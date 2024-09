Guida TV Sky Cinema e NOW: Dangerous - Pericoloso, Domenica 8 Settembre 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Domenica 8 Settembre, su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, c'è "Dangerous - Pericoloso", un action con Scott Eastwood, Famke Janssen e Mel Gibson, dove un ex detenuto sociopatico infrange la libertà vigilata per scoprire la verità sulla morte del fratello. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul canale 302, trovi "Il paziente inglese", un dramma intenso ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale con Ralph Fiennes e Juliette Binoche, premiato con 9 Oscar.

Passando a Sky Cinema Collection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, potrai immergerti nel magico mondo di "Harry Potter e la camera dei segreti", il secondo capitolo delle avventure del giovane mago. Per i più piccoli, su Sky Cinema Family HD, alle 21:00 sul canale 304, c'è "Dragon Trainer - Il mondo nascosto", l'ultimo emozionante capitolo della trilogia targata DreamWorks. Mentre su Sky Cinema Action HD, alla stessa ora sul canale 305, potrai seguire "Men in Black: International", con Chris Hemsworth e Tessa Thompson in un'avventura fantascientifica piena d'azione.

Su Sky Cinema Suspense HD, sempre alle 21:00 sul canale 306, c'è "The Tourist", un thriller mozzafiato con Johnny Depp e Angelina Jolie. Per chi cerca una storia più profonda, su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307 trovi "Un ragazzo d'oro", un film di Pupi Avati con Sharon Stone e Riccardo Scamarcio. Su Sky Cinema Drama HD, alla stessa ora sul canale 308, puoi seguire "Le ragazze di Wall Street", con Jennifer Lopez in una storia ispirata a fatti reali.

Se preferisci una commedia nera, su Sky Cinema Comedy HD, alle 21:00 sul canale 309, c'è "Come ammazzare il capo... e vivere felici", con Jason Bateman e Jennifer Aniston. Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, potrai vedere "Flaminia", una commedia divertente con Michela Giraud, e "Io Capitano", un film di Matteo Garrone che racconta il drammatico viaggio di due giovani senegalesi verso l'Europa. Una serata imperdibile su Sky!





