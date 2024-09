Guida TV Sky Cinema e NOW: Un uomo sopra la legge, Martedi 10 Settembre 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Un uomo sopra la legge

Action con Liam Neeson al confine tra Messico e Stati Uniti. Un allevatore, veterano del Vietnam, difende un bambino immigrato dagli implacabili assassini di un cartello del narcotraffico.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Due partite

Commedia dolce-amara sul mondo femminile con un cast di stelle italiane. Anni 60: quattro amiche si incontrano per confidarsi. Trent'anni dopo e' la volta delle loro figlie.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Harry Potter e il calice di fuoco

Mike Newell dirige Daniel Radcliffe e Ralph Fiennes nel quarto capitolo della saga. Harry Potter partecipa ad un torneo tra scuole di magia, su cui incombe il reincarnato Voldemort.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il viaggio di Fanny

Dall'autobiografia di Fanny Ben-Ami. Francia, 1943: con l'intensificarsi dei rastrellamenti nazisti, un gruppo di bambini ebrei deve fuggire in Svizzera contando solo sulle proprie forze.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri

Elgin (Chris Pine), dopo aver rimesso in discussione la sua vita a seguito della perdita di sua moglie, diventa compagno di scorribande di un gruppo composto da personaggi variegati.Durante un furto Elgin perde le tracce della figlia, che è deciso a ritrovare dopo una lunga prigionia. Fantasy, ironia e avventura si fondono in un film da non perdere.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Money Monster - L'altra faccia del denaro

Jodie Foster dirige George Clooney e Julia Roberts in un thriller sul mondo della finanza. In piena diretta, un conduttore televisivo viene preso in ostaggio da un investitore deluso.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Dog Days

Commedia corale sull'amore per i cani. A Los Angeles si intrecciano le storie di un gruppo di personaggi che, grazie ai loro fidati amici a quattro zampe, imparano a vivere e amare.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Manchester By the Sea

2 Oscar al superbo dramma intimista con Casey Affleck e Michelle Williams. Dopo la morte del fratello maggiore, Lee torna nella sua cittadina per prendersi cura del nipote adolescente.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ricchi di fantasia

Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli in una commedia di Francesco Micciché. Due amanti non possono lasciare i rispettivi compagni per motivi economici. Una vincita milionaria cambia tutto.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

E all'improvviso arriva l'amore

Commedia romantica con Anne Hathaway, Peter Dinklage e Marisa Tomei. Seguendo il consiglio della moglie, un compositore in crisi creativa si mette alla ricerca di ispirazione.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Unbrocken

Sceneggiato dai fratelli Coen, war movie biografico di Angelina Jolie. Seconda guerra mondiale: reclutato in aviazione, l'atleta Louis Zamperini finisce in mano ai giapponesi nel Pacifico.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)