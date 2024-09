Guida TV Sky Cinema e NOW: E all'improvviso arriva l'amore, Lunedi 9 Settembre 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Lunedi 9 Settembre su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, viene trasmesso "E all'improvviso arriva l'amore", una commedia romantica con Anne Hathaway, Peter Dinklage e Marisa Tomei. La trama segue Ben (Peter Dinklage), un compositore di successo in crisi creativa. Su consiglio della moglie, decide di partire per una ricerca di ispirazione che lo conduce in un viaggio sorprendente, dove incontra persone e situazioni che cambiano la sua prospettiva sulla vita e sull'amore. Su Sky Cinema Due HD, alle 21:15 sul canale 302, trovi "Unbrocken", un war movie biografico sceneggiato dai fratelli Coen e diretto da Angelina Jolie. Il film narra la vita di Louis Zamperini, un atleta olimpico che viene reclutato nell'aviazione durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo essere stato abbattuto e catturato dai giapponesi, Zamperini sopravvive a condizioni disumane come prigioniero di guerra nel Pacifico, mostrando una resilienza straordinaria e una determinazione che lo portano a lottare per la sua libertà.

Su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, viene trasmesso "Harry Potter e il prigioniero di Azkaban", il terzo capitolo della saga di Harry Potter con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Thompson e Gary Oldman. In questo episodio, Harry Potter scopre che il pericoloso criminale Sirius Black, evaso da Azkaban, sta cercando di raggiungerlo a Hogwarts. Con l'aiuto dei suoi amici Ron ed Hermione, Harry deve affrontare una serie di pericoli e scoprire la verità dietro il legame tra Sirius Black e il suo passato. Per un'avventura ambientalista, su Sky Cinema Family HD, alle 21:00 sul canale 304, c'è "Blueback", con Mia Wasikowska, Eric Bana e Radha Mitchell. Abby, ormai adulta, torna in Australia e scopre che la cernia blu che aveva incontrato da bambina è ora in grave pericolo di estinzione. La sua missione per salvare il pesce dall'estinzione diventa una riflessione profonda sulla protezione dell'ambiente e la connessione tra l'uomo e la natura.

Se invece cerchi un thriller avvincente, su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305 c'è "La preda perfetta", con Liam Neeson. Danny, un investigatore privato, viene assunto da un trafficante di droga per trovare gli assassini che hanno ucciso sua moglie. Mentre Danny segue le tracce dei colpevoli, il caso si complica e il confine tra giustizia e vendetta si fa sempre più sottile. Su Sky Cinema Suspense HD, alle 21:00 sul canale 306, puoi vedere "L'immortale", un grande successo diretto e interpretato da Marco D'Amore che esplora la storia di Ciro di Marzio, uno dei protagonisti della serie 'Gomorra'. Il film si concentra sulla trasformazione di Ciro da giovane ambizioso a leader di una potente organizzazione criminale, offrendo uno sguardo profondo e crudo sulla criminalità e la sua influenza sulla vita di chi vi è coinvolto.

Se ti piace il romanticismo, Sky Cinema Romance HD propone "Tu mi nascondi qualcosa" alle 21:00 sul canale 307, una commedia con Rocco Papaleo, Giuseppe Battiston, Sarah Felberbaum e Stella Egitto. La trama esplora le dinamiche dell'infedeltà e dei segreti in una serie di storie intrecciate che coinvolgono tradimenti scoperti per caso, fidanzate pornostar e uomini con una doppia vita, il tutto con un tocco di umorismo e ironia.Su Sky Cinema Drama HD, alle 21:00 sul canale 308, va in onda "Arrivederci professore", un dramma con Johnny Depp che interpreta un insegnante che, dopo aver ricevuto una diagnosi di grave malattia, decide di cambiare radicalmente il suo approccio verso la vita e le persone intorno a lui. Il film affronta temi di vita, morte e redenzione con un mix di umorismo e pathos.

Per una commedia italiana, Sky Cinema Comedy HD offre "Il vegetale" alle 21:00 sul canale 309, con Fabio Rovazzi in una commedia sui nostri tempi. Il film segue Fabio, un neolaureato ambizioso alla ricerca del primo impiego, che si trova ad affrontare una serie di comiche e inaspettate disavventure nel mondo del lavoro.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, viene riproposto "Dangerous - Pericoloso", un action con Scott Eastwood, Famke Janssen e Mel Gibson. Dante è un ex detenuto sociopatico che, dopo la misteriosa morte del fratello, infrange la sua libertà vigilata per scoprire la verità sulla sua morte, trovandosi coinvolto in una rete di intrighi e pericoli. Su Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sul canale 311, trovi "Il paziente inglese", un dramma intenso con Ralph Fiennes, Juliette Binoche e Willem Dafoe che ha vinto 9 Oscar e 2 Golden Globe. Ambientato in Toscana durante la Seconda Guerra Mondiale, il film racconta la storia di un'infermiera che si prende cura di un uomo gravemente ferito e morente, che nasconde un tragico segreto che cambierà il destino di tutti coloro che lo circondano.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

E all'improvviso arriva l'amore

Commedia romantica con Anne Hathaway, Peter Dinklage e Marisa Tomei. Seguendo il consiglio della moglie, un compositore in crisi creativa si mette alla ricerca di ispirazione.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Unbrocken

Sceneggiato dai fratelli Coen, war movie biografico di Angelina Jolie. Seconda guerra mondiale: reclutato in aviazione, l'atleta Louis Zamperini finisce in mano ai giapponesi nel Pacifico.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Thompson e Gary Oldman nel terzo capitolo della saga. Harry scopre che il pericoloso criminale Sirius Black sta arrivando a Hogwarts per ucciderlo.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Blueback

Avventura ambientalista con Mia Wasikowska, Eric Bana e Radha Mitchell. Tornata in Australia anni dopo l'incontro con una cernia blu, Abby scopre che il pesce è in via d'estinzione.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

La preda perfetta

Avvincente thriller con Liam Neeson. Un investigatore privato viene ingaggiato da un trafficante di droga per trovare gli spietati assassini che hanno ucciso sua moglie.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

L'immortale

Grande successo nelle sale per il film diretto e interpretato da Marco D'Amore che racconta la storia personale di Ciro di Marzio, uno dei grandi protagonisti di 'Gomorra - La serie'.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Tu mi nascondi qualcosa

Rocco Papaleo, Giuseppe Battiston, Sarah Felberbaum e Stella Egitto in una commedia sull'infedeltà fra tradimenti scoperti per caso, fidanzate pornostar e uomini con una doppia vita.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Arrivederci professore

Un indimenticabile Johnny Depp in un dramma struggente e ironico. La diagnosi di una grave malattia convince un insegnante a rivoluzionare il suo atteggiamento nei confronti degli altri.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il vegetale

Gennaro Nunziante ('Quo Vado?) dirige Fabio Rovazzi in una commedia sui nostri tempi. Alla ricerca del primo impiego, un ambizioso neolaureato affronta una serie di comiche vicissitudini.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Dangerous - Pericoloso

Action con Scott Eastwood, Famke Janssen e Mel Gibson. Quando suo fratello muore in circostanze misteriose, un ex detenuto sociopatico infrange la liberta' vigilata per scoprire la verita'

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il paziente inglese

9 Oscar e 2 Golden Globe all’intenso dramma con Ralph Fiennes, Juliette Binoche e Willem Dafoe. Toscana, 2a guerra mondiale: un'infermiera accudisce un uomo che nasconde un tragico segreto.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)