvolti in un'indagine su due agenti della squadra narcotici. I due poliziotti, sospettati di essere coinvolti nell'omicidio di un ragazzo durante un'operazione sotto copertura, sono al centro di una complessa rete di corruzione e violenza. La detective si trova presto a dover fare i conti con la difficile scelta tra giustizia e lealtà.

Su Sky Cinema Romance HD, alle 21:00 sul canale 307, puoi guardare "What's Love?". Questa commedia romantica, diretta da Shekhar Kapur, racconta la storia di Zoe (Lily James), una giovane regista che si trova a esplorare le complessità dell'amore e del matrimonio. Quando il suo migliore amico Kazim (Shazad Latif) decide di sposarsi secondo le tradizioni del matrimonio combinato, Zoe documenta il processo, confrontandosi con i propri pregiudizi sull'amore. Con un cast stellare che include Emma Thompson, il film mescola umorismo e tenerezza, riflettendo sui diversi modi di vivere l'amore. Su Sky Cinema Drama HD, alle 21:00 sul canale 308, trovi "Miss Marx". Il film, diretto da Susanna Nicchiarelli, racconta la vita di Eleanor Marx, la figlia più giovane di Karl Marx, interpretata da Romola Garai. Intelligente, carismatica e impegnata nella lotta per i diritti delle donne e dei lavoratori, Eleanor sembra destinata a seguire le orme del padre. Tuttavia, nella sua vita personale, la sua determinazione vacilla a causa di una relazione amorosa complessa e dolorosa. Il film esplora il contrasto tra il suo attivismo politico e le sue fragilità personali, creando un ritratto commovente e profondo di una figura storica spesso trascurata.

Su Sky Cinema Comedy HD, alle 21:00 sul canale 309, c'è "Brave Ragazze", una commedia brillante che racconta la storia di quattro donne che, per fuggire dalle loro vite difficili, decidono di trasformarsi in rapinatrici di banche. Ambientato nella Gaeta degli anni '80, il film combina risate e colpi di scena, offrendo un ritratto di emancipazione femminile attraverso un'avventura fuori dal comune.

Su Sky Cinema Uno +24 HD, alle 21:15 sul canale 310, puoi vedere "Ex - Amici come prima!", una commedia corale diretta da Carlo Vanzina. Il film segue una serie di storie d'amore e tradimenti che si intrecciano tra vari personaggi, tra cui architetti, avvocati e psicanalisti. Tra vecchi amori che si riaccendono e relazioni clandestine, il film esplora con ironia le complicazioni dei rapporti umani e le difficoltà di ricominciare da capo. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sul canale 311, c'è "Hollywoodland", un thriller che ripercorre la storia vera del misterioso suicidio dell'attore George Reeves, noto per aver interpretato Superman negli anni '50. Adrien Brody interpreta un detective privato che viene incaricato di investigare sull'accaduto, scoprendo oscure verità nel mondo del cinema di Hollywood. Con Ben Affleck nei panni di Reeves, il film esplora il lato nascosto della Mecca del cinema, tra scandali, corruzione e ambizioni infrante.





