Guida TV Sky Cinema e NOW: Flaminia, Sabato 7 Settembre 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Sabato 7 Settembre, su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai vedere "Flaminia", una commedia diretta e interpretata da Michela Giraud, che racconta la vita perfetta di Flaminia De Angelis, sconvolta dall'arrivo della sua sorellastra. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "Io Capitano", un toccante film di Matteo Garrone, che narra l'odissea di due giovani senegalesi in cerca di un futuro migliore in Europa. Sempre alle 21:15, ma su Sky Cinema Collection HD (canale 303), potrai rivivere la magia di "Harry Potter e la pietra filosofale", il primo capitolo della celebre saga con Daniel Radcliffe.

Per chi cerca un'avventura più dolce, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "Il lupo e il leone", una storia tenera tra una giovane pianista e due cuccioli di specie diverse. Su Sky Cinema Action HD, anche alle 21:00 sul canale 305, torna il leggendario "Rambo", con Sylvester Stallone, nel primo film della saga. Mentre su Sky Cinema Suspense HD, alla stessa ora sul canale 306, puoi immergerti in "Armi chimiche", uno spy-thriller con Ben Kingsley e Monica Bellucci.

Su Sky Cinema Romance HD, sempre alle 21:00 sul canale 307, c'è "Scrivimi una canzone", una commedia romantica con Hugh Grant e Drew Barrymore, in cui un ex cantante pop cerca di tornare alla ribalta con l'aiuto di una giovane donna. Su Sky Cinema Drama HD, allo stesso orario sul canale 308, potrai vedere "La figlia del prigioniero", un commovente dramma sulla redenzione familiare. Per chi desidera un tocco di leggerezza, su Sky Cinema Comedy HD, alle 21:00 sul canale 309, c'è "Miss Detective", con Sandra Bullock in un ruolo spassoso e in incognito.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, potrai goderti due grandi titoli: "Troy", il kolossal epico con Brad Pitt e Orlando Bloom, e "Anime nere", un intenso film sulla 'Ndrangheta vincitore di 9 David di Donatello.





